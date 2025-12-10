Από την ΕΚΤ έως τη Fed: Το παγκόσμιο stop στις μειώσεις επιτοκίων και ο φόβος νέου κύκλου αυξήσεων

Η προσδοκία ότι το 2025 θα ήταν η χρονιά της μεγάλης νομισματικής χαλάρωσης ξεφουσκώνει με θόρυβο. Οι αγορές, που μέχρι πριν λίγους μήνες «προεξοφλούσαν» μαζικές μειώσεις επιτοκίων μέσα σε 12 μήνες, γυρίζουν τώρα το τιμόνι απότομα. Στοιχήματα για νέες αυξήσεις, ή τουλάχιστον για πάγωμα των μειώσεων, εμφανίζονται από την Ευρώπη έως τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Το αφήγημα αλλάζει: η εποχή των χαμηλών επιτοκίων δεν επιστρέφει τόσο γρήγορα όσο πολλοί ήλπιζαν.

Αυτό που καταγράφεται στην πράξη είναι ένα φαινόμενο déjà vu: οι κεντρικές τράπεζες, αφού πάλεψαν με τον πληθωρισμό του 2021–2023 και φάνηκαν έτοιμες να τρέξουν προς την έξοδο της αυστηρής πολιτικής, βρίσκονται πάλι αντιμέτωπες με έναν συνδυασμό επίμονων ανατιμήσεων, ισχυρής ζήτησης και γεωπολιτικών κινδύνων που απειλούν τις προβλέψεις τους.

Η Ευρώπη σε δίλημμα: η ΕΚΤ μπροστά σε μια δύσκολη ισορροπία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έκανε τις πρώτες μειώσεις νωρίτερα μέσα στη χρονιά, βλέπει τώρα το επιχείρημα της συνέχισης της χαλάρωσης να υπονομεύεται. Ο πληθωρισμός έχει μεν αποκλιμακωθεί, αλλά όχι με τον ρυθμό ή τη σταθερότητα που θα επέτρεπε μια άνετη συνέχεια της πολιτικής χαλάρωσης. Οι πιέσεις στις υπηρεσίες, τα επίμονα κόστη ενέργειας, οι αυξήσεις σε μισθούς και η αναζωπύρωση τιμών σε συγκεκριμένους τομείς δημιουργούν ξανά μια ζώνη αβεβαιότητας.

Οι traders στα παράγωγα επιτοκίων, που μόλις τον Σεπτέμβριο προεξοφλούσαν περίπου 100–125 μονάδες βάσης μειώσεων για όλο το 2025, σήμερα τιμολογούν κάτω από τις μισές. Σε ορισμένες χώρες, τα στοιχήματα δείχνουν ακόμη και πιθανότητα νέας αύξησης εάν οι πληθωριστικές πιέσεις ξυπνήσουν πιο ζωηρά τον χειμώνα.

Η εικόνα περιπλέκεται καθώς η Ευρωζώνη βρίσκεται σε μια παράδοξη φάση: ανάπτυξη υποτονική, επενδύσεις διστακτικές, αλλά αγορές εργασίας ακόμη σφιχτές. Η ΕΚΤ φοβάται να κόψει υπερβολικά γρήγορα τα επιτόκια, γνωρίζοντας ότι ο επόμενος κύκλος πληθωρισμού μπορεί να είναι πιο δύσκολο να τιθασευτεί.

Στις ΗΠΑ το αφήγημα αλλάζει: η Fed βλέπει ξανά “sticky inflation”

Η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να εκπλήσσει τους πάντες με την ανθεκτικότητά της. Παρά τα υψηλά επιτόκια, η κατανάλωση παραμένει δυνατή, η αγορά εργασίας δεν υποχωρεί όσο αναμενόταν και ο πληθωρισμός, παρότι μειώθηκε σημαντικά από τα υψηλά του 2022, δείχνει τάσεις σταθεροποίησης πάνω από τον στόχο του 2%.

Εδώ βρίσκεται και το σημείο που άλλαξε το κλίμα: τα τελευταία στοιχεία για τιμές υπηρεσιών και μισθολογικές πιέσεις προκάλεσαν ένα μικρό σοκ στις αγορές. Η Fed, που μέχρι πρόσφατα έστελνε μηνύματα ηπιότητας, βλέπει τώρα αυξημένο ρίσκο το να χαλαρώσει πολύ γρήγορα. Δεν είναι λίγοι οι traders που τιμολογούν μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων, εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί πιο επίμονος.

Η δε ρητορική των αξιωματούχων της Fed σκληραίνει ξανά. Χωρίς να το λένε ευθέως, υπογραμμίζουν ότι «η μάχη δεν έχει τελειώσει». Για μια οικονομία που κινείται με ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από τις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, η Κεντρική Τράπεζα γνωρίζει ότι δεν μπορεί να αφήσει περιθώρια λάθους.

