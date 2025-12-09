wall-street:-Σταθεροποιητικές-κινήσεις-και-ήπιες-διακυμάνσεις-με-το-βλέμμα-«καρφωμένο»-στη-fed

Με μικρές διακυμάνσεις κινήθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street, με τους επενδυτές να αγωνιούν για την έκβαση της συνεδρίασης της Fed αύριο, Τετάρτη (10/12), κατά την οποία θα ληφθεί η απόφαση για τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones σημείωσε πτώση κατά 0,37% στις 47.560 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε οριακές μεταβολές για να τερματίσει στις 6.840 μονάδες με χασούρα 0,09% και ο Nasdaq ήταν ο μόνος δείκτης που έκλεισε στα «πράσινα» με άνοδο 0,13%.

Η πτώση του S&P 500 ήταν επηρεασμένη από την JP Morgan που υποχώρησε πάνω από 4% μετά την προειδοποίηση για υψηλότερα του αναμενόμενου κόστη το 2026 και την εκτίμηση ότι ο «καταναλωτής παραμένει εύθραυστος».

Στα ομόλογα, το 10ετές ενισχύθηκε ελαφρά, κατά λίγο πάνω από 1 μονάδα βάσης, στο 4,184%, ενώ το 30ετές υποχώρησε οριακά, κάτω από 1 μονάδα βάσης, στο 4,807% και το 2ετές ανέβηκε κατά 2 μονάδες βάσεις στο 3,611%.

Τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

Λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη συνεδρίαση της Fed, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «υπάρχει πολύς χώρος για σημαντική μείωση των επιτοκίων», δίνοντας το σήμα ότι προσδοκά μείωση μεγαλύτερη από 0,25% που βλέπουν ως πιθανότητα οι αγορές.

Όσο για τις εκτιμήσεις, οι χρηματαγορές προβλέπουν 2 μειώσεις εντός του 2026 στην καλύτερη περίπτωση, αφήνοντας πίσω τους τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις των προηγούμενων μηνών.

Αναλυτές όπως ο Τομ Εσέι εκφράζουν ανησυχία για ένα πιθανό «hawkish cut» — μια μείωση επιτοκίων που θα συνοδευτεί από μήνυμα ότι ο κύκλος χαλάρωσης σταματά εδώ. «Η ίδια η μείωση είναι το λιγότερο κρίσιμη πτυχή της συνεδρίασης. Αυτό που θέλει η αγορά είναι βεβαιότητα ότι η Fed θα συνεχίσει τις μειώσεις», τόνισε.

Ο Τομ Λι της Fundstrat, από την άλλη, θεωρεί ότι αν η Fed εμφανιστεί υπερβολικά «επιθετική» στη ρητορική της, ο Λευκός Οίκος ενδέχεται να κινηθεί πιο γρήγορα για την αντικατάσταση του Πάουελ — κάτι που, όπως λέει, θα λειτουργούσε ως «market-clearing event», δηλαδή μια κίνηση που θα έκανε σαφή στις αγορές την κατεύθυνση που πιθανότατα θα ακολουθήσει η νέα ηγεσία της Fed.

Μεταβλητότητα στις μετοχές – Έχασαν έδαφος

Αρχικά, οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά χάρη στα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία JOLTS, με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας να φτάνουν τα 7,67 εκατ., ξεπερνώντας την πρόβλεψη για 7,12 εκατ. Ωστόσο, τα κέρδη χάθηκαν γρήγορα, καθώς τα στοιχεία (που είχαν καθυστερήσει λόγω του shutdown) συνοδεύτηκαν από άνοδο στις απολύσεις.

Η μεταβλητότητα αναμένεται να αυξηθεί μετά τη συνεδρίαση της Fed, με τα options να «δείχνουν» πιθανή μεταβολή γύρω στο 0,7%, ανοδικά ή καθοδικά.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η Walmart μετέφερε την κύρια χρηματιστηριακή της εγγραφή στο Nasdaq – τη μεγαλύτερη αλλαγή τέτοιου τύπου που έχει γίνει ποτέ – θέλοντας να σηματοδοτήσει τη μεταμόρφωσή της σε έναν όμιλο με πιο τεχνολογικό προσανατολισμό. Ο CEO Νταγκ ΜακΜίλον, που αποχωρεί τον Ιανουάριο, τόνισε ότι «η Walmart έχει αλλάξει και θέλουμε όλοι να το γνωρίζουν».

Στο χρηματιστήριο, η Campbell’s υποχώρησε κατά 6% μετά τη μείωση πωλήσεων και κερδών, παρά το ότι τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων.

Η Gogo κατέγραψε πτώση 10% μετά την ανακοίνωση επένδυσης στη δορυφορική Farcast, ενώ η Exxon Mobil σημείωσε άνοδο 2,7% χάρη στην αναθεώρηση των προβλέψεων για αυξημένα κέρδη και ταχύτερη άνοδο των ταμειακών ροών έως το 2030. Η JPMorgan Chase δέχθηκε επίσης σημαντικές πιέσεις, υποχωρώντας πάνω από 4%, μετά τις δηλώσεις της Μαριάν Λέικ ότι οι δαπάνες του 2026 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 105 δισ. δολάρια — υψηλότερα από την εκτίμηση των αναλυτών για 101 δισ. και σχεδόν 10% πάνω από τα φετινά επίπεδα.

Σπάει τα κοντέρ το ασήμι – Ανεβαίνει και ο χρυσός

Οι μετοχές ασημιού διέγραψαν μία εντυπωσιακή πορεία, αφού το μέταλλο χτύπησε νέο ρεκόρ στα 61,11 δολάρια, πράγμα που εκτινάσει την ετήσια άνοδό του άνω του 100%.

Με φόντο την εκτόξευση αυτή, στη Wall Street η Pan American Silver ενισχύθηκε κατά 10%, η Santacruz Silver Mining κατά 9% και η Abrasilver κατά 7%.

Κατά τα άλλα, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρούσε κατά 0,9% στα 61,94 δολάρια ανά βαρέλι, την ώρα που έκλεινε η Wall, ενώ η τιμή του αργού WTI σημείωνε πτώση 1,1% στα 58,22 δολάρια.

Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 4.238 δολάρια ανά ουγγιά.