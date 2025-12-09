Warner Bros: Το παρασκήνιο του πολέμου Netflix – Paramount για την εξαγορά της και ο σημαντικός ρόλος του Τραμπ

Σε μια μακράς διάρκειας παρτίδα πόκερ για σκληρούς παίχτες και γερά νεύρα, με σημαντικές οικονομικές αλλά και πολιτικές πτυχές, μιας και στο deal εμπλέκεται και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετατρέπεται πλέον η εξαγορά του αμερικανικού πολυεθνικού ομίλου ψυχαγωγίας και ΜΜΕ Warner Bros Discovery μετά τη χθεσινή σφήνα της Paramount Skydance η οποία υπέβαλε υψηλότερη προσφορά με στόχο να μπλοκάρει την πρόσφατη συμφωνία με το Netflix.

Προσφέροντας, απευθείας στους μετόχους, υψηλότερο τίμημα, συνολικού ύψους 108,4 δισεκατομμύριων δολαρίων, αποκλειστικά σε μετρητά, για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του αμερικανικού πολυεθνικού ομίλου ψυχαγωγίας και ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων τα κινηματογραφικά της στούντιο, το HBO Max – η τρίτη κατά σειρά πιο δημοφιλής συνδρομητική πλατφόρμα streaming κατά παραγγελία – αλλά και τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN, Discovery Channel και TNT Sports, η Paramount, από τις μεγαλύτερες εταιρείες κινηματογραφικών παραγωγών του Χόλιγουντ, ξαναμπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και μάλιστα με μεγάλες αξιώσεις.

Η προσφορά του Netflix, που προκρίθηκε την Παρασκευή μέσω πλειστηριασμού οδηγώντας σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία, ανερχόταν σε 72 δισ. δολ, σε μετρητά και μετοχές, και αφορούσε μόνον το HBO και τα κινηματογραφικά στούντιο της Warner Bros. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί αυτός ο «γάμος» το Netflix θα γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος της παγκόσμιας streaming αγοράς αποκτώντας την αποκλειστική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων ενός τεράστιου καταλόγου που συμπεριλαμβάνει θρυλικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές σειρές μεταξύ των οποίων και οι Χάρι Πότερ, Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Μπάτμαν, Σούπερμαν, Game of Thrones κ.α.

Αυτή ακριβώς την απόλυτη κυριαρχία του ενός παίχτη παρουσιάζουν ως μεγάλο κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού – μονοπωλίου οι αντίπαλοι του Netflix, που δεν είναι μόνον η Paramount, που παλεύει με νύχια και με δόντια να γυρίσει το παιχνίδι αλλά και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της.

Η συμφωνία που έκλεισε το Netflix για την εξαγορά της Warner Bros Discovery «θα μπορούσε να είναι πρόβλημα καθώς το Netflix διαθέτει ήδη μεγάλο μερίδιο της αγοράς streaming» δήλωσε ο ίδιος την Κυριακή ενώ παραδέχτηκε ευθαρσώς πως θα συμμετάσχει προσωπικά στην απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με την έγκρισης της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Μπορεί να μίλησε με θερμά λόγια για τον διευθύνοντα σύμβουλο του Netflix, Τεντ Σαράντος, χαρακτηρίζοντάς τον σπουδαίο άνθρωπο για τον οποίο τρέφει μεγάλο σεβασμό, οι δεσμοί του ωστόσο με την Paramount είναι σαφέστατα πιο ισχυροί, οικογενειακοί, μιας και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετέχει στην πρόταση εξαγοράς της Warner Bros μέσω της Affinity Partners, της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων που διευθύνει.

Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το γεγονός ότι ο επικεφαλής της Paramount Ντέιβιντ Έλισον, γιος του δισεκατομμυριούχου υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ Λάρι Έλισον, συγκαταλέγει ανάμεσα στα δυνατά χαρτιά της – το δυνατότερο ίσως – την υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου: «Έχουμε κάνει εξαιρετικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο σχετικά με αυτό, αλλά δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του» δήλωσε με νόημα χθες ο ίδιος υπογραμμίζοντας με έμφαση πως αν η Warner Bros αποδεχτεί τελικά την πρόταση της Paramount η απαραίτητη έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού των ΗΠΑ θα δοθεί σε πολύ μικρό χρόνο.

Στα μεγάλα πλεονεκτήματα της πρότασής της Paramount ο διευθύνων σύμβουλός της συμπεριλαμβάνει επίσης την αποκλειστική εξόφληση σε μετρητά -«Στη Wall Street τα μετρητά εξακολουθούν να είναι ο βασιλιάς» δήλωσε -, ενώ επιχειρεί να πάρει με το μέρος του και τον καλλιτεχνικό κόσμο υποστηρίζοντας πως μια «συμφωνία Netflix–Warner Bros θα μπορούσε να αποτελέσει το τέλος του κινηματογράφου στο Χόλιγουντ».

Πάντως αν η Warner Bros αποφασίσει να σπάσει τη συμφωνία της με το Netflix αναγκαστεί να πληρώσει ρήτρα ύψους 2,8 δισ. δολαρίων.