ΑΔΜΗΕ: Στα 344,8 εκατ. ευρώ τα έσοδα 9μηνου – Στα 242,3 εκατ. τα EBITDA

Στα 344,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα 9μηνο για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ, σημειώνοντας μικρή μείωση 3,3% έναντι των 356,4 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν την ίδια περίοδο πέρσι. Για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 341,2 εκατ. ευρώ, έναντι 353 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024.

Τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν για τον Όμιλο κατά 4,8% και ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ, έναντι 182,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2024, ενώ για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μειώθηκαν κατά 6,5% σε 166,4 εκατ. ευρώ από 178 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 6,8% σε 242,3 εκατ. ευρώ έναντι 260 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 244,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 7,8% σε σχέση με το αντίστοιχο του εννεαμήνου 2024 ποσού 264,8 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

• πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 379 χιλ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 2,6 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2024 και

• πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης πρόβλεψης ποσού 2,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024.

Το ενοποιημένο EBIT μειώθηκε κατά 11,7% και ανήλθε στα 153,8 εκατ. ευρώ, έναντι 174,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024,με τις αποσβέσεις να αυξάνονται κατά 3% στα 88,5 εκατ. ευρώ.

Το ενοποιημένο συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 155,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 13% έναντι 178,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 148,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,1% έναντι 163,6 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2024.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη περιόδου διαμορφώθηκαν στα 113,6 εκατ. ευρώ έναντι 125,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024. Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 115 εκατ. ευρώ έναντι 128,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024.

3ο Τρίμηνο 2025

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου στο 3ο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν στα 124,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 4,7% έναντι 131 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2024. Τα έσοδα από ενοίκιο συστήματος μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και του εσόδου από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθαν στα 122,3 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καθώς και τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 2,4 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)το 3ο τρίμηνο του 2025 μειώθηκαν κατά 5,7% σε 89,5 εκατ. ευρώ έναντι 94,9 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2024. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 89,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 3ου τριμήνου του 2024 ύψους 97,5 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

• πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 131 χιλ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 2,3 εκατ. ευρώ για το 3ο τρίμηνο του 2024 και

• πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 74 χιλ. ευρώ έναντι αντίστοιχης πρόβλεψης ποσού 259 χιλ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2024.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 9,9% και ανήλθε στα 59,8 εκατ. ευρώ, έναντι 66,3 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2024, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 60 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 12,9% έναντι 68,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τρίμηνου.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη περιόδου το 3ο τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% έναντι 47,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 46,2 εκατ. ευρώ έναντι 49,9 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2024.

Τα σημαντικότερα έργα

Η πορεία των σημαντικότερων έργων που υλοποιεί o Διαχειριστής, έχει ως εξής:

Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής

Η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας της ηλεκτρικής διασύνδεση Κρήτης – Αττικής ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 8/11/2025. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων, αναμένεται η προσωρινή παραλαβή του έργου, η ένταξή του στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του Διαχειριστή και η απόδοση του αναλογούντος εσόδου στην «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.», με βάση τη σχετική σύμβαση παραχώρησης μεταξύ των δύο μερών.

Η διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ Φάση ΙΙ χρηματοδοτήθηκε με ποσό 300,2 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για τις εργασίες του 1ου σταδίου του έργου (μέχρι 31/12/2023), αντλώντας έτσι σημαντικούς πόρους και μειώνοντας, κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό, το κόστος του έργου μείζονος σημασίας για τον Έλληνα καταναλωτή. Το 2ο στάδιο του έργου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Α.Π.:103448/17.07.2024) και θα χρηματοδοτηθεί με ποσό έως 222,3 εκατ. ευρώ.

Ηλεκτρική Διασύνδεση Κυκλάδων

Η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου. Το πρώτο σκέλος της διασύνδεσης (Σαντορίνη-Νάξος) είναι σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026. Το καλοκαίρι του 2022 ολοκληρώθηκε η πόντιση του καλωδίου υψηλής τάσης μεταξύ των δύο νησιών ενώ προχωρούν οι εργασίες για την ανέγερση του Υποσταθμού Υψηλής Τάσης στην υπό διασύνδεση Σαντορίνη.

Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και τον Φεβρουάριο του 2023 υπογράφηκαν οι συμβάσεις των καλωδιακών τμημάτων και για τα υπόλοιπα τρία νησιά των νοτιοδυτικών Κυκλάδων (Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος) που θα ενσωματώσουν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος στο Σύστημα Υψ λής Τάσης έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 υπογράφηκαν οι συμβάσεις και για τους Υποσταθμούς Υψηλής Τάσης στη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο, θέτοντας το σύνολο του έργου σε φάση κατασκευής. Τον Φεβρουάριο του 2024 ολοκληρώθηκε η πόντιση του υποβρυχίου καλωδίου υψηλής τάσης της διασύνδεσης Λαύριο-Σέριφος ενώ τον Μάιο του 2024 ολοκληρώθηκε η πόντιση και της διασύνδεσης Σέριφος – Μήλος. Η προστασία και των δύο

υποβρυχίων διασυνδέσεων ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2024. Τον Φεβρουάριο του 2025 ολοκληρώθηκαν οι ποντίσεις των υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης των διασυνδέσεων Μήλος – Φολέγανδρος και Φολέγανδρος – Θήρα. Η προστασία και των δύο υποβρυχίων ολοκληρώθηκε εντός του Ιουνίου του 2025.

Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 332 MW στα νησιά, επιτυγχάνοντας ένα πιο σταθερό, πράσινο και οικονομικό ενεργειακό μείγμα για το νησιωτικό σύμπλεγμα. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU και με το ΦΕΚ τ΄Δ 494 4/8/2022 χαρακτηρίστηκε ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου

Το υποέργο της Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που συνδέει το υφιστάμενο ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2022. Τον Δεκέμβριο 2023 υπογράφτηκε η σύμβαση για το υποέργο της νέας Γραμμής μεταφοράς που θα συνδέσει το ΚΥΤ Κορίνθου με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου, θέτοντας το δεύτερο τμήμα του έργου σε φάση κατασκευής.

