Fitch: Νέο κύμα ανατιμήσεων στη στέγη το 2026 – Στο κυνήγι της προσιτής κατοικίας τα νοικοκυριά διεθνώς

Την ώρα που η προσιτή κατοικία εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα διεθνώς, η παγκόσμια αγορά στέγης οδεύει προς νέες ανατιμήσεις το 2026.

Σύμφωνα με νεά έκθεση του οίκου Fitch Ratings, παρά την κόπωση της ζήτησης και τις πιέσεις στα εισοδήματα, οι χρόνιες ελλείψεις προσφοράς, η επιβράδυνση της οικοδομικής δραστηριότητας και η διαρκής δημογραφική πίεση συνεχίζουν να ωθούν τις τιμές προς τα πάνω, επιτείνοντας την «κρίση προσιτότητας» που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη έως την Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Η παγκόσμια στεγαστική αγορά εμφανίζει αξιοσημείωτη αντοχή μετά το σοκ των υψηλών επιτοκίων. Οι τιμές αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών, έστω και με ηπιότερους ρυθμούς, διατηρώντας έντονη την πίεση στο κόστος στέγασης.

Η βασική εξίσωση παραμένει αμετάβλητη: η προσφορά νέων κατοικιών υπολείπεται σταθερά της ζήτησης, με τις κατασκευές να μην προλαβαίνουν τις δημογραφικές ανάγκες, την αστικοποίηση και τις μεταναστευτικές ροές.

Αυτό το δομικό έλλειμμα λειτουργεί σαν «δαχτυλίδι προστασίας» γύρω από τις τιμές, ακόμη και σε περιβάλλον υψηλού κόστους δανεισμού και χαμηλότερης οικονομικής δυναμικής.

Οι χώρες της ανόδου: Ισπανία, Μεξικό, Βραζιλία, Ολλανδία

Κορυφαία σε ανατιμήσεις εμφανίζεται η Ισπανία, όπου η άνοδος των τιμών το 2026 αναμένεται να αγγίξει 8%–10%. Η ισχυρή οικονομική πορεία, η αυξημένη ζήτηση από μετανάστες και μη μόνιμους κατοίκους και η χρόνια υστέρηση νέων κατασκευών διατηρούν την αγορά σε θερμό επίπεδο.

Ανάλογη είναι η εικόνα στη Λατινική Αμερική, όπου Μεξικό και Βραζιλία καταγράφουν υψηλές μονοψήφιες αυξήσεις, αποτέλεσμα των ακριβών οικοδομικών υλικών, των καθυστερήσεων στις οικοδομικές άδειες και της χρόνιας υποπροσφοράς.

Στην Ολλανδία, παρά τη σημαντική άνοδο των δύο προηγούμενων ετών, οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους καθώς η ζήτηση παραμένει άκρως δυναμική.

Χώρες με περιορισμένη μεταβολή: ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία

Στις ΗΠΑ, οι τιμές ουσιαστικά «παγώνουν», με εύρος μεταβολής –2% έως +2%. Η σταδιακή αποκλιμάκωση των στεγαστικών επιτοκίων δεν αρκεί για να πυροδοτήσει νέα ζήτηση. Η αγορά παραμένει διχασμένη: η βορειοανατολική ακτή συγκρατείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ ο Νότος διορθώνει μετά την εκρηκτική άνοδο της πανδημικής περιόδου.

Στη Γαλλία, η αγορά παραμένει σε τέλμα. Οι τιμές προβλέπεται να μείνουν εν πολλοίς αμετάβλητες, καθώς το υψηλό κόστος δανεισμού, οι αυξημένες μεταβιβαστικές δαπάνες και η πολιτική αβεβαιότητα ψαλιδίζουν την αγοραστική δύναμη και την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών.

Η Γερμανία και η Ιταλία καταγράφουν ήπια άνοδο τιμών 0,5%–4%. Η προσφορά κατοικιών παραμένει περιορισμένη, αλλά οι πιέσεις στα πραγματικά εισοδήματα και η επιφυλακτικότητα των αγοραστών συγκρατούν τα περιθώρια ανόδου.

