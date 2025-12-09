Close Menu
    Tuesday, December 9
    Alpha Bank: Αγόρασε 2,339 εκατ. ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €3,4608 ανά μετοχή

    H ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 17.09.2025 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 12.6.2025, κατά το διάστημα 03.12.2025 – 05.12.2025, προέβη σε αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 2.339.180 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,4608 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 8.095.392,17 €.

    Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

    Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 20.491.917 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,8851% του συνόλου των μετοχών της.

