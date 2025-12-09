reuters:-Η-xtellus-σχεδιάζει-να-αποπληρώσει-Αμερικανούς-επενδυτές-μέσω-πώλησης-περιουσιακών-στοιχείων-της-lukoil

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Xtellus Partners πρότεινε στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τα έσοδα από την πώληση των ξένων περιουσιακών στοιχείων της Lukoil να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση Αμερικανών επενδυτών που έχασαν χρήματα όταν ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πάγωσε τις μετοχές της Lukoil, ανέφεραν πηγές.

Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των BlackRock, JP Morgan και Goldman Sachs, έχασαν δισεκατομμύρια δολάρια όταν έπρεπε πρώτα να παγώσουν και στη συνέχεια να διαγράψουν τις μετοχές τους σε ρωσικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Lukoil, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Xtellus έχει ενημερώσει το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι θέλει να οργανώσει μια ανταλλαγή τίτλων της Lukoil που κατέχουν Αμερικανοί επενδυτές σε αντάλλαγμα για τα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής εταιρείας, αντί συναλλαγής μετρητών, όπως δήλωσαν στο Reuters τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο. Η πρόταση δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η Lukoil αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η τράπεζα συμβουλεύει τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Τοντ Μπόελι και την επενδυτική ομάδα Allied Investment Partners των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί σε αυτήν την προτεινόμενη συμφωνία.

Ένας εκπρόσωπος της Boehly αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Allied Investment Partners δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil αξίας 22 δισεκ. δολαρίων

Τα εκτιμώμενα 22 δισεκατομμύρια δολάρια διεθνών περιουσιακών στοιχείων της Lukoil έχουν προσελκύσει μια μακρά λίστα ενδιαφερομένων, από τον αμερικανικό γίγαντα ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle μέχρι την Chevron.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Ρωσίας, τη Rosneft και τη Lukoil, τον Οκτώβριο, σε μια προσπάθεια να πιέσουν το Κρεμλίνο προς μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Η Lukoil έχει πληγεί περισσότερο, με τις δραστηριότητες στο εξωτερικό να έχουν διακοπεί από το Ιράκ μέχρι τη Φινλανδία.

Η εταιρεία έχει προθεσμία μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου για να πουλήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά έχει ζητήσει παράταση αυτής της προθεσμίας, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο να εργαστεί για συμφωνίες, ανέφεραν δύο άλλες πηγές.

Η πληρωμή των περιουσιακών στοιχείων σε μετοχές θα μπορούσε να σημαίνει μια ταχύτερη συναλλαγή, σύμφωνα με πηγές, καθώς οι δυτικές κυρώσεις κατά της Lukoil απαγορεύουν τις μεταφορές μετρητών στην εταιρεία.

Δυτικοί επενδυτές κατείχαν πάνω από το ένα τέταρτο των μετοχών της Lukoil πριν από την έναρξη του πολέμου. Η εταιρεία αξίζει σήμερα περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πώληση περιουσιακών στοιχείων σε ενεργειακές εταιρείες

Εάν η πρόταση είναι επιτυχής, η Boehly και η Allied Investment Partners θα επιδιώξουν να πουλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil στο εξωτερικό, πιθανώς σε εταιρείες ενέργειας. Οι αγοραστές περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν την ιδέα τους με τη Lukoil πριν εγκρίνουν τη συναλλαγή με το Υπουργείο Οικονομικών, ανέφεραν πηγές.

Η Xtellus εμφανίστηκε το 2018 μετά από μια εξαγορά από τη διοίκηση των δραστηριοτήτων της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, VTB Capital, στις ΗΠΑ.

Η Lukoil ήταν προηγουμένως μέρος βασικών χρηματιστηριακών δεικτών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συνήθως ως δείκτες αναφοράς και παρακολουθούνται από μεγάλους επενδυτές και χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια. Οι πάροχοι δεικτών, συμπεριλαμβανομένων των FTSE Russell και MSCI, αφαίρεσαν τις ρωσικές μετοχές από τους δείκτες αναφοράς τους τον Μάρτιο του 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

