PPF: Η πρώτη σύμβαση που ωριμάζει για την αναβάθμιση του Σιδηρόδρομου – Τα τεχνολογικά συστήματα

Σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο διακήρυξης για την «Προμήθεια συστήματος GSM-R με συναφής υπηρεσίες και φορητό εξοπλισμό για τα τμήματα της γραμμής Κιάτο-Ρίο, Τιθορέα-Δομοκός, Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα & Λάρισα-Βόλος», εκτιμώμενου ύψους 51 εκατ. Η πρώτη σύμβαση από το «πακέτο» των 1,3 δισ.

Στις «ράγες» φαίνεται να βάζει το Υπερταμείο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – Ε.Ε.ΣΥ.Π.), μέσω της πετυχημένης εσωτερικής μονάδας ωρίμανσης συμβάσεων π έργων στρατηγικής σημασίας (PPF), έργα που σχετίζονται με την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηρόδρομου.

Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη η μονάδα PPF δημοσιοποίησε πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση, διάρκειας 15 ημερών, για την «Προμήθεια συστήματος GSM-R με συναφής υπηρεσίες και φορητό εξοπλισμό για τα τμήματα της γραμμής Κιάτο-Ρίο, Τιθορέα-Δομοκός, Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα & Λάρισα-Βόλος», εκτιμώμενου ύψους 41,375 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 9,93 εκατ., άρα στα 51,3 εκατ. ευρώ και άνω.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027», ενώ αναθέτων φορέας είναι η ΕΡΓΟΣΕ που ως γνωστόν έχει αποροφηθεί από τον πρώην ΟΣΕ και νυν «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας». Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα τμηματικής οριστικής παραλαβής περαιωμένων τμημάτων που δύναται να έχουν αυτοτελή χρήση.

Η πρώτη από τις συμβάσεις «πακέτο» 1,3 δισ.

Επί της ουσίας πρόκειται για συστήματα τεχνολογικά και ραδιοκάλυψης GSM-R, με συναφείς υπηρεσίες και φορητό εξοπλισμό, με στόχο την κάλυψη σχετικών αναγκών και για την αναβάθμιση των επιπέδων ασφαλείας του ελληνικού σιδηρόδρομου. Πρόκειται για μία από τις συμβάσεις 1,3 δισ. ευρώ περίπου που έχει αναλάβει, με κυβερνητική εντολή, να ωριμάσει και προωθήσει η μονάδα PPF με σκοπό την γρήγορη υλοποίηση τους ενόψει του στόχου της κυβέρνηση για την ανάταξη του μέσου στην χώρα, την επιτάχυνση των έργων αναβάθμισης του δικτύου και ολοκλήρωσης των συστημάτων ασφαλείας. Τα νέα έργα έχουν ορίζοντα το 2030 και πρόσφατα «πέρασαν και με τη βούλα» στο PPF (Project Preparation Facility – PPF), μετά τις σχετικές αναθέσεις από την κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, με σκοπό για την υλοποίηση του σχεδίου που εκπόνησε το υπουργείο Υποδομών και μεταφορών για τη δομική αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Περιγραφή φυσικού τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης

Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο της διακήρυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η ανάπτυξη συστήματος ραδιοκάλυψης GSM-R, με συναφείς υπηρεσίες και φορητό εξοπλισμό για τα σιδηροδρομικά τμήματα Κιάτο – Ρίο, Τιθορέα – Δομοκός, Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα και Λάρισα – Βόλος. Η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του νέου ραδιοδικτύου GSM-R (876-880/921-925) MHz τόσο στην ανοικτή γραμμή όσο και στις σήραγγες θα περιλαμβάνει τα εξής:

i. τον σχεδιασμό εφαρμογής του συστήματος και των υποσυστημάτων που το απαρτίζουν.

ii. αδειοδοτήσεις ραδιοδικτύου και σταθμών βάσης επί εδάφους (ΕΕΤΤ, οικοδομικές, περιβαλλοντικές κ.τ.λ.).

iii. τη προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξήντα επτά (67) σταθμών βάσης επί εδάφους με ιστούς 20m, 25m και 35m, σύμφωνα με τις μελέτες ραδιοκάλυψης.

iv. τη προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ραδιοκάλυψης σηράγγων με σύστημα επιτήρησης – διαχείρισης.

v. τη προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του υποσυστήματος σταθμών βάσης BSS, το οποίο θα αποτελείται από δύο ελεγκτές σταθμών βάσης BSC και εβδομήντα ένα) πομποδέκτες σταθμών βάσης BTS, σύμφωνα με τις μελέτες ραδιοκάλυψης.

vi. τη διασύνδεση – διαλειτουργία των δύο νέων ελεγκτών σταθμών βάσης BSC με το υπάρχον κέντρο μεταγωγής κλήσεων ΝSS μέσω της πύλης πολυμέσων MGW.

vii. τη προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κέντρου λειτουργίας και συντήρησης OMC του υποσυστήματος σταθμών βάσης BSS.

