nvidia:-«Πράσινο-φως»-από-Τραμπ-για-εξαγωγές-των-τσιπ-h200-στην-Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μόλις χάρισε μία νίκη στην Nvidia δίνοντας το «πράσινο φως» στην κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ να εξάγει στην Κίνα τα προηγμένα τσιπ H200, με αντάλλαγμα επιβάρυνση 25%.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα, αναφέροντας ότι είπε στον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στην Nvidia να πουλήσει τα τσιπ H200 σε «εγκεκριμένους πελάτες» στην Κίνα.

«Αυτή η πολιτική θα στηρίξει τις αμερικανικές θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει την αμερικανική μεταποίηση και θα ωφελήσει τους Αμερικανούς φορολογούμενους», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι «το 25% των πωλήσεων θα καταβληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής». Σημειώνεται ότι προηγουμένως είχε προτείνει οι ΗΠΑ να λάβουν μερίδιο από τις πωλήσεις τσιπ στην Κίνα.

Η πληρωμή προς την αμερικανική κυβέρνηση θα γίνει μέσω ενός δασμού 25% όταν τα τσιπ αποστέλλονται από τις μονάδες παραγωγής στην Ταϊβάν στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο ελέγχου ασφαλείας, πριν αποσταλούν στους πελάτες στην Κίνα, σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου που μίλησε στο πρακρορείο -.

Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο περίπου 2% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές. Αντίστοιχα, κατά 2% ενισχύθηκε η μετοχή της AMD ενώ της Intel ανέβηκε λιγότερο από 1%. Στον αντίποδα, κινεζικές εταιρείες όπως οι SMIC και Hua Hong υποχώρησαν άνω του 2% στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του προέδρου Τραμπ να επιτρέψει στη βιομηχανία τσιπ της Αμερικής να λειτουργήσει ανταγωνιστικά για να υποστηρίξει θέσεις εργασίας και κατασκευαστικές εργασίες με υψηλές αποδοχές στην Αμερική», δήλωσε εκπρόσωπος της Nvidia σε δήλωσή του στο Business Insider. «Η προσφορά του H200 σε εγκεκριμένους εμπορικούς πελάτες, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί από το υπουργείο Εμπορίου, επιτυγχάνει μια ισορροπία που είναι τέλεια για την Αμερική».

Τα προηγμένα τσιπ H200 της Nvidia έχουν μεγάλη ζήτηση καθώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται όλο και πιο ισχυρά.

Ενώ η Nvidia μπορούσε να πουλήσει ορισμένα από τα άλλα τσιπ της στην Κίνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει περιορίσει την ευχαίρειά της να πουλάει ορισμένα ισχυρά τσιπ λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια. Οι πωλήσεις των τσιπ H20 στην Κίνα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου ήταν «ασήμαντες», δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες, στην τελευταία ανακοίνωση των κερδών.

«Ενώ είμαστε απογοητευμένοι από την τρέχουσα κατάσταση που μας εμποδίζει να αποστείλουμε πιο ανταγωνιστικά προϊόντα στην Κίνα, δεσμευόμαστε για συνεχή συνεργασία με τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ικανότητα της Αμερικής να ανταγωνίζεται σε όλο τον κόσμο», είχε δηλώσει τότε η Κρες.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς ο διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσουν τους ελέγχους των εξαγωγών τσιπ. «Έχω πει επανειλημμένα ότι υποστηρίζουμε τον έλεγχο των εξαγωγών, ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αμερικανικές εταιρείες έχουν τα καλύτερα, τα περισσότερα και τα πρώτα» προϊόντα, δήλωσε ο Χουάνγκ σε δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.