Αναζητώντας-κατεύθυνση:-Ο-ΓΔ-«παλεύει»-για-τις-2.081-μονάδες-ενόψει-κρίσιμων-διεθνών-αποφάσεων

Υποχώρηση κατά 0,88% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2089,74 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 227,6 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος. Με ρευστοποιήσεις τραπεζικών τίτλων και άλλων blue chips (Cenergy, Τιτάν, Helleniq Energy). Με το ΓΔ να καταγράφει ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2084 μονάδες περί τις 2.30μμ για να ακολουθήσει η αντίδρασή των αγοραστών που πέτυχαν μέχρι τις δημοπρασίες να περιορίσουν τις απώλειες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,489% με τους δείκτες των ευρωπαϊκών αγορών να κινούνται με μικτή εικόνα (πτωτικά στο Παρίσι αλλά ανοδικά στην Φρανγκφούρτη). Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,79%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-3,13%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Cenergy (-1,87%), o Τιτάν (-1,10%), η Helleniq Energy (-0,93%), ο ΟΤΕ (-0,75%), το Jumbo (-0,79%) και ο ΟΛΠ (-0,60%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΔΕΗ (+0,45%), η ΕΕΕ (+0,48%), η Optima (+0,51%), o ΟΠΑΠ (+0,82%), ο Σαράντης (+1,25%), η Κύπρου (+0,76%) αλλά και η ΕΧΑΕ (+1,27%) με την ΕΚΤΕΡ (+4,20% με πακέτα) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 38 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 68 εκείνων που υποχώρησαν. Στις 12μμ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει το δείκτη βιομηχανικής παραγωγής του Οκτωβρίου.

Η Federal αποφασίζει πιθανότατα το βράδυ μείωση κατά 25 μ.β. βάσης, με τις αγορές να αναμένουν τη ρητορική του Τζέρομ Πάουελ που θα ακολουθήσει. Εκτός διαπραγμάτευσης από σήμερα οι μετοχές της Eurobank λόγω της συγχώνευσης της θυγατρικής από τη μητρική εταιρεία.

Η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική με τις 2081 μονάδες του ΓΔ να αποτελούν την κοντινότερη αντίσταση.