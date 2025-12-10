Βουλή:-Ξεκίνησε-η-συζήτηση-για-το-νέο-Εθνικό-Πρόγραμμα-Ανάπτυξης-που-προβλέπει-τη-μεταφορά-ΟΠΕΚΕΠΕ-στην-ΑΑΔΕ

Ξεκίνησε στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ξεκίνησε στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Πρόκειται για το τελευταίο νομοσχέδιο που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην ολομέλεια το 2025. Αύριο, προγραμματίσθηκε να διεξαχθούν, το πρωί η ακρόαση φορέων και το απόγευμα να γίνει η ψήφισή του επί της αρχής και η συζήτηση επί των άρθρων του. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην επιτροπή, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

«Οι αγρότες μας θα λάβουν εφέτος 600 εκατ. ευρώ περισσότερα σε αποζημιώσεις. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, έχει ανοιχτές πόρτες σε έναν καλόπιστο διάλογο. Το κάναμε στο παρελθόν και δώσαμε λύσεις, μπορούμε να το κάνουμε και τώρα, αλλά και εδώ χρειάζεται μια εκπροσώπηση από τους αγρότες, έτσι ώστε να γίνει αυτή η ουσιαστική και σοβαρή συζήτηση» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ν. Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης έκανε γνωστό, ότι την ημέρα συζήτησης και ψήφισης του σχεδίου νόμου στην ολομέλεια, θα υποβληθεί και το 7ο αίτημα της χώρας για τις πληρωμές από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 1 δισ. ευρώ για το μέρος των επιδοτήσεων, και 300 εκ. ευρώ για το δανειακό σκέλος. Ήδη, σημείωσε. έχουμε αναθεωρήσει κάποιους άξονες του Προγράμματος σε σχέση με κάποια έργα τα οποία τρέχουν περισσότερο, ενώ μειώσαμε έργα τα οποία δεν πάνε τόσο γρήγορα. Μέχρι σήμερα, πρόσθεσε, έχουμε ήδη λάβει 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65%. Προφανώς απαιτείται εγρήγορση, η στόχευσή μας είναι να μην απωλέσουμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Έχουμε αποδείξει με το κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, ότι μπορούμε να το κάνουμε, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός.

Για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που έχει κατατεθεί, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «το ύψος του δεν το έχει ξαναδεί η χώρα». Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το 2021 το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ξεκίνησε με 10 δισ. ευρώ και μαζί με τα έργα που εντάχθηκαν, φτάνει τα 22 δισ.. Το ΠΔΕ το 2019, ήταν 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ φέτος είναι 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2026 θα είναι 16,9 δισεκατομμύρια ευρώ, τόνισε χαρακτηριστικά.

