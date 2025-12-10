«Ακτή-Βουλιαγμένης»:-Δίνονται-προσφορές-για-το-παραλιακό-«φιλέτο»-της-ΕΤΑΔ

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός που προωθεί η ΕΤΑΔ για την 20ετή, με δικαίωμα 10ετούς παράτασης, εκμίσθωση του παραθαλάσσιου «φιλέτου». Σήμερα οι προσφορές για όσα εκ των 6 σχημάτων πάνε μέχρι τέλους.

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός που προωθεί η ΕΤΑΔ για την 20ετή, με δικαίωμα 10ετούς παράτασης, εκμίσθωση του παραθαλάσσιου «φιλέτου» που έχει υπό την κυριότητά της στα νότια προάστια, και ειδικότερα στη Βουλιαγμένη. Πρόκειται για έκταση εμβαδού άνω των 72,5 χιλ. τ.μ. συνολικά (σχεδόν 15 στρέμματα αιγιαλός) της γνωστής «Ακτής Βουλιαγμένης». Σήμερα η ΕΤΑΔ λαμβάνει, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, τις προσφορές όσων εκ των 6 διαγωνιζόμενων σχημάτων διεκδικήσουν μέχρι τέλους τον διαγωνισμό.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική ευθεία είχαν περάσει ο Γ. Προκοπίου, σε συνεργασία με τους επίσης ισχυρούς Κωνσταντακόπουλο (ΤΕΜΕΣ) και Σ. Κόκκαλη, η REDS (όμιλος Ελλάκτωρ) σε συνεργασία με τον Δ. Μελισσανίδη, ο Βλ. Γεωργάτος της «Γρηγόρης», η οικογένεια Αγιοστρατίτη με το «Margi», ο Σάμι Φάις (πρόσφατα εισήλθε και στο ΧΑ), και βέβαια, το μεγάλο αμερικανικό fund CVC, μέσω των εγχώριων συμμετοχών του (Goodys, Everest), ενώ μένει να δούμε ποιοι δώσουν προσφορά και αν προσεχώς έχουμε αλλαγές στα σχήματα. Από τη διαδικασία είχε μένει εκτός εταιρεία συμφερόντων του εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη.

Οι προσφορές σε επόμενη φάση θα αποσφραγιστούν και αξιολογηθούν, με την ΕΤΑΔ, υπό την κα Ηρώ Χατζηγεωργίου, να ευελπιστεί, στο ιδανικό σενάριο, να έχει προτιμητέο επενδυτή το συντομότερο δυνατόν, αν όχι εντός έτους, τότε στις αρχές του 2026. Ωστόσο, θα χρειαστούν αρκετά βήματα μετά μέχρι την υπογραφή σχετικής σύμβασης, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, να περάσει η σύμβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ..

Το asset

Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη. Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το πρώην εστιατόριο-ορόσημο της περιοχής «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο ανέρχεται σε 638,50 μ.

Η «Ακτή Βουλιαγμένης» είναι η δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση 25 χλμ. από το κέντρο της πόλης, με το φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αναψυχής να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όλο το χρόνο. Το 2024 υποδέχτηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανήλθε σε 8.000 άτομα.

Στόχος της ΕΤΑΔ είναι η περαιτέρω ουσιαστική και ποιοτική αξιοποίηση του ακινήτου, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα το αναβαθμίσουν και θα το καταστήσουν έναν πόλο υποδειγματικής «πράσινης» και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διεθνούς βεληνεκούς, λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ακινήτου και της ευρύτερης περιοχής.

Η ανάπτυξη αυτή και οι όροι χρήσης που προβλέπονται στον διαγωνισμό αποτελούν αποτέλεσμα της συνεργασίας της ΕΤΑΔ με τον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και τους εμπλεκόμενους εταίρους, ώστε να διασφαλιστεί η αρμονική ενσωμάτωση της νέας επένδυσης στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία, εναρμονισμένη με τις βασικές χρήσεις της περιοχής.

Οι όροι

Όπως αναφέρονταν σε παράρτημα της προκήρυξης, αναφορικά με όρους σύμβασης μίσθωσης, γίνεται λόγος για πιστή τήρηση όλων των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του ωραρίου κοινής ησυχίας, η μουσική να μην υπερβαίνει τα 65db.

Από τη δύση του ήλιου μέχρι το πέρας του ωραρίου απαγορεύεται η χρήση μουσικής στους εξωτερικούς χώρους, υπάρχει υποχρέωση τοποθέτησης και εγκατάστασης ειδικών φίλτρων ενεργού άνθρακα, απαγορεύεται η κοπή δέντρων σε όλο το ακίνητο χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ψηλών πυλώνων φωτισμού με προβολείς σε οποιονδήποτε χώρο (αθλητικό ή μη), ενώ στους χώρους του πάρκινγκ και στους πεζοδρόμους, να επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση φωτισμού χαμηλού ύψους, με μέγιστο ύψος 4 μέτρα στην κορυφή του πυλώνα, προς αποφυγή φωτορύπανσης. Να σημειωθεί ότι δεν θα επιτρέπονται κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, κέντρα ζωντανής μουσικής, υπαίθριος κινηματογράφος και υπαίθριο θέατρο.