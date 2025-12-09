google:-Αντιμέτωπη-με-αντιμονοπωλιακή-έρευνα-της-ΕΕ

Ένα ακόμα κεφάλαιο στην κόντρα Google-Eυρωπαϊκή Ένωση έρχεται να προστεθεί με την νέα έρευνα στην οποία προχωρά η Κομισιόν για παραβίαση αντιμονοπωλιακών κανόνων.

Ένα ακόμα κεφάλαιο στην κόντρα Google – Eυρωπαϊκή Ένωση έρχεται να προστεθεί με την νέα έρευνα στην οποία προχωρά η Κομισιόν για παραβίαση αντιμονοπωλιακών κανόνων από την πλευρά του τεχνολογικού κολοσσού μέσω της χρήσης διαδικτυακού περιεχομένου και βίντεο YouTube από web publishers για τις δικές του υπηρεσίες που σχετίζονται από το ΑΙ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι ανησυχεί για το γεγονός ότι η Google ενδέχεται να καταχράται τους δημιουργούς online περιεχομένου και τους Youtubers όταν χρησιμοποιεί τα περιεχόμενά τους για να δημιουργήσει περιεχόμενα αναζήτησης που βασίζονται στην AI, χωρίς να τους αποζημιώνει επαρκώς και χωρίς να τους δίνει την επιλογή να αρνηθούν τη χρήση του περιεχομένου τους, όπως αναφέρει το Reuters.

«Η Google ενδέχεται να καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της ως μηχανή αναζήτησης για να επιβάλλει αθέμιτους εμπορικούς όρους στους εκδότες, χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό τους περιεχόμενο για να παρέχει τις δικές της υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως οι «Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης», οι οποίες είναι περιλήψεις που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, Τερέσα Ριμπέρα.

Εξ άλλου, η Google απαγορεύει στους ανταγωνιστές της να χρησιμοποιούν τα βίντεο που μεταδίδονται στο YouTube για αντίστοιχες χρήσεις, γεγονός που δύναται επίσης να συνιστά παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού, σύμφωνα με την Κομισιόν.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει αξιοσημείωτες καινοτομίες και πλήθος πλεονεκτημάτων στους πολίτες και τις εταιρείες παντού στην Ευρώπη, αλλά η πρόοδος αυτή δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις κοινωνίες μας», τονίζει η Ριμπέρα.

«Για τον λόγο αυτόν πραγματοποιούμε έρευνα για να διαπιστώσουμε αν η Google έχει κατορθώσει να επιβάλει καταχρηστικούς όρους στους εκδότες και δημιουργούς περιεχομένου, φέρνοντας σε μειονεκτική θέση τους δημιουργούς ανταγωνιστικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης κατά παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ», σημειώνει η επίτροπος.

Όπως πρόσθεσε «αυτή η υπόθεση αποτελεί για άλλη μια φορά ένα ισχυρό μήνυμα της δέσμευσής μας να προστατεύουμε τον διαδικτυακό τύπο και άλλους δημιουργούς περιεχομένου και να διασφαλίζουμε τον δίκαιο ανταγωνισμό στις αναδυόμενες αγορές Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η Google δεν είναι ο μοναδικός όμιλος που βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δραστηριότητές της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε έρευνα σχετικά με τις λειτουργίες της Τεχνητής Νοημοσύνης στο WhatsApp, θυγατρική της Meta.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποψιάζεται ότι οι νέοι κανόνες ενσωμάτωσης των chatbots της Τεχνητής Νοημοσύνης στο WhatsApp που ανακοινώθηκαν από την Meta ενδέχεται να στερήσουν την πρόσβαση σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης εις όφελος της δικής της υπηρεσίας, της Meta AI.

Ο αμερικανικός κολοσσός κινδυνεύει με πρόστιμο έως και 10% των συνολικών ετήσιων εσόδων του εάν κριθεί ένοχος για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Οι Επισκοπήσεις ΑΙ της Google είναι περιλήψεις που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και εμφανίζονται σε χρήστες σε περισσότερες από 100 χώρες. Η έρευνα της ΕΕ για την Google ακολούθησε μια καταγγελία ανεξάρτητων εκδοτών τον Ιούλιο.