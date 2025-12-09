Τραμπ-για-«πόλεμο»-netflix-και-paramount:-«Θέλω-να-κάνω-το-σωστό»-στην-υπόθεση-εξαγοράς-της-warner-bros

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να «κάνει το σωστό» στην υπόθεση εξαγοράς της Warner Bros και τον «πόλεμο» που έχει ξεσπάσει μεταξύ Netflix και Paramount Skydance.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή το Netflix ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την Warner Bros. Discovery έναντι 72 δισ. δολαρίων, αφού η εταιρεία απέρριψε την προσφορά της Paramount Skydance. Την Δευτέρα, ωστόσο, η Paramount κατέθεσε πρόταση επιθετικής εξαγοράς της WBD, απευθείας στους μετόχους, που ξεπερνά την αντίστοιχη του Netflix κατά 18 δισ. δολάρια.

Κληθείς να σχολιάσει τον «πόλεμο» που έχει ξεσπάσει με έπαθλο την Warner Bros, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι γνωρίζει καλά και τις δύο εταιρείες αλλά πρέπει να δει τι ποσοστό της αγοράς κατέχουν. «Πρέπει να δούμε το ποσοστό του Netflix, της Paramount, το ποσοστό της αγοράς», είπε μιλώντας από τον Λευκό Οίκο.

«Εννοώ, καμία από αυτές δεν είναι ιδιαίτερα καλή μου φίλη», είπε για τις εταιρείες. «Θέλω να κάνω αυτό που είναι σωστό. Είναι τόσο πολύ σημαντικό να κάνω αυτό που είναι σωστό», πρόσθεσε.

Βέβαια δήλωσε επίσης ότι ο συνδιευθυντής του Netflix Τεντ Σαράντος είναι ένας «σπουδαίος άνθρωπος» που έχει κάνει «μία από τις σπουδαιότερες δουλειές στην ιστορία των ταινιών».

Η εμπλοκή του Τραμπ στον «πόλεμο» που έχει ξεσπάσει στα media είναι σημαντική επειδή έχει την εξουσία να εμποδίσει την υλοποίηση της όποιας συμφωνίας. Η έγκριση των ρυθμιστικών αρχών εν έτει 2025 είναι συνώνυμη με την έγκριση του Τραμπ, σχολιάζει χαρακτηριστικά το Business Insider.

Και ο ίδιος δεν το κρύβει. Μία μέρα νωρίτερα ο Τραμπ είχε δηλώσει πως θα εμπλακεί στην απόφαση των εποπτικών αρχών για την εξαγορά, σημειώνοντας ότι το Netflix έχει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» το οποίο θα «αυξηθεί κατά πολύ» εάν προχωρήσει η συμφωνία. Ο κολοσσός του streaming έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς», κάτι που «θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή θεωρήθηκε ευθεία παρέμβαση του Λευκού Οίκου στην υπόθεση εξαγοράς της Warner Bros. Το παζλ ωστόσο της υπόθεσης δεν είναι ολοκληρωμένο εάν δεν λάβουμε υπόψη τα ονόματα που εμπλέκονται στην πρόταση της Paramount Skydance που θέλει να «τορπιλίσει» το deal του Netflix. Στην πρόταση συμμετέχουν τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Σαουδικής Αραβίας, του Άμπου Ντάμπι και του Κατάρ και η εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Affinity Partners, την οποία διευθύνει ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε ακόμα:

→ Ντέιβιντ Έλισον: Ο άνθρωπος πίσω από την «τρικλοποδιά» στο Netflix για την Warner Bros – Γιος δισεκατομμυριούχου, λάτρης του «Top Gun» και για λίγο ηθοποιός

→ Το Netflix ταράζει τα νερά του Χόλιγουντ- Από την υπηρεσία DVD στο streaming και το deal για την Warner Bros