viii. τη διασύνδεση – διαλειτουργία του κέντρου λειτουργίας και συντήρησης OMC με το υπάρχον κέντρο μεταγωγής κλήσεων ΝSS.

ix. τη προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενεργού εξοπλισμού μετάδοσης τεχνολογίας MPLS/TP με πιστοποίηση SIL 3 και συστήματος διαχείρισης δικτύου ΝΜS.

x. τη διασύνδεση – διαλειτουργία των δύο νέων ελεγκτών σταθμών βάσης BSC με το υπάρχον κέντρο ευρυεκπομπής ραδιοκυψέλης CBC.

xi. τη διασύνδεση – διαλειτουργία των νέων καρτών SIM με το υπάρχον σύστημα OTA.

xii. τη προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος σταθερών τερματικών συσκευών FTS, το οποίο θα αποτελείται από τριάντα (30) νέες σταθερές συσκευές σταθμαρχών, Ρ/Κ, Ρ/Ε (dispatcher terminals), τον αντίστοιχο ελεγκτή – διακομιστή με σύστημα επιτήρησης.

xiii. τη διασύνδεση – διαλειτουργία του συστήματος σταθερών τερματικών συσκευών FTS με το υπάρχον νοήμον δίκτυο ΙΝ.

xiv. τη προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε (5) φορητών τερματικών μηχανοδηγών (portable cab radio – ραδιοσύστημα θαλάμου οδήγησης).

xv. τη προμήθεια, προγραμματισμό και θέση σε λειτουργία διακοσίων (200) κινητών συσκευών (τερματικό RMR) και τετρακοσίων δέκα (410) καρτών SIM με Εργαλειοθήκη Εφαρμογών SIM (SIM Application Toolkit).

xvi. τη προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος CCTV.

Το αντικείμενο της προμήθειας και των υπηρεσιών του Αναδόχου, που θεωρούνται απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος στα νέα τμήματα που περιγράφονται ανωτέρω μετά συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συνίσταται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, από τα ακόλουθα:

Πάσης φύσεως σχεδιασμός εφαρμογής και αδειοδοτήσεις.

Προμήθεια εξοπλισμού και ανάπτυξη λογισμικού.

Μεταφορά, Εγκατάσταση και Ένταξη στο υφιστάμενο σύστημα.

Θέση σε λειτουργία και Δοκιμές.

Εκπαίδευση · Πιστοποίηση Διαλειτουργικότητας για το παρατρόχιο (trackside) υποσύστημα GSM-R.

Σύνταξη τεχνικού φακέλου επαλήθευσης για χορήγηση έγκρισης θέσης σε λειτουργία του παρατρόχιου υποσυστήματος GSM-R από τη ΡΑΣ.

Πιστοποίηση SIL 3 του ενεργού εξοπλισμού μετάδοσης MPLS/TP.

Ανταλλακτικά – Ειδικά εργαλεία.

Οι ευθύνες αναδόχου

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί εγγράφως την καλή λειτουργία του συστήματος για χρονική περίοδο δύο (2) ετών μετά την οριστική παραλαβή και θέση σε λειτουργία και θα απαλείψει κάθε πρωτογενή αρρυθμία ή ελάττωμα λογισμικού ή υλικού. Στη σύμβαση δεν προβλέπεται εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επισημαίνεται ότι, ο σχεδιασμός εφαρμογής θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο για το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων τμημάτων γραμμής και για την ένταξη τους στο υπάρχον δίκτυο χωρίς υποβάθμιση των λειτουργιών του, εξασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων κινητών υπηρεσιών (QoS).

Ο Ανάδοχος θα φέρει τη πλήρη ευθύνη για την άρτια ενσωμάτωση των νέων υποσυστημάτων στο υφιστάμενο σύστημα GSM-R και θα τεκμηριώσει λεπτομερώς όλα τα στάδια των εργασιών ή τους περιορισμούς που θα απαιτηθούν για τον σκοπό αυτό. Επίσης, στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνονται, όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για μία διετία πέραν της οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με το σχέδιο RAMS που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος, εξοπλισμός μετρήσεων, ειδικά εργαλεία, αναβαθμίσεις λογισμικών, τεχνικά εγχειρίδια, τεκμηρίωση, σχέδια ‘as-built’ και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή υλισμικό/λογισμικό απαιτηθεί για την ορθή λειτουργία και συντήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος GSM-R.

Το σύστημα GSM-R θα αναπτυχθεί με σκοπό τη συγκρότηση της υποδομής επικοινωνίας των συστημάτων σηματοδότησης επιπέδων 1 και ειδικά 2 του ERTMS/ETCS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχίας) σε σιδηροδρομική διαδρομή και για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αδιάλειπτης επικοινωνίας των ρυθμιστών κυκλοφορίας, μηχανοδηγών, σταθμαρχών, προσωπικού συντήρησης, προσωπικού αμαξοστοιχίας και προσωπικού ελιγμών του διαχειριστή υποδομής.