Με το νομοσχέδιο αυτό είπε ο κ. Παπαθανασίου, δημιουργούμε το θεσμικό υπόβαθρο που δεν υπήρχε έτσι συνολικά, τακτοποιημένο σε ένα νόμο, αλλά σε διάσπαρτες διατάξεις, για το πώς θα διαχειριστούμε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, που είναι οι εθνικοί πόροι, δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στο κράτος και δεν είναι επιλέξιμο από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Πρόκειται για ένα εργαλείο για την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, ώστε να μην μπορεί να εντάξει κάποιος ένα έργο αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, χωρίς να φαίνεται ο προϋπολογισμός του. Η ορθολογικότητα αυτής της επιλογής στη διαδικασία των ορίων, σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός, αποδεικνύεται «σήμερα που η Ελλάδα δεν έχει κανένα θέμα στις πληρωμές» όπως «με τις αγροτικές αποζημιώσεις, που οι πληρωμές τους εξελίσσονται, και γι’ αυτό θα ολοκληρωθούν χωρίς κανένας αγρότης να μην μείνει χωρίς να αποζημιωθεί». Σχετικά με τους άξονες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, είπε πως αυτό έχει άξονες, όπου πλέον θα κληθούν και τα υπουργεία και οι Περιφέρειες να τοποθετηθούν σχετικά με τις προτεραιότητες τους. Η στρατηγική που έχει χαραχθεί, αφορά τους τομείς της ψηφιακής και της πράσινης μετάβαση, την κατάρτιση για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το εργατικό δυναμικό, να μπορέσει να βρει δουλειά, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή, όπως η στέγη, το δημογραφικό αλλά και οι πολιτικές πρόληψης. Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε πως οι πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης ταυτίζονται με την ενδιάμεση αναθεώρηση και τις στρατηγικές και τους πυλώνες που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απορροφήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Οι βασικοί αναπτυξιακοί στόχοι είναι η κοινωνική συνοχή, η ανάπτυξη των υποδομών και η πολιτική προστασία, επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανός, αναφερόμενος στις διατάξεις που αφορούν την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, είπε πως απαντούν στο αίτημα της μεταρρύθμισης που έχει ανάγκη να γίνει στον Οργανισμό, ώστε να πληρώνονται οι πραγματικοί και έντιμοι αγρότες που παράγουν, μοχθούν και όχι να βρίσκουν ευκαιρίες οι διάφοροι επιτήδειοι. Στόχος μας είπε, «είναι να μπει τάξη στις αγροτικές επιδοτήσεις, και βεβαίως να στηρίξουμε εκείνους που κρατούν ζωντανή την ελληνική περιφέρεια, την ελληνική ύπαιθρο». Με το σχέδιο αυτό, πρόσθεσε, δημιουργούνται τρεις μεγάλες αλλαγές στον μηχανισμό πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων και εισάγονται διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου του 2026».

Ειδικότερα, είπε ο υφυπουργός, «η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει το ρόλο του Οργανισμού Πληρωμών μαζί με όλες τις αρμοδιότητες και τις διαπιστεύσεις του Οργανισμού, ενώ το προσωπικό μεταφέρεται στην Αρχή, με τριετή απαγόρευση μετακίνησης. Εκσυγχρονίζεται πλήρως και το πλαίσιο για την επιστροφή επιδοτήσεων, οι οποίες καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια παράνομα, ως αχρεωστήτως ληφθείσες. Δηλαδή, χρήματα που πήραν άνθρωποι που δεν είχαν το δικαίωμα να πάρουν, θα τα επιστρέψουν με διαδικασίες επιτάχυνσης. Η εμπλοκή της ΑΑΔΕ» είπε ο κ. Ανδριανός «συμβάλλει στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η μετάβαση αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις παρατηρήσεις και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαθέτει μια αυξημένη ικανότητα διεξαγωγής αυστηρών ελέγχων, διασταυρωτικών ελέγχων και ένα ισχυρό υπόβαθρο ψηφιακής υποδομής και πληροφοριακών συστημάτων». Ο υφυπουργός τόνισε πως είμαστε αποφασισμένοι, αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση να τη φέρουμε εις πέρας και να στείλουμε ένα μήνυμα, ότι θα βάλουμε τάξη σε διαχρονικά προβλήματα και να διορθώσουμε τις παθογένειες όλων αυτών των δεκαετιών. Ο κ. Ανδριανός σημείωσε πως πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, με εν κινήσει τον Οργανισμό. Σχετικά με τα αγροτικά μπλόκα, ο υφυπουργός είπε ότι «οι αγρότες έχουν, όπως και κάθε πολίτης, δικαίωμα να διαμαρτύρονται σε μια δημοκρατία, όμως πρέπει να σεβόμαστε και τα δικαιώματα των άλλων πολιτών. Το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης δεν μπορεί να παρεμποδίζεται. Δεν μπορεί να κόβεται η Ελλάδα στα δύο, δεν μπορεί να βλέπουμε τα φαινόμενα που είδαμε στην Κρήτη, να χτυπούν αστυνομικούς, που είναι παιδιά τους, που είναι αδέρφια τους, που είναι συγγενείς τους, ή να αναποδογυρίζουν τα περιπολικά. Δεν είναι η περιουσία τους, τα έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος».