Η ολοκλήρωση του υπόψη υποέργου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το έργο της Γραμμής Μεταφοράς «ΚΥΤ Κουμουνδούρου-ΚΥΤ Κορίνθου» συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU και με το ΦΕΚ Δ 494 4/8/2022 χαρακτηρίστηκε ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου

Οι εργασίες κατασκευής του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου, τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο ΚΥΤ υπαίθριου τύπου, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η υλοποίηση του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Ανατολικού Διαδρόμου 400 kV Πελοποννήσου, θα αποτελέσει το τερματικό της διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα και θα ενισχύσει την αξιοπιστία τροφοδότησης των φορτίων στην (Δυτική κυρίως) Αττική.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως τμήμα της Γραμμής Μεταφοράς Μεγαλόπολη – Κόρινθος – ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Η πλευρά των 400KV (Φάση Α) ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 και η δοκιμαστική ηλέκτριση επιτεύχθηκε τον Αύγουστο του 2024. Η πλήρης ολοκλήρωση του αναβαθμισμένου ΚΥΤ Κουμουνδούρου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορειοανατολικού Αιγαίου

Mε την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων η Κως, η Ρόδος και η Κάρπαθος θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Κορίνθου, σε δύο φάσεις. Αντίστοιχα, η διασύνδεση του βορειανατολικού Αιγαίου θα περιλαμβάνει τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο και Σάμο, και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση του αρμόδιου Υπουργείου για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών.

Οι θαλάσσιες έρευνες και για τις δύο διασυνδέσεις, Δωδεκανήσων και Βορειοανατολικού Αιγαίου, ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024. Τον Απρίλιο του 2024 αναρτήθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Α’ Φάσης της Συμφωνίας Πλαίσιο, που αφορά στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τις καλωδιακές διασυνδέσεις των δύο έργων η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο. Η Β’ φάση, η οποία αφορά στην υποβολή των τεχνικών και οικονομικών προσφορών από τους υποψηφίους αναδόχους που εγκρίθηκαν κατά την Α’ φάση, αναρτήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 και η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

O διαγωνισμός για το τμήμα του έργου της Διασύνδεσης Δωδεκανήσων που αφορά στους Σταθμούς Μετατροπής Κορίνθου και Κω, καθώς και στη καλωδιακή διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος Κόρινθος – Κως δημοσιεύτηκε στο τέλος του 2024. Η διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στους Σταθμούς Μετατροπής είναι σε εξέλιξη ενώ ο διαγωνισμός για την καλωδιακή διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος Κόρινθος – Κως κηρύχθηκε άγονος λόγω μη υποβολής προσφορών και θα επαναπροκηρυχθεί.

Παράλληλα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων υποβλήθηκε στο ΥΠΕΝ τον Δεκέμβριο του 2023 και αναμένεται η ΑΕΠΟ. Για τη διασύνδεση του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για το τμήμα ΚΥΤ Ν. Σάντας – Υ/Σ Δυτικής Λέσβου, αναρτήθηκε προς διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την εναέρια γραμμή εντός της Λέσβου που περιλαμβάνει και τον Υ/Σ της Μυτιλήνης, αναμένεται να υποβληθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ταυτόχρονα με την διαδικασία της αδειοδότησης, έχει εκκινήσει και είναι σε εξέλιξη η συλλογή όλων των απαιτούμενων κτηματολογικών στοιχείων των εκτάσεων από τις κατά τόπους υπηρεσίες, οι οποίες πρόκειται να απαλλοτριωθούν για τις ανάγκες κατασκευής των έργων.

ΚΥΤ Ρουφ

Η ανάπτυξη του νέου ΚΥΤ Ρουφ στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας θα συμβάλει αποφασιστικά στην τροφοδότηση του λεκανοπεδίου Αττικής. Το νέο ΚΥΤ Ρουφ προβλέπεται να συνδεθεί με το Σύστημα 400 kV με τα ΚΥΤ Κουμουνδούρου και Αχαρνών με υπόγεια καλώδια. Για τη σύνδεση στο Σύστημα 150 kV προβλέπεται ότι όλες οι υπόγειες γραμμές 150 kV οι οποίες συνδέονται έως και σήμερα στον υφιστάμενο Υ/Σ Ρουφ, θα συνδεθούν στην πλευρά 150 kV του ΚΥΤ Ρουφ έπειτα από την ολοκλήρωσή του.

Ο τρόπος σύνδεσης του ΚΥΤ Ρουφ θα παρέχει τη δυνατότητα αποξήλωσης των εναερίων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV από το ΚΥΤ Κουμουνδούρου προς το Ρουφ (3 διπλά κυκλώματα), καθώς και την εκτροπή της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς διπλού κυκλώματος 150KV Ρουφ – Σχηματάρι προς το ΚΥΤ Κουμουνδούρου, με ταυτόχρονη αποξήλωση του τμήματος της εν λόγω Γραμμής Μεταφοράς. Σε εξέλιξη οι τεχνικές μελέτες των υπογείων γραμμών σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους Δήμους και λοιπούς φορείς.

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η εκκένωση των κτηρίων στον περιβάλλοντα χώρο του υφιστάμενου Υ/Σ όσο και οι απαραίτητες κατεδαφίσεις. Ο διαγωνισμός για το νέο ΚΥΤ ΡΟΥΦ αναμένεται να εκκινήσει έως το τέλος του 2025.