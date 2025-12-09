Τουρισμός:-Και-τρίτη-εβδομαδιαία-πτήση-Λουμπλιάνα-Αθήνα-από-Ιούνιο-2026

Με την Ελλάδα να αποτελεί τον δεύτερο αγαπημένο προορισμό των Σλοβένων, σταθερά ισχυρό παραμένει το ενδιαφέρον της τουριστικής αγοράς της χώρας για ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς και κυρίως για όσους προσφέρουν δραστηριότητες στη φύση.

Αυτό διαπιστώθηκε κατά διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, που υλοποίησε στις 4 Δεκεμβρίου στη Λουμπλιάνα η Υπηρεσία ΕΟΤ Σερβίας, σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στη σλοβενική πρωτεύουσα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων tour operators της χώρας, ταξιδιωτικοί πράκτορες, δημοσιογράφοι, influencers, εκπρόσωποι αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών και στελέχη τουριστικών φορέων.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης. Από αριστερά, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σερβίας, Γ. Κακούτης, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Λιουμπλιάνα, Α. Μακρής και ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Λιουμπλιάνα, Janez Krasna

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρέσβης της Ελλάδας στη Σλοβενία, Αργύρης Μακρής, ο οποίος στον χαιρετισμό του επισήμανε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της αύξησης του τουριστικού ρεύματος ανάμεσα στις δύο χώρες.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Aegean Airlines για τη Σλοβενία, Φίλιππος Λυρίτης, ανακοίνωσε πως, λόγω της αυξημένης ζήτησης, από τον Ιούνιο του 2026 επεκτείνονται τα δρομολόγια ανάμεσα στη Λιουμπλιάνα και την Αθήνα, με την προσθήκη τρίτης εβδομαδιαίας πτήσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προσφορά ελληνικών εδεσμάτων και ποτών

Στο στρατηγικό σχέδιο του ΕΟΤ για την περίοδο 2025-2028, που επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ανάδειξη της πολυθεματικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σερβίας, Γιώργος Κακούτης, ο οποίος παρουσίασε ακόμα τις κυριότερες εμπειρίες που μπορούν να ζήσουν οι ταξιδιώτες σε κάθε περιφέρεια της χώρας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ελληνικό γεύμα, στη διάρκεια του οποίου δόθηκε η ευκαιρία για άμεση δικτύωση μεταξύ των δύο πλευρών.