Οι θέσεις της αντιπολίτευσης

Ο εισηγητής της μειοψηφίας, Γιώργος Νικητιάδης, είπε απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, ότι «φέρνετε ένα νομοσχέδιο για το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που δεν μπορούμε να διακρίνουμε τις διαφορές από το περσινό που είχε ονομαστεί και ως ‘το νέο σχέδιο Μάρσαλ’. Το μόνο νέο» είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ είναι «ουσιαστικά ότι αφανίζει κάθε ίχνος συμμετοχής των Περιφερειών και στην πράξη καταργεί κάθε έννοια αποκέντρωσης». Ο κ. Νικητιάδης αναρωτήθηκε πού είναι «ο δημοκρατικός προγραμματισμός και η αποκέντρωση με το νομοσχέδιό σας;». Υποστήριξε ότι το νέο πλαίσιο «δεν έχει οραματισμό και φιλοσοφία». Ο συντονισμός της κατανομής των διαθεσίμων, είπε, δεν μπορεί να γίνει όταν άλλα σχεδιάζουν οι υπεύθυνοι του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά οι υπεύθυνοι το Ε.Σ.Π.Α., άλλα ο Αναπτυξιακός Νόμος και άλλα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επισήμανε ότι τα ληξιπρόθεσμα του κράτους έχουν ανέλθει στα 4 δισ. ευρώ. Σχετικά με το σκέλος του νομοσχεδίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι δεν έκανε πρώτα μια μελέτη για την εξυγίανση του Οργανισμού, αλλά όπως είπε, «κάποιοι σοφοί αποφάσισαν και είπαν ‘πονάει πόδι, κόβει πόδι’, ας τα πάμε στην Α.Α.Δ.Ε. που τα καταφέρνει στην είσπραξη των φόρων και μπορεί να τα πάει και σε αυτόν τον Οργανισμό!».

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, εστιάζοντας στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «ο υλοποιούμενος ξαφνικός θάνατός του με την υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ, συνιστά την πλέον αδιαμφισβήτητη ομολογία διαφθοράς, αλλά και συγκάλυψης του τρόπου που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τα τελευταία χρόνια το κομβικό για τους αγρότες της χώρας μας ζήτημα, της καταβολής των ενωσιακών επιδοτήσεων της ΚΑΠ». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «την 0υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση την παρουσίασε ως αναπόφευκτη λύση, χωρίς καμία διαβούλευση με τους εγχώριους θεσμικούς φορείς και τους εργαζόμενους του Οργανισμού και αποτελεί θεσμική εκτροπή αυτή που επιχειρεί για άλλη μια φορά η κυβέρνηση για να «μπαζώσει» πολιτικές ευθύνες». Η ΑΑΔΕ, είπε, είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή για τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως σκοπό να καταβάλει έγκαιρα, έγκυρα και με διαφάνεια τις αγροτικές επιδοτήσεις ως ένας αυτόνομος οργανισμός και όχι ως μια διεύθυνση της ΑΑΔΕ. Ο κ. Κόκκαλης υποστήριξε ότι ο αρμόδιος ευρωπαίος επίτροπος δεν γνώριζε το νέο καθεστώς που σχεδίαζε η κυβέρνηση και αν το νέο σχήμα πληροί τις πάσης φύσεως προϋποθέσεις και τους όρους διαπίστευσης που απαιτεί το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς πληρωμών. Η απαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΔΕ, υποστήριξε ο κ. Κόκκαλης, αποτελεί στρέβλωση του ειδικού χαρακτήρα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακυρώνει κάθε έννοια συνοχής και λογοδοσίας απέναντι στον αγροτικό κόσμο, υπονομεύοντας τη στρατηγική σημασία του Οργανισμού που δεν είναι απλά ένας μηχανισμός πληρωμών, αλλά ένας κομβικός πυλώνας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής στη χώρα μας, στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προκύπτουν και σημαντικά ερωτήματα, όπως το αν η ΑΑΔΕ μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο. Δημιουργούνται λειτουργικά θέματα, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις αγροτών για ενισχύσεις και η ενσωμάτωσή του σε έναν φορέα με διαφορετικές διαδικασίες, μπορεί και να επιβραδύνει τις πληρωμές και να δημιουργεί γραφειοκρατικά προβλήματα. Δημιουργούνται τεχνικά ζητήματα και θέματα ανθρωπίνου δυναμικού. Σημείωσε τέλος, πως οι αγρότες χρειάζονται εξειδικευμένη, άμεση εξυπηρέτηση και καθοδήγηση από το στάδιο υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ μέχρι και την καταβολή των επιδοτήσεων που δεν μπορεί να τους προσφέρει η ΑΑΔΕ.

