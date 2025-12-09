Χρηματιστήριο: Κινείται άνω των 2100 μονάδων – Στο επίκεντρο το εταιρικό ομόλογο της Aktor

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 259,3 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ξεκίνησαν με καλή διάθεση και λίγο πριν τις 12μμ οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό της ημέρας στις 2113 μονάδες, με οδηγό δεικτοβαρείς τίτλους (Βιοχάλκο, Cenergy) αλλά και τραπεζικούς τίτλους (Πειραιώς, Eurobank). Όμως, η αντεπίθεση των πωλητών εξανέμισε τα κέρδη με το ΓΔ να οδηγείται και σε αρνητικό έδαφος, για να καταγραφούν τελικά στις δημοπρασίες μικρά κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν ψηλότερα στο 3,459% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται χωρίς εμφανή κατεύθυνση. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,54% κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+1,42%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+2,43%), η Βιοχάλκο (+3,13%), η Helleniq Energy (+1,53%), η ΜΟΗ (+1,74%), ο Τιτάν (+1,56%), ο Ελλάκτωρ (+1,01%) αλλά και η Qualco (+3,91%) από τους λοιπούς τίτλους. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Metlen (-2,82%), ο ΟΠΑΠ (-1,24%), η ΕΕΕ (-0,94%), η Aegean (-1,39%) και ο ΟΤΕ (-0,46%). Απολογιστικά, 61 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 48 εκείνων που υποχώρησαν.

Ξεκινάει σήμερα η δημόσια προσφορά για το εταιρικό ομόλογο της Aktor για €140 εκ. με το εύρος απόδοσης να διαμορφώνεται στο 4,7-5%. Ο ΓΔ συνεχίζει να κινείται λίγο πάνω από τις 2100 μονάδες εν αναμονή των αποφάσεων της Federal για τα παρεμβατικά της επιτόκια το βράδυ της Τετάρτης με τον S & P 500 να υποχωρεί μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις.