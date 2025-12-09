Microsoft: Νέες επενδύσεις 23 δισ. δολ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Μεγάλη έμφαση στην Ινδία

Η Microsoft θα δαπανήσει 17,5 δισ. δολ. στην Ινδία, στη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ασία, για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα.

Η επενδυτική έκρηξη στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με τους κορυφαίους τεχνολογικούς κολοσσούς να έχουν επιδοθεί σε ένα ράλι ανακοινώσεων νέων εντυπωσιακών project.

Σειρά σήμερα έχει η Microsoft, η οποία αποκάλυψε περίπου 23 δισ. δολ. σε νέες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να προορίζεται για την Ινδία, καθώς εντείνει το αποτύπωμά της σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ψηφιακές αγορές στον κόσμο.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κίνησης, η Microsoft θα δαπανήσει 17,5 δισ. δολ. στην Ινδία, στη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ασία, για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Satya Nadella.

Η επένδυση διευρύνει περαιτέρω εκείνη των 3 δισ. δολ. που ανακοίνωσε η Microsoft νωρίτερα φέτος, και αναμένεται ότι θα δώσει στον κολοσσό τη μεγαλύτερη “cloud” παρουσία στην Ινδία σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, με το πρώτο νέο data center να τίθεται σε λειτουργία στα μέσα του 2026.

Η Microsoft έχει δεσμευτεί για μεγάλες επενδύσεις παγκοσμίως φέτος, καθώς η εταιρεία αγωνίζεται να εξασφαλίσει περισσότερη χωρητικότητα cloud computing για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για φόρτους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης και να ανταγωνιστεί καλύτερα τους ανταγωνιστές της Amazon και την Alphabet, μητρική της Google.

Η Microsoft νωρίτερα σήμερα δήλωσε ότι επενδύει περισσότερα από 7,5 δισ. καναδικά δολ. (5,42 δισ. δολ.) στον Καναδά τα επόμενα δύο χρόνια.

Η νέα χωρητικότητα στο πλαίσιο της επένδυσης θα αρχίσει να τίθεται σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2026, δήλωσε η Microsoft, προσθέτοντας ότι η συνολική εκτιμώμενη επένδυσή της στον Καναδά ανέρχεται σε 19 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά μεταξύ 2023 και 2027.

Η Microsoft δήλωσε επίσης ότι θα επεκτείνει την προσφορά cloud Azure Local στον Καναδά. Συνεργάζεται επίσης με την καναδική νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Cohere για να προσφέρει τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας στην πλατφόρμα Azure.

Η Microsoft έχει επί του παρόντος περισσότερους από 5.300 υπαλλήλους σε 11 πόλεις στον Καναδά.

Τον περασμένο μήνα, η Microsoft ανακοίνωσε σχέδια για επένδυση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στην Πορτογαλία, καθώς και 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να αποδείξουν στις αγορές ότι οι μεγάλες επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη αποδίδουν, καθώς οι αυξανόμενες αποτιμήσεις των εταιρειών τροφοδοτούν ανησυχίες για μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης, όπως σημειώνει το Reuters.

Η Microsoft ανέφερε ρεκόρ κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους σχεδόν 35 δισ. δολ. για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους τον Οκτώβριο και προειδοποίησε ότι οι δαπάνες θα αυξηθούν περαιτέρω φέτος.