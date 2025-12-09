home-depot:-Προβλέπει-πωλήσεις-και-κέρδη-κάτω-από-τις-εκτιμήσεις-για-το-2026

Οο λιανοπωλητής αναμένει ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις θα αυξηθούν στο εύρος του 2%, κάτω από τον μέσο όρο των προσδοκιών των αναλυτών που ήταν 2,34%.

Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών είναι οι συγκρίσιμες πωλήσεις και τα κέρδη που προβλέπει η μεγαλύτερη αλυσίδα ανακαίνισης σπιτιού στις ΗΠΑ, Home Depot για το οικονομικό έτος 2026, καθώς η ζήτηση για έργα «φτιάξ’ το μόνος σου» και ακριβά project υποχωρούν.

Ειδικότερα, ο λιανοπωλητής αναμένει ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις θα αυξηθούν στο εύρος του 2%, κάτω από τον μέσο όρο των προσδοκιών των αναλυτών που ήταν 2,34%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Προέβλεψε επίσης ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα παραμείνουν σταθερά στο 4%, ενώ οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) θα αυξηθούν κατά 5,6%.

Μετά την είδηση, η μετοχή υποχωρεί 2,7% λίγο πριν το άνοιγμα της Wall Street.

Φέτος, η μετοχή έχει χάσει περίπου το 10% της αξίας της, σε σύγκριση με την άνοδο 16% του ευρύτερου δείκτη S&P 500.

Οι αναλυτές της TD Cowen θεωρούν την πρόβλεψη ως «ένα λογικό σημείο εκκίνησης» που θα μπορούσε να θέσει το έδαφος για ανάκαμψη μόλις αρχίσει να αναπτύσσεται η δυναμική στις κατοικίες και τα μεγάλα έργα.

Λιανοπωλητές όπως η Home Depot και η Lowe’s, βρίσκονται υπό πίεση, καθώς οι Αμερικανοί περιορίζουν τις δαπάνες για δαπανηρές ανακαινίσεις κατοικιών και μεγάλα έργα λόγω του υψηλότερου κόστους δανεισμού, όπως σημειώνει το Reuters.

Η ζήτηση κατοικιών στις ΗΠΑ ήταν επίσης ασταθής λόγω της αυξανόμενης ανεργίας και των υψηλών τιμών των κατοικιών. Παράλληα, η μείωση των επιτοκίων και των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ δεν βοήθησε στην ανάκαμψη, με την εταιρεία να προβλέπει μεγαλύτερη πτώση των κερδών του οικονομικού έτους 2025 στα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά της.

Ωστόσο, ο επικεφαλής οικονομικών της Home Depot, Ρίτσαρντ ΜακΦέιλ, δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει ότι η εταιρεία θα αναπτυχθεί ταχύτερα από τον ρυθμό που θα καταγράψει συνολικά η αγορά το επόμενο έτος.

«Πιστεύουμε ότι οι πιέσεις στη στέγαση θα διορθώσουν και θα παράσχουν στην αγορά βελτίωσης κατοικιών υποστήριξη για ανάπτυξη ταχύτερη από τη γενική οικονομία», δήλωσε.

Η εταιρεία απασχολεί περίπου 470.000 εργαζόμενους σε 2.356 καταστήματα λιανικής πώλησης.