Η Αυστραλία ετοιμάζεται για στροφή 180 μοιρών

Σε αντίθεση με Ευρώπη και ΗΠΑ, στην Αυστραλία το αφήγημα δεν είναι απλώς «φρένο στις μειώσεις». Είναι η πιθανότητα νέα αύξηση επιτοκίων. Η RBA βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα επίμονη πορεία τιμών, ειδικά σε ενοίκια, υπηρεσίες και καταναλωτικά αγαθά. Οι traders δίνουν ήδη σημαντικές πιθανότητες σε νέα αύξηση μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς ο πληθωρισμός έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον στόχο και η νομισματική πολιτική δεν δείχνει να «δαγκώνει» όσο θα περίμενε κανείς.

Η περίπτωση της Αυστραλίας λειτουργεί ως καμπανάκι για τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες: όταν η πραγματική οικονομία έχει δυναμική, ακόμη και υψηλά επιτόκια δεν φτάνουν για να επαναφέρουν τον πληθωρισμό εκεί που πρέπει.

Οι traders ξαναγράφουν τα σενάρια

Το βασικό μήνυμα των αγορών είναι ξεκάθαρο: το μονοπάτι της νομισματικής πολιτικής θα είναι πιο ακανθώδες απ’ όσο υπολόγιζε οποιοσδήποτε στο τέλος του 2024.

Αυτό αποτυπώνεται:

Στα futures επιτοκίων , όπου οι πιθανότητες για γενναίες μειώσεις υποχωρούν θεαματικά.

, όπου οι πιθανότητες για γενναίες μειώσεις υποχωρούν θεαματικά. Στα ομόλογα , με τις αποδόσεις να ανεβαίνουν ξανά, καθώς οι επενδυτές τιμολογούν πιο αυστηρό περιβάλλον ρευστότητας.

, με τις αποδόσεις να ανεβαίνουν ξανά, καθώς οι επενδυτές τιμολογούν πιο αυστηρό περιβάλλον ρευστότητας. Στις μετοχές, που δείχνουν νευρικότητα κάθε φορά που τα δεδομένα για τις τιμές ή την αγορά εργασίας ξεφεύγουν από τις προσδοκίες.

Η νέα πραγματικότητα είναι πως οι traders δεν πιστεύουν πλέον σε «γραμμική» χαλάρωση. Το σενάριο του 2025 μοιάζει με μια σειρά από «σταμάτα-ξεκίνα», όπου οι κεντρικές τράπεζες θα χρειαστεί να εμπλακούν σε έναν συνεχή διάλογο με τα δεδομένα, χωρίς περιθώριο για γενναίες δεσμεύσεις.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αλλάζουν τον τόνο

Οι εντάσεις στο Ερυθρά Θάλασσα, η παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, η απειλή νέων εμπορικών πολέμων και το ενδεχόμενο επιβολής δασμών μεταξύ ΗΠΑ–Κίνας δημιουργούν πρόσθετες ανατιμητικές πιέσεις. Η ενέργεια, τα μεταφορικά και τα βασικά εμπορεύματα βρίσκονται ξανά σε ανοδικές διαδρομές που καθιστούν επισφαλή οποιαδήποτε αισιοδοξία για επιστροφή σε εποχή χαμηλών τιμών.

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν κάνει ξεκάθαρο ότι το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι να πιαστούν στον ύπνο από μια νέα έξαρση τιμών.

Γιατί οι μειώσεις δεν προχωρούν; Πέντε λόγοι

Ο πληθωρισμός δεν έχει σταθεροποιηθεί στο 2% ούτε στις ΗΠΑ ούτε στην Ευρωζώνη. Οι μισθολογικές αυξήσεις παραμένουν ισχυρές, ειδικά στις υπηρεσίες. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα τροφοδοτεί μεταβλητότητα σε ενέργεια και μεταφορές. Οι οικονομίες δείχνουν αντοχή, παρά τα υψηλά επιτόκια, περιορίζοντας την ανάγκη για άμεση χαλάρωση. Οι κεντρικές τράπεζες φοβούνται ένα δεύτερο κύμα πληθωρισμού, που θα έπληττε δραματικά την αξιοπιστία τους.

Τι σημαίνει για τις αγορές και τους επενδυτές

Η νέα πραγματικότητα δεν είναι απλώς τεχνική. Αγγίζει κάθε επίπεδο της οικονομίας: από τις επιχειρήσεις που αναζητούν φθηνότερη χρηματοδότηση έως τα νοικοκυριά που περιμένουν ανακούφιση στις δόσεις δανείων.

Οι μειώσεις θα έρθουν, αλλά όχι με το μέγεθος ούτε με την ταχύτητα που είχε προεξοφληθεί. Η τάση δείχνει πιο σταδιακή, πιο προσεκτική και πιο ευμετάβλητη. Οι κεντρικές τράπεζες δεν είναι διατεθειμένες να διακινδυνεύσουν μια νέα αναζωπύρωση πληθωριστικών πιέσεων — ιδιαίτερα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον τόσο εύθραυστο.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η εποχή «τέλος των αυξήσεων, ώρα για χαλάρωση» δεν ισχύει πλέον. Ο χάρτης ξαναγράφεται και οι επενδυτές καλούνται να κινηθούν σε ένα τοπίο που αλλάζει ξανά με μεγάλη ταχύτητα.