Άνοιγμα-της-κυβέρνησης-στους-αγρότες:-Ορίστε-συντονιστική-επιτροπή-και-θα-γίνει-συνάντηση-σε-υψηλό-επίπεδο

Άνοιγμα στους αγρότες, προς εκτόνωση της κρίσης, επιχειρεί η κυβέρνηση η οποία επαναλαμβάνει την έκκληση για διάλογο, διαμορφώνοντας αυτή την φορά το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει διαμηνύσει στους συνεργάτες τους πως θα πρέπει να καταστήσουν σαφές στους αγρότες πως οι θύρες είναι ανοιχτές για διάλογο ωστόσο μόνο σε καθορισμένο πλαίσιο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, το πρωί της Τετάρτης, μιλώντας στο Action 24, οι αγρότες θα πρέπει «να ορίσουν συγκεκριμένη επιτροπή αντιπροσώπευσης και την επόμενη στιγμή, την επόμενη ημέρα το πολύ, θα γίνει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο».

Τα ερωτήματα που τίθενται εύλογα, λοιπόν, είναι αφενός ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και ποιοι θα συμμετέχουν από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thetimes|-.gr, οι συνθέσεις είναι αλληλοεξαρτώμενες, αφού όσο μεγαλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική θα είναι η εκπροσώπηση των αγροτών, τόσο σε πιο υψηλό επίπεδο θα έλθει σε διάλογο η κυβέρνηση. Το ελάχιστο ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό είναι ότι θα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ενώ εάν και εφόσον κριθεί από πλευράς κυβέρνησης ότι οι αγρότες θα επιλέξουν το κατάλληλο σχήμα εκπροσώπων, τότε θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα όχι μαξιμαλιστικά αιτήματα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δίνει στους πολίτες, όχι μόνο στους αγρότες, όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, δεν είναι η κυβέρνηση που δίνει παραπάνω ή τάζει παραπάνω από όσα αντέχει η οικονομία υποθηκεύοντας το μέλλον όπως έγινε τη δεκαετία του ’80. Ποια κυβέρνηση έδωσε λύση για το ρεύμα; Η δική μας» είπε από πλευράς του ο κ. Μαρινάκης.

Μιλώντας στο Action 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «ναι στον διάλογο και στην ικανοποίηση αιτημάτων χωρίς να δημιουργείται ζήτημα για την οικονομία με υπερβολές. Όχι στην παρεμπόδιση λειτουργιών της κοινωνίας, όχι στη ζούγκλα και την ταλαιπωρία των πολιτών» συμπληρώνοντας ότι «η κυβέρνηση οφείλει να παρεμβαίνει όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των πολλών».

«Αυτοί που χτυπάνε ανθρώπους στο κεφάλι και καταστρέφουν περιπολικά δεν είναι το υγιές κομμάτι του πρωτογενούς τομέα και πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και όχι όπως η αντιπολίτευση που χαϊδεύει τα αυτιά, είναι τραμπούκοι και εγκληματίες, πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη» συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, «ανεκδιήγητες τις τοποθετήσεις των πολιτικών ειδικά αυτές που λένε ότι αυτούς λέτε εγκληματική οργάνωση και όχι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πούρος λαϊκισμός. Η δικαιοσύνη θα χαρακτηρίσει συγκεκριμένα αδικήματα»

Όσον αφορά τις αντιδράσεις ακόμα και από βουλευτές της ΝΔ για πληρωμές αγροτών που δεν έγιναν, ο κ. Μαρινάκης απάντησε «υπάρχουν μειοψηφίες που θα ελεγχθούν ξανά και ξανά, το κράτος δεν θα δώσει χρήματα σε όσους δεν τα δικαιούνται και στο τέλος οι υγιείς αγρότες θα δουν παραπάνω χρήματα. Επειδή βλέπω πολιτικές αντιδράσεις και από δικούς μας βουλευτές, γίνονται έλεγχοι, όταν ολοκληρωθούν θα έχουμε μέσα στον μήνα και στους υπόλοιπους αγρότες»