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, υποστήριξε ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «δεν μπορεί να χτυπήσει την διαφθορά, γιατί αυτή είναι σύμφυτη του συστήματός σας». Το παρόν σχέδιο νόμου «δεν περιέχει τίποτε καλό για τον λαό, αλλά μόνο για τα κέρδη και τα προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων». ανέφερε. Για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είπε πως αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη επενδύσεων επιχειρηματικών ομίλων και στον συντονισμό, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνθήκες στροφής κιόλας, σε πολεμική οικονομία, ενώ την ίδια στιγμή «στραγγαλίζονται» οι λαϊκές ανάγκες. Η βουλευτής του ΚΚΕ υποστήριξε ότι νομοσχέδιο «δεν εμπεριέχει τίποτα ως προς την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες βρίσκονται σε ιστορικές, μεγαλειώδεις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την επιβίωσή τους, αλλά και για να μπορεί να απολαμβάνει όλος ο λαός φθηνά και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα». Για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, είπε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κουκουλώσει τις πολιτικές της ευθύνες. Χαρακτήρισε την ΑΑΔΕ ως εργαλείο της αντιλαϊκής φορολογικής πολιτικής και εκτίμησε πως η εν λόγω μεταφορά «θα αυξήσει τις δυσκολίες για τον βιοπαλαιστή έντιμο αγρότη».

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Ζεϊμπέκ Χουσεΐν χαρακτήρισε το σχέδιο νόμου ως «πολυνομοσχέδιο «σκούπα» που το φέρνει η κυβέρνηση για ψήφιση με fast-track διαδικασίες και μάλιστα λίγες ημέρες πριν κλείσει τη Bουλή». Για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, είπε πως δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική ενίσχυση του Οργανισμού με γεωτεχνικό προσωπικό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε, «θα πρέπει να παραμείνει Οργανισμός του ΥΠΑΑΝ, εποπτευόμενος και ελεγχόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εάν ο υπουργός δεν μπορεί να επιτελέσει τον ρόλο του, να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να παραιτηθεί. Τόσο απλά – και όχι βέβαια η λογική του ‘πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι’ που εφαρμόζετε εσείς καταργώντας τον Οργανισμό». Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ρώτησε εάν για αυτή την μεταφορά στην ΑΑΔΕ υπάρχει συμφωνία της DG Agri. Εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο για το πώς θα ξεπεραστούν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Ο κ. Χουσεΐν επισήμανε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται περίπου 3 δισ. ευρώ κοινοτικών κονδυλίων κάθε χρόνο για τις αγροτικές ενισχύσεις και η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ αποκαλύπτει την έλλειψη στρατηγικής της κυβέρνησης. Δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση και ουσιαστική λύση στα προβλήματα του Οργανισμού: αντίθετα, η ΑΑΔΕ μετατρέπεται σε αρχή για υπερσυγκέντρωση εξουσιών χωρίς θεσμικά αντίβαρα ελέγχου της. Όπως πρόσθεσε, «κάνετε μια δομική αλλαγή στον τρόπο άσκησης της αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, που δε διασφαλίζει στο παραμικρό τα συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων και εμείς δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε τέτοιου είδους σχήματα».

