UBS: Η Πειραιώς στην ελίτ της Ευρώπης – Κορυφαία επενδυτική επιλογή με τιμή-στόχο €9,2

Η UBS τοποθετεί την Τράπεζα Πειραιώς ανάμεσα στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές για το 2026, επισημαίνοντας ότι συνδυάζει «υψηλή οργανική κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή παραγωγή και ένα χρηματοδοτικό μοντέλο που παραμένει ανθεκτικό ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων».

Ο ελβετικός οίκος θέτει τιμή στόχο τα 9,2 ευρώ, εστιάζοντας σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 15% και σε κεφαλαιακή ενίσχυση που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα στοιχεία των πινάκων στο αναλυτικό report της UBS επιβεβαιώνουν το ισχυρό προφίλ της Πειραιώς: η τράπεζα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά ως προς τη δυναμική χρηματοροών, την παραγωγή κεφαλαίων αλλά και τις ελκυστικές αποτιμήσεις, βάσει των προβλεπόμενων κερδών και του λόγου τιμής προς καθαρή αξία.

Κεντρικό πλεονέκτημα αποτελεί το υψηλό ποσοστό καταθέσεων όψεως, στοιχείο που μειώνει το κόστος χρήματος και ενισχύει τα καθαρά έσοδα από τόκους, ακόμη και σε φάση χαμηλότερων επιτοκίων. Ωστόσο, η UBS αναγνωρίζει ότι αυτό το προφίλ καθιστά την τράπεζα πιο ευαίσθητη σε πιθανή βαθύτερη μείωση επιτοκίων, κάτι που όμως, σύμφωνα με τους αναλυτές, συνιστά ταυτόχρονα και πηγή ανθεκτικότητας.

Στην ίδια έκθεση, η UBS ξεχωρίζει και άλλες κορυφαίες ευρωπαϊκές μετοχές για το 2026: ABN Amro, Erste Bank, Barclays, ING, Santander και Société Générale, τις οποίες τοποθετεί μαζί με την Πειραιώς στις κύριες επιλογές της για το επόμενο έτος.

Η θετική εικόνα δεν περιορίζεται σε μία μόνο ελληνική τράπεζα. Η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα βρίσκονται υψηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη ως προς την απόδοση ιδίων κεφαλαίων, αποδεικνύοντας ότι η κερδοφορία τους είναι αποτέλεσμα σταθερών βελτιώσεων στο ενεργητικό και αυστηρού ελέγχου κόστους.

Παράλληλα, η Alpha Bank ενισχύει περαιτέρω το ελληνικό banking με ισχυρή απόδοση ταμειακών ροών, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά δυτικοευρωπαϊκούς ομίλους, ενώ οι πρόσφατες εξαγορές της, που καταγράφονται στο report, της προσδίδουν επιπλέον δυναμική ανάπτυξης.

Συνολικά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστής αξιοπιστίας» για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Ωστόσο, σύμφωνα με την UBS, η Πειραιώς είναι αυτή που συγκεντρώνει τον πιο ισχυρό συνδυασμό αποτίμησης, οργανικής δυναμικής και μελλοντικών προοπτικών, καθιστώντας την μια από τις κορυφαίες προτάσεις επενδυτών σε ολόκληρη την Ευρώπη για το 2026.