prodea:-Δύναμη-πυρός-600-εκατ.-μετά-το-διπλό-ντιλ-στα-ακίνητα

Με «φρέσκο» χρήμα που ανέρχεται περίπου στα 600 εκατ. ευρώ ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της η Prodea μετά την χθεσινή πώληση των δύο πακέτων ακινήτων που μειώνει το χαρτοφυλάκιό της κατά 50% στα 1,9 δισ. ευρώ.

Νωρίς χθες η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη διάθεση χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας 676 εκατ. ευρώ στη Yoda Plc (όμιλος Παπαλέκα). Πρόκειται για μια κίνηση που είχε συζητηθεί στην αγορά και αναμένονταν, ωστόσο αργότερα το απόγευμα «ξάφνιασε» ανακοινώνοντας ένα ακόμα ντιλ με την Εθνική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι υπέγραψε προσύμφωνο για την πώληση στην ΕΤΕ 100 ακινήτων τα οποία μισθώνει η τράπεζα έναντι τιμήματος 510,7 εκατ. ευρώ.

Πηγές αναφέρουν στο Euro2day.gr ότι περίπου το 50% των χρημάτων από τις δύο συμφωνίες θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή των δανείων, κατά συνέπεια τα χρήματα που θα αποκομίσει η ΑΕΕΑΠ ανέρχονται περίπου στα 600 εκατ ευρώ. Ένα κομμάτι από αυτό το ποσό θα δοθεί στους μετόχους ως μέρισμα, αναφέρουν πηγές.

«Μέσα σε δύο μήνες ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε τις συνομιλίες για αυτά τα δύο ντιλ, λίγο αφότου χάλασε η προηγούμενη συμφωνία με την AKTOR», αναφέρουν πηγές της εταιρείας.

Μέσα από αυτά τα νέα βήματα αλλάζουν τα δεδομένα όχι μόνο για τη Prodea αλλά και για την αγορά των ΑΕΕΑΠ στη χώρα. Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου τώρα μειώνεται κατά 50% στα 1,9 δισ. μέσα στην επόμενη διετία.

«Έχουμε μια στρατηγική και σιγά σιγά την υλοποιούμε. Υλοποιούμε αυτό που υποσχόμαστε και προσφέρουμε υπεραξίες στους μετόχους μας», υπογραμμίζουν οι πηγές. «Δεν είναι το μέγεθος ο στόχος, είναι οι συγκεκριμένοι κλάδοι, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου και να είμαστε συγκεντρωμένοι στους στόχους μας», προσθέτουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν «ξεφορτώνει» μόνο ακίνητα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη YODA, η Prodea απέκτησε το 30% της MHV Bluekey One Μονοπρόσωπη Α.Ε. («Bluekey One»), ελληνικής εταιρείας που κατέχει το Porto Paros Resort στην Πάρο.

Σημειώνεται ότι η ΑΕΕΑΠ, μέσω της θυγατρικής που εξειδικεύεται σε επενδύσεις στον κλάδο του Hospitality, της Mediterranean Hospitality Venture, κατέχει ήδη το 70% της Bluekey One. Ως εκ τούτου, αποκτά πλέον το 100% του Porto Paros Resort και θα προχωρήσει στην ανάπτυξή του στο άμεσο μέλλον.

Η στρατηγική

Η δραστική μείωση στο μέγεθος του χαρτοφυλακίου εξυπηρετεί διάφορους στόχους. Καταρχάς, επιτρέπει στην Prodea να εστιάζει στα logistics και στον τομέα της φιλοξενίας, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα.

Επίσης, ο CEO Αριστοτέλης Καρυτινός και η ομάδα του ακολουθούν τις τάσεις των ξένων ΑΕΕΑΠ, οι οποίες επενδύουν σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς ακινήτων ώστε να προσελκύσουν ισχυρούς επενδυτές με μακροχρόνιες βλέψεις.

Τους επόμενους μήνες η Prodea ετοιμάζει νέες αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ εντάσσονται στα μελλοντικά σχέδια της και τα κέντρα δεδομένων.

«Ίσως έχουμε σύντομα κάποιο νέο στον τομέα του logistics», αναφέρουν. «Στα γραφεία μπορεί να προχωρήσουμε σε πώληση, όπως και στα καταστήματα, ειδικά αυτά που είναι περιφερειακά. Θέλουμε πιο μεγάλα ακίνητα, και εστιασμένα σε τους κλάδους μας», καταλήγουν οι ίδιοι