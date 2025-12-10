Άνοδος στη Wall Street μετά τη νέα μείωση επιτοκίων – Οι αγορές «βλέπουν» περιθώρια περαιτέρω χαλάρωσης

Με άνοδο έκλεισε η Wall Street την Τετάρτη (10/12), αφού η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αποφάσισε να μειώσει για ακόμη μία φορά φέτος τα επιτόκια, ενώ οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες μειώσεις τον επόμενο χρόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημείωσε άλμα 1,05% στις 48.057,87 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,68% στις 6.886,95 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με κέρδη 0,33% στις 23.654,16 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η Fed ενέκρινε μία ακόμη μείωση επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στο τέλος της διήμερης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής. Η μείωση —η τρίτη συνεχόμενη— φέρνει το βασικό επιτόκιο fed funds στο εύρος 3,5%-3,75%.

Η Wall Street ερμήνευσε αρκετά σημεία από το μήνυμα της Fed και από τις δηλώσεις του προέδρου Τζερόμ Πάουελ ως θετικές για τις αγορές:

– Η Fed ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την αγορά βραχυπρόθεσμων ομολόγων, επεκτείνοντας το ισολογισμό της. Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων υποχώρησαν.

– Η κεντρική τράπεζα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αδύναμη αγορά εργασίας, αφαιρώντας από την ανακοίνωση τη φράση ότι η ανεργία «παρέμενε χαμηλή». Αυτό υποδηλώνει πως στρέφει το ενδιαφέρον της περισσότερο στη στήριξη της οικονομίας και λιγότερο στον πληθωρισμό.

– Παρότι ο Πάουελ είπε ότι η Fed πρέπει να «περιμένει και να δει» πριν κάνει την επόμενη κίνηση, ουσιαστικά απέκλεισε το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων. «Δεν νομίζω ότι μια αύξηση επιτοκίων … είναι η βασική εκτίμηση κανενός αυτή τη στιγμή», είπε.

Από την άλλη, η Fed προβλέπει μόλις μία μείωση επιτοκίων το 2026, όμως οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα υπάρξουν περισσότερες. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, τα futures του fed funds αποτιμούσαν πιθανότητα 68% ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια δύο ή και περισσότερες φορές τον επόμενο χρόνο.

«Η απουσία βαθύτερων μειώσεων θα μπορούσε να είχε ερμηνευθεί αρνητικά από τη Wall Street, αλλά το γεγονός ότι ο ισολογισμός θα αρχίσει να επεκτείνεται ξανά —έστω και με αργό ρυθμό— είναι σίγουρα λόγος για ενθουσιασμό και αντισταθμίζει πλήρως τις ανησυχίες για περιορισμένες περικοπές των βασικών επιτοκίων στο μέλλον», δήλωσε ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers. «Επιπλέον, οι προβλέψεις (“dots”) έδειξαν ισχυρότερη ανάπτυξη, χαμηλότερο πληθωρισμό και ουδέτερες εκτιμήσεις για την απασχόληση — εξελίξεις που στηρίζουν τη θετική αντίδραση σε μετοχές και αποδόσεις».

Στις 29 Οκτωβρίου, την ημέρα μετά το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του S&P 500, η Fed είχε μειώσει τα επιτόκια, αλλά ο Πάουελ είχε τότε δηλώσει πως δεν ήταν βέβαιο ότι θα υπάρξει άλλη μείωση τον Δεκέμβριο. Αυτό οδήγησε τις μετοχές σε πτώση εκείνη την ημέρα και αποτέλεσε την αρχή μιας δύσκολης περιόδου για τις αγορές καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του Νοεμβρίου, μέχρι ότου ορισμένα μέλη της Fed άφησαν να εννοηθεί ότι μια μείωση τον Δεκέμβριο ήταν πιθανή.

Έκτοτε, ο δείκτης έχει κάνει πλήρη επαναφορά.

«Η τελευταία απόφαση επιτοκίων για το 2025 ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για ένα Santa Claus rally στο τέλος του έτους και ο S&P 500 φαίνεται έτοιμος να ξεπεράσει το ορόσημο των 7.000 μονάδων μέσα στις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Τόρες.

Τέλος, όσον αφορά το πετρέλαιο, και στον απόηχο της κατάσχεσης μεγάλου τάνκερ της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ, το αργό πετρέλαιο WTI κινήθηκε ανοδικά κατά 1,25% στα 58,98 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή το Brent σημείωσε κέρδη 1,19% στα 62,68 δολάρια.