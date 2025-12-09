Τραμπ:-Μοιράζει-12-δισ.-δολάρια-στους-αγρότες-που-πλήττονται-από-τους-δασμούς

Πακέτο βοήθειας ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρόκειται να μοιράσει στους Αμερικανούς αγρότες ο Τραμπ, οι οποίοι αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά της χώρας».

«Δώδεκα δισεκατομμύρια είναι πολλά χρήματα», τόνισε χθες, σχολιάζοντας την τελευταία κυβερνητική προσπάθεια να στηρίξει ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος που έχει πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις των εμπορικών πολιτικών του, όπως επισημαίνει το Reuters.

Γεωργικές ομάδες και Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες αγροτικών πολιτειών έχουν ζητήσει την βοήθεια εν μέρει για να υποστηρίξουν τους αγρότες με την αγορά σπόρων, λιπασμάτων και άλλων εξόδων για την καλλιεργητική περίοδο του επόμενου έτους. Το πακέτο βοήθειας στοχεύει να υποστηρίξει το πιστό εκλογικό μπλοκ που έχει σε μεγάλο βαθμό στηρίξει τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει δισεκατομμύρια σε απώλειες πωλήσεων από τον εμπορικό του πόλεμο με την Κίνα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την βοήθεια στον Λευκό Οίκο μετά από σύσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, την Υπουργό Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς και μέλη του Κογκρέσου. Σε αυτήν παρευρέθηκαν καλλιεργητές καλαμποκιού, βαμβακιού, σόργου, σόγιας, ρυζιού, βοοειδών, σιταριού και πατάτας, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

«Αυτή η ανακούφιση θα παράσχει την απαραίτητη βεβαιότητα στους αγρότες καθώς θα δώσουν στην αγορά τη φετινή σοδειά και θα προσβλέπουν στις καλλιέργειες του επόμενου έτους, και θα τους βοηθήσει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να μειώσουν τις τιμές των τροφίμων για τις αμερικανικές οικογένειες», δήλωσε ο Τραμπ.

Η Ρόλινς δήλωσε ότι 11 δισεκατομμύρια δολάρια από την βοήθεια θα διατεθούν σε αγρότες πρωτογενών προϊόντων και θα εκταμιευθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση παρακρατεί το υπόλοιπο 1 δισεκατομμύριο δολάρια για φρούτα, λαχανικά και άλλες καλλιέργειες για να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες, δήλωσε η Ρόλινς.

Η Μπέσεντ δήλωσε ότι οι πληρωμές θα αποτελέσουν μια «γέφυρα ρευστότητας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου προσαρμογής» για την υποστήριξη των αγροτών μέχρι να δουν οφέλη από τις εμπορικές συμφωνίες του Τραμπ και άλλες πολιτικές.

Τα χρήματα για το πακέτο θα προέλθουν από την Commodity Credit Corporation, ένα ταμείο του Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), και θα αντισταθμιστούν από τα έσοδα από τους δασμούς, δήλωσε η Ρόλινς σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι πληρωμές θα υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν φυτέψει οι αγρότες, το κόστος παραγωγής τους και άλλους παράγοντες, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Φόρντις, υφυπουργός του USDA για την αγροτική παραγωγή.

Η Έιμι Κλόμπουτσαρ, η κορυφαία Δημοκρατική στην Επιτροπή Γεωργίας της Γερουσίας, δήλωσε ότι οι εμπορικές πολιτικές του Τραμπ έχουν βλάψει τους αγρότες. «Ο ευκολότερος τρόπος για να δώσουμε στους αγρότες μας μεγαλύτερη βεβαιότητα θα ήταν ο πρόεδρος να τερματίσει τους δασμούς του», είπε.

Κόστος εξοπλισμού και σόγια

Οι αγρότες έχουν έρθει αντιμέτωποι με υψηλότερο κόστος για γεωργικές εισροές, όπως οι σπόροι και τα λιπάσματα, τα οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει. Οι αγρότες σόγιας αναμένουν να δουν το τρίτο συνεχόμενο έτος ζημιών τους το 2025, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Σόγιας.

Ο Τραμπ δήλωσε στον Λευκό Οίκο ότι θα βοηθήσει περαιτέρω τους αγρότες καταργώντας πολλούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τα γεωργικά μηχανήματα και ότι θα περίμενε κατασκευαστές όπως η John Deere να μειώσουν τις τιμές του εξοπλισμού.

«Ο γεωργικός εξοπλισμός έχει γίνει πολύ ακριβός και αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται επειδή επιβάλλουν αυτές τις περιβαλλοντικές υπερβολές στον εξοπλισμό, οι οποίες δεν κάνουν τίποτα άλλο εκτός από το να τον κάνουν περίπλοκο», δήλωσε ο Τραμπ. Εκπρόσωπος της John Deere δήλωσε ότι η εταιρεία υποστηρίζει την ενίσχυση για τους αγρότες και ότι «κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τους Αμερικανούς αγρότες να μειώσουν το κόστος των εισροών».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ζήτησε από τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές αμερικανικής σόγιας, διευρύνοντας την πρόσφατη συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Νομίζω ότι θα κάνει περισσότερα από όσα υποσχέθηκε», είπε ο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ έδωσε περίπου 23 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια σε αγρότες που επλήγησαν από τις εμπορικές του πολιτικές. Οι αγρότες πρόκειται να λάβουν φέτος το ποσό ρεκόρ των σχεδόν 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρατικές πληρωμές.

Το καθαρό γεωργικό εισόδημα θα μπορούσε να μειωθεί κατά περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 λόγω της μείωσης των κρατικών πληρωμών και των χαμηλών τιμών των καλλιεργειών, σύμφωνα με εκτίμηση του Ινστιτούτου Έρευνας Τροφίμων και Γεωργικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι.