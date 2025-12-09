Τσιάρας-στον-ΣΚΑΪ:-Οι-αγρότες-δεν-προσέρχονται-σε-διάλογο-γιατί-δεν-υπάρχει-συντονιστικό-όργανο

«Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις της κυβέρνησης οι αγρότες δεν προσέρχονται σε διάλογο γιατί δεν υπάρχει ακόμα συντονιστικό όργανο και σε κάθε μπλόκο υπάρχουν αιτήματα τοπικού χαρακτήρα», τόνισε στον ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.
Ερωτηθείς για το δημοσίευμα της Καθημερινής που αναφέρει ότι στο τραπέζι έχει τεθεί η εφαρμογή μιας ήπιας τεχνικής λύσης για τους αγρότες που δεν έλαβαν προκαταβολή, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος βοσκότοπος για να δηλώσουν σε σχέση με το ζωικό τους κεφάλαιο, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει αποφασίσει η κατανομή βοσκοτόπων να γίνεται μέσα στον νομό και σε όμορους νομούς».
Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «από την επομένη χρονιά δεν θα υπάρχει θέμα με την πραγματική μέτρηση ζώων και πληρωμών».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.