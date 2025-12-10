ΑΔΜΗΕ-Συμμετοχών:-Μειωμένα-έσοδα-στο-9μηνο,-στα-57,7-εκατ.-τα-καθαρά-κέρδη

Στα 57,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο εννεάμηνο, έναντι 63,1 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024.

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 58 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 9,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στις 960 χιλ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025, έναντι 805 χιλ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 57 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 9,5% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων.

Τα Κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 8,7% φθάνοντας τα 0,25 ανά μετοχή έναντι 0,27 την αντίστοιχη περίοδο το 2024.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.09.2025 ανέρχονταν στα 44,1 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό.

Οσον αφορά στον όμιλο ΑΔΜΗΕ, τα συνολικά έσοδα στο εννεάμηνο ανήλθαν στα 344,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 3,3% σε ετήσια βάση.

Τα EBITDA ανήλθαν στα 242,3 εκατ. ευρώ, από 260 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2024. Στο τρίτο τρίμηνο ανήλθαν στα 89,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,7%.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 113,6 εκατ. ευρώ, έναντι 125,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας μείωση κατά 9,2%. Το τρίτο τρίμηνο, ανήλθαν στα 46 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση.

