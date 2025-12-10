Αγροτικός-Τομέας-2026:-Η-χρονιά-της-«Βίαιης-Ενηλικίωσης»

Το 2026 δεν θα είναι απλώς μια νέα χρονιά, αλλά το έτος της «βίαιης ενηλικίωσης» για τον αγροτικό τομέα.

Αν το 2024 ήταν η χρονιά του σοκ (λόγω Daniel, Elias, πυρκαγιών, κλπ) και το 2025 η χρονιά της συνειδητοποίησης των απωλειών (πανώλη, λειψυδρία, ακρίβεια), τότε το 2026 προδιαγράφεται ως η χρονιά της «βίαιης ενηλικίωσης» για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα.

Καθώς κλείνουμε τα «βιβλία» μιας εξαιρετικά δύσκολης χρονιάς, είναι σαφές ότι το μοντέλο που γνωρίζαμε τις τελευταίες δεκαετίες πνέει τα λοίσθια… Η εποχή της «αμέριμνης» γεωργίας, όπου η επιδότηση κάλυπτε τα λάθη και η αγορά απορροφούσε τα πάντα, έχει περάσει ανεπιστρεπτί εδώ και πολλά χρόνια.

Διαβάστε ακόμα – Μπλόκα: Κραυγή αγωνίας ή αδιέξοδο;

Το 2026 δεν θα είναι απλώς μια νέα ημερολογιακή χρονιά. Θα είναι το έτος που θα ξεχωρίσει οριστικά τους επαγγελματίες επιχειρηματίες της γης από τους «χομπίστες» της παραγωγής, είτε αυτοί είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε όχι.

Για όποιον διαβάζει τα σημάδια της αγοράς, το 2026 φέρνει τρεις δομικές αλλαγές που θα καθορίσουν ποιος θα επιβιώσει:

1. Το Τέλος της φθηνής Ασφάλειας

Η κλιματική κρίση μετέτρεψε τον καιρό από «σύμμαχο» σε «δημοσιονομική απειλή». Το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά που θα δούμε ενδεχομένως τις πρώτες, σοβαρές αλλαγές στο μοντέλο ασφάλισης. Ο παραγωγός θα κληθεί να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος του ρίσκου ή να πληρώσει υψηλότερο τίμημα για να προστατευθεί γιατί οι αποζημιώσεις που μπορεί να καλύψει ο ΕΛΓΑ έχουν «ταβάνι» και μάλλον αυτό το πιάσαμε προ καιρού… Η έννοια του Risk Management μπαίνει βίαια στην καθημερινότητα του αγρότη. Θα μπορούν να ασφαλίσουν όλοι το κεφάλαιο τους;

2. Τραπεζικός Δανεισμός με πιο σκληρούς όρους

Οι τράπεζες, πιεσμένες από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αλλάζουν τα κριτήρια. Το 2026, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση δεν θα εξαρτάται μόνο από την υποθήκη του χωραφιού, αλλά από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας (όπως αναλύσαμε στο άρθρο για το Carbon Farming). Οι αγρότες χωρίς Business Plan και χωρίς ψηφιακή καταγραφή δεδομένων, δε θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

3. Αναγκαστική Συγκέντρωση

Η έλλειψη εργατών και το υψηλό κόστος τεχνολογίας (drones, αυτοματισμοί) καθιστούν τον μικρό κλήρο μη βιώσιμο. Το 2026 θα δούμε επιτάχυνση των τάσεων συγκέντρωσης γης. Είτε μέσω ενοικιάσεων από μεγάλους «παίκτες», είτε –για όσους είναι έξυπνοι– μέσω ουσιαστικών συνεργειών και ομάδων. Ο «μοναχικός καβαλάρης» που περιγράψαμε σε προηγούμενο άρθρο, το 2026 θα βρεθεί σύντομα εκτός αγοράς.

Επιχειρηματίας ή… Συνταξιούχος;

Η λέξη «βίαιη» στον τίτλο δεν είναι τυχαία. Η αγορά δεν θα δώσει περίοδο χάριτος.

Ο κτηνοτρόφος που έχασε το κοπάδι του το 2025, το 2026 πρέπει να αποφασίσει αν θα επενδύσει σε σύγχρονη, βιο-ασφαλή μονάδα ή αν θα αποχωρήσει.

Ο ελαιοπαραγωγός που βλέπει τις τιμές να παίζουν «ασανσέρ», πρέπει να αποφασίσει αν θα τυποποιήσει ή αν θα παραμείνει έρμαιο των Ιταλών εμπόρων.

Το 2026 θα είναι μια σκληρή χρονιά, αλλά και μια χρονιά τεράστιων ευκαιριών για όσους προσαρμοστούν. Είναι η χρονιά που η Αγροτική Οικονομία θα σταματήσει να αντιμετωπίζεται πλέον ως «κοινωνική πολιτική» και θα εκκινήσει ο οικονομικός μετασχηματισμός της. Όσοι έχουν σχέδιο, τεχνογνωσία και διάθεση για συνεργασίες, θα βρουν χώρο να αναπτυχθούν και να κερδίσουν. Οι υπόλοιποι, δυστυχώς, θα δουν το 2026 ως την αρχή του τέλους.