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος, είπε ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει καμία μεταρρύθμιση όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά στην πράξη μοιάζει με μια διοικητική κατασκευή υπερσυγκεντρωτισμού, ένα σχήμα που διογκώνεται γύρω από την εξουσία του υπουργείου αντί να υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες της ανάπτυξης. Θυμίζει δαίδαλο αντί για εργαλείο αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Προβλέπεται συνεχής αύξηση προϋπολογισμών, ευρεία δυνατότητα υπερδέσμευσης και διεύρυνση αποθεματικών, χωρίς ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας και χωρίς καμία διαβεβαίωση ότι το κράτος διαθέτει την αναγκαία επιχειρησιακή ικανότητα για τέτοιας κλίμακας επεκτάσεις. Μεταξύ άλλων, παρατήρησε για το νέο ΕΠΑ ότι η δημόσια διοίκηση καλείται να υλοποιήσει ένα υπεραπαιτητικό σχήμα χωρίς καμία διασφάλιση ότι διαθέτει την αναγκαία τεχνική δυνατότητα. Η κυβέρνηση επενδύει σε ένα πυκνό πλέγμα διαδικασιών, εγχειριδίων, ομάδων και επιτροπών, δημιουργώντας ένα διοικητικό περιβάλλον που γεννά καθυστερήσεις αδράνεια και ανασφάλεια. Η ενίσχυση του ελέγχου παρουσιάζεται ως εγγύηση διαφάνειας, όμως στην πράξη μεταφέρει δυσανάλογο βάρος σε υποστελεχωμένες φορείς. Η αυστηροποίηση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε καθεστώς συνεχών ακυρώσεων. Διογκώνεται το διοικητικό κόστος εις βάρος των επενδύσεων. Η μεταφορά ανεκτέλεστων έργων από την τρέχουσα περίοδο στην επόμενη, δεν διασφαλίζει την συνέχεια. Το Παρατηρητήριο Δημοσίων Επενδύσεων και Αναπτυξιακών Αποτελεσμάτων, που παρουσιάζεται ως καινοτομία, λειτουργεί ως ακόμη ένας θεσμός παραγωγής εκθέσεων, χωρίς οργανική υπόσταση και χωρίς εγγύηση ουσιαστικής συμβολής. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης είπε ότι «το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030, όπως σχεδιάζεται, λειτουργεί ως επίδειξη διαχειριστικής ισχύος του υπουργείου και όχι ως πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο, χωρίς στιβαρή προτεραιοποίηση έργων, χωρίς την αναγκαία διοικητική ενίσχυση και με μια συνεχή πολλαπλότητα διαδικασιών, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα ακόμα κενό γραφειοκρατικό οικοδόμημα». Αντιτάχθηκε στην μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, λέγοντας πως η Αρχή μετατρέπεται πλέον σε έναν μηχανισμό καθολικής κηδεμονίας χωρίς πραγματικό έλεγχο, χωρίς πολιτική λογοδοσία και κυρίως, χωρίς δημοκρατικά αντίβαρα. Η ΑΑΔΕ, ανέφερε, αντί να είναι εργαλείο του κράτους, τείνει να υποκαταστήσει το ίδιο το κράτος. Η κυβέρνηση, είπε, επιχειρεί να καλύψει το πολιτικό της κόστος, με ένα τρόπο που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη παραγωγική βάση του πρωτογενούς τομέα. Η αυστηροποίηση των διαδικασιών καταλογισμού, οι τόκοι, οι οποίοι τρέχουν αναδρομικά, η ατομική ευθύνη στελεχών, οι εξουσίες που δίνονται στον Διοικητή της ΑΑΔΕ συνθέτουν ένα πλαίσιο που ανοίγει το δρόμο σε μια τιμωρητική λογική, μια λογική που δεν προέκυψε από μελέτη, αλλά από πανικό όπως φαίνεται. Η κυβέρνηση δεν αλλάζει το σύστημα επειδή το πιστεύει, το αλλάζει επειδή απλά κατέρρευσε στα χέρια της.

