Αποκαλυπτήρια-για-το-snappi-hub-στην-Αθήνα

Πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγκαίνια του Snappi Hub, του πρώτου φυσικού χώρου της ελληνικής neobank, Snappi. Όντας εγκατεστημένο στην «καρδιά» της Αθήνας, στην οδό Κοραή 5, το Snappi Hub, είναι ένας χώρος που έχει ως στόχο να επαναπροσδιορίσει την χρηματοοικονομική ευημερία, εστιάζοντας στη δια βίου μάθηση και στις ανθρώπινες αξίες.

Τι προσφέρει ο πρώτος φυσικός χώρος της Snappi

Για όσους δεν γνωρίζουν η Snappi, η οποία έχει την έδρα της στα στα Ιωάννινα, είναι η πρώτη ελληνική πλήρως ψηφιακή τράπεζα, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Λειτουργεί ως πλήρες πιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρει στους πελάτες της το ίδιο επίπεδο προστασίας, συμμόρφωσης και αξιοπιστίας με τις παραδοσιακές τράπεζες, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες μέσω ενός mobile-first μοντέλου χωρίς καταστήματα.

Εντός του Snappi Hub θα λάβουν χώρα μια σειρά από εκδηλώσεις, από παρουσιάσεις ερευνών και ομιλίες έως διαδραστικές συνεδρίες με μέλη της κοινότητας. Σημειώνεται βέβαια πώς όλες οι εκδηλώσεις θα είναι ανοικτές για τους χρήστες της Snappi κατόπιν προκράτησης από την σχετική ιστοσελίδα.

Η CEO της Snappi, Gabriella Kindert, δήλωσε ότι «στη Snappi, επαναπροσδιορίζουμε το πως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λειτουργούν σε μια σύγχρονη, ψηφιακή οικονομία. Η χρηματοοικονομική ευημερία δεν είναι μόνο έσοδα και αποταμιεύσεις. Είναι η διαφάνεια, η πρόσβαση και η ικανότητα να λαμβάνεις ενημερωμένες αποφάσεις με αυτοπεποίθηση.

Το Snappi Hub πρεσβεύει αυτήν την φιλοσοφία. Είναι η χειροπιαστή επέκταση της δέσμευσής μας για διαφάνεια, χρηματοοικονομική εκπαίδευση και καινοτομία με τον χρήστη στο επίκεντρο. Είμαστε ευγνώμονες για τις υψηλού επιπέδου συνεργασίες που έχουμε ήδη συνάψει με διάφορα πανεπιστήμια και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό το μονοπάτι ως μέρος της μακροχρόνιας δέσμευσής μας στην χρηματοοικονομική ενδυνάμωση και την πρόοδο που προκύπτει μέσω της έρευνας».

«Με πολλή χαρά συμβάλλουμε στην χρηματοοικονομική ευημερία των επόμενων γενεών μαζί με τη Snappi, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας “What the Finance” – εστιάζοντας σε πρακτικές και ενδιαφέρουσες πτυχές της χρηματοοικονομικής παιδείας. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους, αλλά και να αισθάνονται καλύτερα σε σχέση με αυτά, κερδίζοντας παράλληλα χρόνο και χώρο στο μυαλό τους για να το αφιερώσουν στα πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία στη ζωή», σχολίασε από την πλευρά του ο Καθηγητής Νίκος Φίλιππας, Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.