Prodea Investments: «Πωλητήρια» αξίας 1,27 δισ. ευρώ – Τα real estate deals με Παπαλέκα, ETE

Ποια είναι η «τριπλή» συμφωνία αξίας 676 εκατ. ευρώ με Παπαλέκα, στο «κάδρο» και ο Πύργος Πειραιά. Συμφωνία 510 εκατ. με την ΕΤΕ. Από το ακυρωμένο deal του Σεπτέμβρη με AKTOR, στις εξελίξεις του Δεκεμβρίου. Που εστιάζει η ΑΕΕΑΠ, ποια η επενδυτική στρατηγική της, τι θα κάνει τα κεφάλαια. Με 2 κινήσεις μείωσε 40% το χαρτοφυλάκιό της.

Σχεδόν στο… φίνις του 2025, επιβεβαιώνοντας όσα κατά καιρούς παλιότερα αλλά και μόλις χτες «φωτογράφιζε» το - και η στήλη BackStory για επικείμενο deal της Prodea με πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων, η ΑΕΕΑΠ επισήμως γνωστοποίησε το πρωί της Δευτέρας μια μεγάλη συμφωνία αξίας 676 εκατ. ευρώ. Επί της ουσίας, η Prodea Investments ΑΕ προχωρά σε ένα τριπλό, mega deal με τον όμιλο Παπαλέκα που περιλαμβάνει καταρχάς ένα μεγάλο πακέτο ακινήτων στην Ελλάδα, ποσοστό 30% του Πύργου Πειραιά, αλλά και συμμετοχή σε ακίνητο στην Ιταλία.

Λίγες ώρες αργότερα, χτες το απόγευμα, η Prodea «ξαναχτύπησε» ανακοινώνοντας μια συμφωνία αξίας 510 εκατ. ευρώ, με την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» (ΕΤΕ). Με την οποία υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την πώληση σε αυτήν, με ταυτόχρονη μεταβίβαση της νομής, ενός χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων.

Στόχος και στρατηγική της μεγαλύτερης εισηγμένης ΑΕΕΑΠ της χώρας, υπό τον κ. Παπαχριστοφόρου και με CEO τον κ. Αρη Καρυτινό, είναι να επικεντρωθεί σε επενδύσεις στους τομείς της φιλοξενίας (hospitality) και των logistics. Όπως συνηθίζεται σε τέτοιου μεγέθους συναλλαγές, τα κεφάλαια που θα λάβει η Prodea Investments αναμένεται να διατεθούν σε αποπληρωμή δανεισμού αλλά και σε νέες επενδύσεις, όπως αναφέρουν και σχετικές πληροφορίες.

Με αυτές και μόνο τις κινήσεις η ΑΕΕΑΠ προχωρά σε μεγάλη απομόχλευση του ενεργητικού της. Πρόκειται αθροιστικά για πωλήσεις αξίας άνω των 1,186 δισ. ευρώ, όταν με βάση τα στοιχεία 6μήνου 2025 (αλλά ουσιαστικά και 9μήνου), το ύψος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου έφτανε στα 3,15 δισ. ευρώ περίπου. Δηλαδή, με 2 μόλις κινήσεις μείωσε σημαντικά το ενεργητικό ακινήτων της κατά 1,275 δισ. και σε ποσοστό περίπου 40%, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς, με το χαρτοφυλάκιο που απομένει να υπολογίζεται σε 1,88 δισ. ευρώ.

Από το «ναυάγιο» με AKTOR, στα mega deals

Υπενθυμίζεται ότι η Prodea είχε φτάσει στο «παρά πέντε» της πώλησης μεγάλου χαρτοφυλακίου ακινήτων στην AKTOR, αρχικής αξίας 580 εκατ. ευρώ, μια συμφωνία όμως που κατέληξε σε «βελούδινο διαζύγιο» στις αρχές Σεπτεμβρίου για λόγους αλλαγής στρατηγικής της κατασκευαστικής που εστίασε σε ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεις και Ενέργεια, με την ΑΕΕΑΠ να λαμβάνει και αποζημίωση 15 εκατ. για το «ναυάγιο». Ωστόσο, όπως και τότε είχαμε αναφέρει, η Prodea συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα, τις συμφωνίες, αλλά και το εγχείρημα πώλησης ακινήτων που θεωρούσε ότι ήταν εκτός στρατηγικής της, υπό νέο δεδομένα και όσον αφορά στα «πωλητήρια» (το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, ο Πύργος Πειραιά κ.α.). Προφανώς, επαφίεται στον βασικό μέτοχο, την Castelake, να λάβει αποφάσεις στο πλαίσιο όσων κυκλοφορούν στην αγορά περί πρόθεσης αποεπένδυσης από το μετοχικό κεφάλαιο έστω σταδιακά, κι ενώ ήδη θυμίζουμε πως η Alpha Bank έχει μερίδιο κοντά στο 9,9% στην ΑΕΕΑΠ.

Ωστόσο, λίγο μετά τις εξελίξεις με την AKTOR, και όπως έχει αναφέρει το -, υπήρχαν πληροφορίες για επαφές της ΑΕΕΑΠ με άλλες πλευρές με στόχο τη σύναψη συμφωνίας πώλησης χαρτοφυλακίου. Φήμες που «πύκνωναν» σταδιακά, είχαν εμπλέξει την πλευρά του επιχειρηματία Γ. Παπαλέκα, γνωστού για τη δράση του στον χώρο real estate αλλά και με παρελθόν σε deals με την Prodea Investments, ενώ έκαναν λόγο για εξελίξεις εντός του έτους.

