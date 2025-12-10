Ήπιες-μεταβολές-στις-Ευρωαγορές,-αναμένοντας-τις-αποφάσεις-της-fed

Οι ευρωπαϊκές μετοχές παρουσίασαν μεικτή εικόνα την Τετάρτη (10/12), καθώς οι διεθνείς επενδυτές προετοιμάζονται για την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σχετικά με τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έμεινε αμετάβλητος, με τους περισσότερους βασικούς δείκτες να μην εμφανίζουν σημαντικές κινήσεις, ενώ οι κλαδικοί δείκτες της περιοχής κινήθηκαν μεικτά.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,14% στις 24.139,51 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,12% στις 9.653,85 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με ζημιές 0,37%.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κινήθηκε πτωτικά κατά 0,27% στις 43.458,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημείωσε απώλειες 0,17% στις 16.763,35 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI βυθίστηκε κατά 0,89% στις 8.018,62 μονάδες.

Γενικότερα, το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη φαίνεται πως επηρεάστηκε αρνητικά αυτή την εβδομάδα, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες «αδύναμους» σε συνέντευξή του στο Politico που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (9/12).

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, οι μέτοχοι της Anglo American και της Teck Resources ενέκριναν τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός κολοσσού στο χαλκό. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anglo American, Ντάνκαν Γουάνμπλαντ, δήλωσε την Τρίτη ότι η συμφωνία — η οποία εξακολουθεί να χρειάζεται ρυθμιστική έγκριση — θα δημιουργήσει έναν «παγκόσμιο παραγωγό χαλκού κορυφαίας πεντάδας». Η μετοχή της Anglo American στο Λονδίνο κατέγραψε άνοδο περίπου 1%.

Στη Γαλλία, το συνδικάτο CGT στις μονάδες σαμπάνιας του ομίλου LVMH κάλεσε τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν σε απεργία την Πέμπτη, διεκδικώντας μπόνους στο τέλος του έτους. Η μετοχή της LVMH στο Παρίσι — παραγωγού των Moët & Chandon και Veuve Clicquot – κινήθηκε πτωτικά.