Τραμπ: Αυξήθηκε η δημοτικότητά του – Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν την οικονομική πολιτική του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί σήμερα στην Πενσιλβάνια για να συζητήσει για την κρίση κόστους ζωής την ώρα που νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι η δημοτικότητά του αυξήθηκε μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι φαίνεται να εκτιμούν τον τρόπο που αντιμετωπίζει το θέμα.

Παρά τα οικονομικά στοιχεία, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι μείωσε τον πληθωρισμό και έχει φτάσει στο σημείο να χαρακτηρίσει «απάτη» την επιμονή των Δημοκρατικών να επικεντρώνονται στην κρίση του κόστους ζωής.

Στο μεταξύ δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα έδειξε ότι η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου αυξήθηκε στο 41% — έναντι 38% στα τέλη του Νοεμβρίου-– καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν θετικά την οικονομική του πολιτική.

Εξάλλου το 85% των Ρεπουμπλικάνων εγκρίνει τη γενική του απόδοση ως προέδρου, αύξηση σε σχέση με το 82% τον Νοέμβριο.

Τραμπ: Προειδοποιεί το Ανώτατο Δικαστήριο να μην μπλοκάρει τους τελωνειακούς δασμούς

Στην Πενσιλβάνια ο Τραμπ «θα συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος και η κυβέρνησή του συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην υλοποίηση του θέματος που αποτέλεσε πρώτη προτεραιότητά του από την πρώτη ημέρα της προεδρίας του: να τερματίσει την κρίση πληθωρισμού του Τζο Μπάιντεν», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος θα εκφωνήσει ομιλία στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Mount Airy Casino στο Πόκονο της Πενσιλβάνια, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα.

Ο Τραμπ επιμένει ότι μειώνονται οι τιμές σε βασικά προϊόντα, όπως το βοδινό κρέας, τα αυγά και ο καφές και ότι διορθώνει το «χάος» που άφησε πίσω του ο Δημοκρατικός προκάτοχός του.

Στη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα επεσήμανε επίσης ότι οι Δημοκρατικοί έχουν κατασκευάσει το ζήτημα της κρίσης κόστους ζωής.

«Κληρονόμησα τον χειρότερο πληθωρισμό στην ιστορία. Κανείς δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά τίποτα», είπε, ενώ ισχυρίστηκε ότι «σταμάτησε τον πληθωρισμό από τον Ιανουάριο» και ότι έχει «σχεδόν φτάσει στο ιδανικό επίπεδο».

Ωστόσο η αύξηση των τιμών συνεχίζεται, φτάνοντας το 2,8% τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα η πρώην ένθερμη υποστηρίκτριά του, η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια για την επανεκλογή της στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, αφού ήρθε σε ρήξη με τον Αμερικανό πρόεδρο επειδή απέτυχε να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

«Για έναν πρόεδρο σύνθημα του οποίου ήταν ‘Η Αμερική πρώτα’, η νούμερο ένα προτεραιότητά του θα έπρεπε να είναι η εσωτερική πολιτική και αυτό δεν συνέβη», κατήγγειλε η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν την Κυριακή στο CBS News.

Ο Τραμπ είχε καταφέρει να επικρατήσει με μικρή διαφορά στην Πενσιλβάνια, μια πολιτεία κλειδί στον δρόμο για τον Λευκό Οίκο, στις προεδρικές εκλογές του 2016 και του 2024, όμως είχε χάσει το 2020.

Η πολιτεία αυτή, που βρίσκεται στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, όταν θα ανανεωθούν οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, κάποιες έδρες της Γερουσίας, ενώ θα εκλεγούν και νέοι κυβερνήτες σε πολλές πολιτείες.

Η προσωπάρχης του Τραμπ, η Σούζι Γουάιλς, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία του χρόνου προκειμένου να κινητοποιήσει την εκλογική βάση.

Εξάλλου τη Δευτέρα ο Ρεπουμπλικάνος ανακοίνωσε ένα πακέτο βοήθειας ύψους 12 δισεκ. δολαρίων για την υποστήριξη των Αμερικανών αγροτών, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει η Ουάσινγκτον.

«Αγαπάμε τους αγρότες μας και, όπως ξέρετε, οι αγρότες με αγαπούν», τόνισε ο Τραμπ.