Όπως και συνέβη, καθώς η ΑΕΕΑΠ τελικά, κατέληξε σε αυτό το τριπλό deal που περιλαμβάνει και τον Πύργο Πειραιά, asset από το οποίο, θυμίζουμε, προσανατολίζεται να αποχωρήσει (μέσω πώλησης του μεριδίου της) και ο συνεταίρος Dimand, που επίσης αναζητάει αγοραστή και για το Μινιόν ή και άλλα projects. Μένει να δούμε αν ο αγοραστής για τον Πύργο Πειραιά είναι ο ίδιος με αυτόν της Prodea, καθώς λέγεται ότι υπάρχουν επαφές. Επιπρόσθετα, ήρθε και η συμφωνία με την ΕΤΕ πάνω του μισού δισ. ευρώ, ως «κερασάκι στην τούρτα» των deals της ΑΕΕΑΠ.

Υπενθυμίζεται ότι η Prodea συνεχίζει το ευρύτερο επενδυτικό της πρόγραμμα με έμφαση στην φιλοξενία και τα logistics, ύψους 837,8 εκατ. ευρώ μέσω των 14 νέων αναπτύξεων που έχει δρομολογήσει.

Να αναφέρουμε ότι χτες στο ΓΕΜΗ γνωστοποιήθηκε αναφορικά με το σχήμα ΜΙΛΟΡΑ ότι με την από 28.11.2025 απόφαση της μοναδικής μετόχου της εταιρείας που επέχει θέση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 102 εκατ. ευρώ, ανερχόμενο σε 106,551 εκατ. ευρώ.

Η Γ.Σ. των ομολογιούχων

Επίσης, θυμίζουμε ότι η Prodea έχει συγκαλέσει και Γ.Σ. ομολογιούχων για τις 15/12. Στη σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η επιχειρηματική δραστηριότητα της Prodea περιλαμβάνει όχι μόνο την αγορά και την εκμίσθωση αλλά και την πώληση ακινήτων. Η εταιρεία υλοποιεί μια στρατηγική αναδιάρθρωσης της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου της με έμφαση στον κλάδο του Hospitality και των logistics και αποεπένδυσης από ώριμα ακίνητα άλλων κλάδων.

Στόχος της είναι η διαμόρφωση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες επενδυτικές τάσεις, ειδικά για περιοχές όπως η Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω προτείνεται η επικαιροποίηση του Προγράμματος ΚΟΔ, μέσω της τροποποίησης συγκεκριμένων όρων του, ώστε να συμβαδίζει με την επιχειρηματική δραστηριότητα επ’ ωφελεία της εταιρείας και των Ομολογιούχων Δανειστών».

Η συμφωνία με Παπαλέκα και ΕΤΕ

Χτες, η Prodea γνωστοποίησε το τριπλό deal με τη διάθεση χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας €676 εκατ. ευρώ (κατά την 30.06.2025), μέσω της πώλησης του 100% των μετοχών της ελληνικής θυγατρικής Milora Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία («Milora») στην VYP Group Ltd («VYP»), μέλος του ομίλου Yoda Plc, του Γιάννη Παπαλέκα. Στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής, η εισηγμένη απέκτησε το 30% της MHV Bluekey One Μονοπρόσωπη Α.Ε. («Bluekey One»), ελληνικής εταιρείας που κατέχει το Porto Paros Resort στην Πάρο. Σημειώνεται ότι η Prodea, μέσω της θυγατρικής που εξειδικεύεται σε επενδύσεις στον κλάδο του Hospitality, Mediterranean Hospitality Venture, κατέχει ήδη το 70% της Bluekey One.

Ως εκ τούτου, μέσω του ευρύτερου ομίλου της, κατέχει πλέον το 100% του Porto Paros Resort και θα προχωρήσει στην ανάπτυξή του στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της, ποσοστού 30%, στην Piraeus Tower A.E., ιδιοκτήτρια του ομώνυμου κτιρίου γραφείων στον Πειραιά, στην VYP, με υποκείμενη αξία του ακινήτου €107 εκατ. (σε 100% βάση). Τέλος, η Prodea διέθεσε τη συμμετοχή της, ποσοστού 80,48%, στο Ιταλικό επενδυτικό fund ακινήτων lntracento – Fondo Comune di lnvestimento Alternative lmmobiliare di Tipo Chiuso Riservato (“lntracento”), ιδιοκτήτη κτιρίου γραφείων στη Ρώμη εμπορικής αξίας (κατά την 30.06.2025) €46 εκατ.. Όλες οι παραπάνω συναλλαγές εντάσσονται στη στρατηγική της Εταιρείας να επικεντρωθεί σε επενδύσεις στους τομείς της φιλοξενίας (hospitality) και των logistics.

Σε σχέση με την ΕΤΕ, η Prodea ανακοίνωσε ότι συνήψε με την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» (ΕΤΕ), συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την πώληση σε αυτήν, με ταυτόχρονη μεταβίβαση της νομής, ενός χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων, τα οποία μισθώνει η ΕΤΕ, έναντι συνολικού τιμήματος 510,7 εκατ. ευρώ. Μέρος του τιμήματος θα καταβληθεί στην Εταιρεία όταν πληρωθούν συγκεκριμένες αιρέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί σήμερα, κατόπιν της ληφθείσας σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση την 29.12.2025, με θέμα ημερήσιας διάταξης, την έγκριση κατ’ άρθρο 23 Ν. 4706/2020 της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου θα λάβει χώρα όταν πληρωθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές αιρέσεις, συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές, το αργότερο μέχρι την 22.05.2026».