Φιντάν: Να συζητήσουμε όλα τα θέματα του Αιγαίου ως σύνολο – Δίκαιη μοιρασιά στην Αν. μεσόγειο

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επανέφερε το γνωστό τουρκικό αφήγημα για «δίκαιη μοιρασιά» στην Ανατολική Μεσόγειο και συνολική συζήτηση «όλων των θεμάτων του Αιγαίου», δηλώνοντας ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί «με αποφασιστικότητα» τα συμφέροντά της, ενώ αναφέρθηκε εκ νέου σε «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη.

«Eξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Αν. Μεσόγειο Συνεχίζουμε τα βήματα μας με αποφασιστικότητα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Αν.Μεσόγειο θέλουμε να δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας» είπε ο Φιντάν.

Παράλληλα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «διατηρούμε τη βούληση της διατήρησης της θετικής ατζέντας στις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Κάνουμε τα βήματα μας σχετικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης κι αν χρειαστεί το κάνουμε με αμοιβαιότητα».

