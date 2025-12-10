ΑΔΜΗΕ: Στα €113,6 εκατ. τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, -: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσίευσε την Τετάρτη (10/12) τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Αναλυτικότερα:

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 58 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 9,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στις 960 χιλ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025, έναντι 805 χιλ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 57 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 9,5% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα ανήλθαν στα 848 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, έναντι περίπου 185 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 57,7 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2025, έναντι 63,1 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 8,7% φθάνοντας τα 0,25 ανά μετοχή έναντι 0,27 την αντίστοιχη περίοδο το 2024.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.09.2025 ανέρχονταν στα 44,1 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό.

Διανομή Υπόλοιπου μερίσματος χρήσης 2024 και Προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 02.07.2025 ενέκρινε την διανομή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση του 2024, ύψους 14.469.192 ευρώ ή 0,062 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και προχώρησε στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 01.09.2025 (ημερ. Αποκοπής: 25.08.2025).

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την απόφασή του 136/10.07.2025, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2025 ύψους 27.969.192 ευρώ ή 0,121 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και προχώρησε στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 02.10.2025 (ημερ. Αποκοπής: 25.09.2025).

ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ

Τα Συνολικά Έσοδα για το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα 344,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Tα έσοδα το 3 ο τρίμηνο του έτους ανήλθαν στα 124,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 4,7%.

Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 324,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση 3,1% έναντι 334,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024. Λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την αγορά εξισορρόπησης, τα οποία ανήλθαν στα 14,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2025, σημειώνεται μείωση 2,9% έναντι του εννεάμηνου 2024.

Τα Συνολικά Έξοδα το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα 191 εκατ. ευρώ, έναντι 182,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,8%

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 242,3 εκατ. ευρώ (από 260 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024). Στο 3 ο τρίμηνο ανήλθαν στα 89,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,7%. Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 244,1 εκατ. ευρώ έναντι 264,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024, σημειώνοντας μείωση 7,8%

Τα Καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 113,6 εκατ. ευρώ έναντι 125,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 9,2%. Στο 3 ο τρίμηνο του 2025, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι Επενδυτικές δαπάνες ενσώματων ακινητοποιήσεων 451,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2025, έναντι 398,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ο Καθαρός Δανεισμός λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, ανέρχεται στα 1.331,7 εκατ. ευρώ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2025

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα στο εννεάμηνο 2025 ανήλθαν στα 344,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση 3,3% έναντι 356,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024. Για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 341,2 εκατ. ευρώ, έναντι 353 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024.

Τα ενοποιημένα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν για τον Όμιλο κατά 4,8% και ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ, έναντι 182,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2024, ενώ για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μειώθηκαν κατά 6,5% σε 166,4 εκατ. ευρώ από 178 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 6,8% σε 242,3 εκατ. ευρώ έναντι 260 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 244,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 7,8% σε σχέση με το αντίστοιχο του εννεαμήνου 2024 ποσού 264,8 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

• πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 379 χιλ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 2,6 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2024 και • πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης πρόβλεψης ποσού 2,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024.

Το ενοποιημένο EBIT μειώθηκε κατά 11,7% και ανήλθε στα 153,8 εκατ. ευρώ, έναντι 174,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024,με τις αποσβέσεις να αυξάνονται κατά 3% στα 88,5 εκατ. ευρώ.

Το ενοποιημένο συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 155,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 13% έναντι 178,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 148,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,1% έναντι 163,6 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2024.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη περιόδου διαμορφώθηκαν στα 113,6 εκατ. ευρώ έναντι 125,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 115 εκατ. ευρώ έναντι 128,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024.

Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΑΔΜΗΕ στο τέλος του κειμένου