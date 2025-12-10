Αυτές-είναι-οι-προκλήσεις-για-τις-γυναίκες-επιχειρηματίες-στον-κλάδο-horeca

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος Female Founders Hub @Hospitality, μιας πρωτοβουλίας του οργανισμού WHEN | Equity · Empowerment · Change με την υποστήριξη της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, που στοχεύει στην ενδυνάμωση, επιμόρφωση και δικτύωση γυναικών επιχειρηματιών στον κλάδο HORECA (Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Υπηρεσίες Εστίασης).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτό το στάδιο επικεντρώθηκε στη συλλογή ποιοτικών δεδομένων μέσα από τρεις διαδικτυακές ομάδες εστίασης (focus groups), με τη συμμετοχή 15 γυναικών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και περιοχές της Ελλάδας. Στόχος ήταν η ανάδειξη βασικών προκλήσεων, η καταγραφή επιμορφωτικών αναγκών και η συλλογή προτάσεων για λύσεις που ενισχύουν την επαγγελματική και επιχειρηματική τους εξέλιξη.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρουσιάζονται σε μια ολοκληρωμένη έκθεση ευρημάτων, που αποτυπώνει με σαφήνεια το εύρος και το βάθος των προκλήσεων, αναδεικνύοντας δύο κύριες κατηγορίες:

Προκλήσεις που συνδέονται με έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις

Έλλειψη αναγνώρισης & αμφισβήτηση ικανοτήτων: Οι συμμετέχουσες αντιμετωπίζουν υποτίμηση και αμφισβήτηση λόγω έμφυλων στερεοτύπων, με τον ρόλο τους να μην αναγνωρίζεται πλήρως, ιδιαίτερα σε μικρότερες κοινωνίες.

Διαχείριση πολλαπλών ρόλων & συναισθηματική πίεση: Οι γυναίκες περιέγραψαν την προσπάθεια να ισορροπήσουν ανάμεσα στην εργασία, τη μητρότητα και το νοικοκυριό, βιώνοντας κόπωση, άγχος και περιορισμένο χρόνο για στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης ή την αυτό-φροντίδα τους.

Περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση: Η δυσκολία εξασφάλισης χρηματοδότησης, ακόμη και για βιώσιμες και σταθερές επιχειρήσεις, αναδείχθηκε ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις.

Προκλήσεις που αφορούν στη λειτουργία, ανάπτυξη & βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

Έλλειψη προσωπικού & συνεργατών/ιδων: Οι γυναίκες επιχειρηματίες περιέγραψαν σημαντικές δυσκολίες στην εύρεση και διατήρηση προσωπικού, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές που έχουν εποχικό τουρισμό.

Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων: Πολλές συμμετέχουσες ανέφεραν ότι δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα social media, το ψηφιακό marketing και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η διαχείριση των χρηματοοικονομικών της επιχείρησης, αποτελεί πηγή άγχους και αβεβαιότητας.

Έλλειψη υποστηρικτικού δικτύου: Αρκετές γυναίκες ανέδειξαν την απουσία ενός σταθερού πλαισίου ανταλλαγής εμπειριών, καθοδήγησης ή συνεργασιών, κάτι που εντείνει το αίσθημα «μοναξιάς» στη λήψη αποφάσεων.

Ανεπαρκείς υποδομές & βασικοί πόροι: Οι συμμετέχουσες ανέφεραν ελλείψεις σε βασικές υποδομές (ύδρευση, θέρμανση, παροχή υπηρεσιών), κυρίως σε απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές, που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την εμπειρία των επισκεπτών, ενώ η περιορισμένη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση εντείνει την αίσθηση αδυναμίας επίλυσης προβλημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις προκλήσεις της δεύτερης κατηγορίας δεν περιορίζονται απαραίτητα μόνο σε γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δύνανται να επηρεάζουν και τους άνδρες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο HORECA.

Επόμενα βήματα

Το Female Founders Hub @Hospitality προχωρά στην επόμενη φάση με ένα στοχευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης, που θα υλοποιηθεί στις αρχές της νέας χρονιάς.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τρία δίωρα διαδικτυακά σεμινάρια, πάνω σε θέματα που ανέδειξαν οι συμμετέχουσες ως πιο ουσιαστικά για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τα σεμινάρια θα απευθύνονται σε γυναίκες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον κλάδο σε όλη την Ελλάδα και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, διασφαλίζοντας πλήρη πρόσβαση ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας. Οι θεματικές, η διαδικασία συμμετοχής, καθώς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής, θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2026 μέσω της ιστοσελίδας και των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