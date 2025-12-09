wall-street:-Ήπιες-διακυμάνσεις-με-το-βλέμμα-στη-fed

Με μικρές μεταβολές άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη (9/12), καθώς οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον του στην απόφαση της Fed για τα επιτόκια.

Έτσι, λίγο μετά το άνοιγμα, ο δείκτης S&P 500 «παίζει» στις 6.852,03 μονάδες με οριακά κέρδη 0,09%, ο Dow Jones διαπραγματεύεται στις 47.869,66 με +0,27% και o Nasdaq στις 23.504,12 μονάδες με απώλειες 0,18%.

Με τη συνεδρίαση της Fed να απασχολεί τους επενδυτές, οι αγορές «βλέπουν» πως η κεντρική τράπεζα θα μειώσει το επιτόκιο του βασικού δανεισμού της κατά άλλο 0,25%, όπως είχε πράξει και στις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια της Fed δίνουν πιθανότητα 89% για μια μείωση, σε σχέση με λιγότερο από 67% πριν από περίπου ένα μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

«Ενώ η μείωση των επιτοκίων φαίνεται σχεδόν βέβαιη αυτή τη στιγμή, οι οικονομικές προβλέψεις της Fed και τα σχόλια του προέδρου Πάουελ θα παίξουν μεγάλο ρόλο στον τρόπο που θα αντιδράσουν οι αγορές, όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, αλλά ενδεχομένως να καθορίσουν την πορεία για το υπόλοιπο του μήνα», δήλωσε ο Bret Kenwell, αναλυτής επενδύσεων στις ΗΠΑ για την eToro.

«Μετά την πρόσφατη πτώση στις μετοχές και τα κρυπτονομίσματα, οι επενδυτές που είναι πιο τολμηροί ελπίζουν ότι η Fed θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα ράλι στο τέλος της χρονιάς, αντί να «ρίξει κρύο νερό» στην πρόσφατη ανάκαμψη», σημείωσε ακόμη.

Ο Kenwell είπε επίσης ότι η Fed καλείται να ισορροπήσει πολλές παράμετρους πριν από την απόφασή της: η επίμονη πληθωριστική πίεση, η ασαφής μακροοικονομική κατάσταση, τα καθυστερημένα οικονομικά δεδομένα λόγω του ιστορικού «λουκέτου» της αμερικανικής κυβέρνησης και οι προσδοκίες για νέο πρόεδρο της Fed, είναι μερικά από αυτά.

«Υπάρχουν πολλές μεταβλητές για τη Fed… Αυτό φέρνει το κεντρικό ερώτημα: Θα μπορέσει η Fed να διατηρήσει μια πιο χαλαρή στάση αν αυτές οι συνθήκες συνεχιστούν το 2026, ή θα αναγκαστεί να παραμείνει αυστηρή;» ανέφερε.