Η μεγάλη εξαίρεση: Κίνα σε παρατεταμένη διόρθωση

Η Κίνα παραμένει η μοναδική μεγάλη οικονομία με ξεκάθαρα πτωτική τάση. Οι τιμές αναμένεται να μειωθούν 4%–6% το 2026, καθώς η αγορά συνεχίζει να επηρεάζεται από υπερπροσφορά, υποτονική ζήτηση, χαμηλή γεννητικότητα και μειωμένη αγοραστική εμπιστοσύνη.

Η διόρθωση είναι πιο έντονη στις πόλεις 2ης και 3ης κατηγορίας, ενώ τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Η επιδείνωση της προσιτότητας είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό των στεγαστικών αγορών διεθνώς. Τα τελευταία χρόνια οι ονομαστικές τιμές κατοικιών αυξήθηκαν ταχύτερα από τα εισοδήματα, με αποτέλεσμα:

υποχώρηση των συναλλαγών,

δυσκολία συγκέντρωσης κεφαλαίου για προκαταβολές,

αποκλεισμό μεγάλου μέρους των νέων από την αγορά,

άνοδο της ζήτησης για ενοικίαση χωρίς αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς.

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών αδυνατεί να αγοράσει κατοικία με βάση τα σημερινά επίπεδα εισοδήματος–τιμών, ενώ σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία η μονιμοποίηση του υψηλού κόστους δανεισμού έχει «κλειδώσει» μεγάλο μέρος των πιθανών αγοραστών εκτός αγοράς.

H εικόνα για τα στεγαστικά δάνεια

Για το 2026 προβλέπεται σταθεροποίηση ή ήπια αποκλιμάκωση των στεγαστικών επιτοκίων, κυρίως σε χώρες όπου οι κεντρικές τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις. Ωστόσο, η άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων κρατικών ομολόγων – λόγω αυξημένων δημοσιονομικών δαπανών και υψηλότερων κινδύνων για το δημόσιο χρέος – περιορίζει τη δυναμική μείωσης, όπως εξηγεί ο Fitch.

Η εικόνα αυτή σημαίνει ότι η προσιτότητα δεν θα βελτιωθεί σημαντικά, ακόμη κι αν τα επιτόκια αποκλιμακωθούν οριακά.

Παρά τις πιέσεις, οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή αναμένεται να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα στις περισσότερες χώρες, χάρη στη σταθερή απασχόληση, τα συντηρητικά κριτήρια χορήγησης και την υψηλή αξία ενυπόθηκων ακινήτων.

Εξαιρέσεις αποτελούν:

ΗΠΑ: αύξηση καθυστερήσεων λόγω πίεσης στα εισοδήματα και υψηλών κόστους ασφάλισης/φόρων.

Καναδάς: εντονότερη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που αναχρηματοδοτούνται σε νέα υψηλότερα επιτόκια.

Κίνα: περαιτέρω επιδείνωση λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης των τιμών και της αδύναμης οικονομικής δραστηριότητας.

Αντίθετα, Ισπανία και Αυστραλία καταγράφουν βελτίωση, καθώς η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή και τα νέα δάνεια είναι καλύτερης ποιότητας.

Οι μεγάλοι κίνδυνοι για το 2026

Τέσσερις παράγοντες μπορεί να διαταράξουν την εύθραυστη ισορροπία:

Επιβράδυνση οικονομιών και άνοδος ανεργίας

Γεωπολιτικές εντάσεις και αστάθεια στις εμπορικές σχέσεις

Κλιματικοί κίνδυνοι και αυξανόμενο κόστος ασφάλισης, που πλήττουν συγκεκριμένες περιοχές και ενδέχεται να οδηγήσουν σε απότομη υποχώρηση της αξίας ακινήτων.

Το 2026 θα είναι ακόμη μια χρονιά που η συζήτηση γύρω από την κατοικία θα βρίσκεται στην καρδιά της δημόσιας πολιτικής. Οι αγορές δείχνουν ανθεκτικές – αλλά η κοινωνική πίεση εντείνεται.