s&p:-Προς-αναβάθμιση-η-piraeus-financial-holdings-μετά-το-πράσινο-φως-για-τη-συγχώνευση

Ο οίκος αξιολόγησης S&P Global Ratings ανακοίνωσε την Τρίτη (9/12) ότι θέτει την Piraeus Financial Holdings υπό καθεστώς CreditWatch positive, μετά την έγκριση της απορρόφησής της από την Τράπεζα Πειραιώς. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης προγραμματίζεται για τις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Μέχρι τότε, η S&P διατηρεί στη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Piraeus Financial Holdings το επίπεδο ‘BB-’, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης με την ολοκλήρωση της ενοποίησης.

Παράλληλα, ο οίκος επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις ‘BB+/B’ για τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας Πειραιώς, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές. Η απόφαση αντικατοπτρίζει τη συνεχή ενίσχυση του προφίλ κινδύνου και των βασικών μεγεθών της τράπεζας, καθώς και την εκτίμηση ότι η επικείμενη συγχώνευση θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη δομή του ομίλου.