Ο ειδικός αγορητής της Νίκης, Ανδρέας Βορύλλας, ανέφερε πως το νομοσχέδιο αυτό απαιτεί να συζητηθεί με νηφαλιότητα και ενδελεχώς, καθώς φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο κορμό της αναπτυξιακής πολιτικής για την περίοδο 2026- 2030, εισάγοντας ταυτόχρονα θεμελιώδεις θεσμικές αλλαγές στη δομή της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και μια σειρά ειδικών επειγόντων ρυθμίσεων. Η καθιέρωση ενός πολυετούς στρατηγικού συστήματος χρηματοδότησης και παρακολούθησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων στη χώρα μας, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και την επίτευξη κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, ως πρόθεση είναι θετική, όπως και ότι εισάγεται ενιαίο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για το ΕΠΑ. Ωστόσο, παρά τις καλές προθέσεις και τα θετικά βήματα, το νομοσχέδιο εμφανίζει ελλείψεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν, όπως ότι δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι δεσμευτικοί δείκτες, μηχανισμοί παρακολούθησης. Το σχέδιο ανάπτυξης, είπε ο βουλευτής της Νίκης, οφείλει να γίνει πιο δίκαιο και πιο περιφερειακό και να διασφαλίζεται η πραγματική συνδιαμόρφωση. Υποστήριξε ότι το ΕΠΑ δεν περιλαμβάνει μέτρα για το δημογραφικό. Για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, την χαρακτήρισε προβληματική, λέγοντας πως η συνένωση ενός Οργανισμού Πληρωμών με έναν ελεγκτικό μηχανισμό φορολογικής εξουσίας, εγείρει εύλογα ερωτήματα θεσμικής συμβατότητας. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος σύγκρουσης ρόλων. Ο Οργανισμός που καλείται να διασφαλίσει την ομαλή καταβολή ενισχύσεων προς τους αγρότες, ενδέχεται να επηρεαστεί από διαδικασίες και κουλτούρα που σχετίζονται με την είσπραξη φόρων και τον εντοπισμό παρατυπιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Οργανισμοί Πληρωμών λειτουργούν με αυστηρούς κανόνες διαχωρισμού μεταξύ ελεγκτικών και εκτελεστικών λειτουργιών. Η επιλογή να ενσωματωθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σημείωσε ο βουλευτής «δεν απαγορεύεται, αλλά βρίσκεται σε ένα οριακό θεσμικό σημείο και χρειάζεται εκτενή αιτιολόγηση, η οποία δεν παρουσιάζεται στο νομοσχέδιο». Στην περίπτωση που η κυβέρνηση επιμείνει στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, εμείς, είπε, προτείνουμε τη δημιουργία μιας τέταρτης θέσης υποδιοικητή στην ΑΑΔΕ, με αποκλειστική αρμοδιότητα τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο δεν έχει συνοχή. Το τμήμα του νομοσχεδίου που αφορά το ΕΠΑ πάσχει από πάρα πολλά και εμφανή προβλήματα. Παρουσιάζεται σαν να μην υπήρχε τίποτα άλλο σχετικό στο παρελθόν. Οι περισσότερες διατάξεις αυτού του μέρους νομοθετούν τα αυτονόητα. Υπάρχουν μέσα κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται καν νομοθέτηση. «Χρησιμοποιείτε τα άρθρα σαν να είναι σουηδικό σταυρόλεξο» είπε και αναρωτήθηκε τι θα γίνεται εάν υπάρχει ένα έργο το οποίο θα έχει ξεκινήσει εντός του πενταετούς προγράμματος και θέλει λίγο παραπάνω από δύο χρόνια να ολοκληρωθεί. Θα νομοθετήσετε ξανά για να πείτε ότι αυτό παίρνει παράταση; Για το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων, ο κ. Καζαμίας είπε ότι δεν προσδιορίζονται ποιοι είναι οι τομείς, αλλά αναφέρονται γενικοί τίτλοι. Σχετικά με τις διατάξεις της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, είπε ότι διακρίνονται από τρομερή αοριστία και στην πραγματικότητα όλο λέτε τα αυτονόητα και δεν παίρνετε καμία ουσιαστική απόφαση για το τι πρόκειται να γίνει. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντικαθίσταται ως αρχή διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα γίνεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Αυτό είναι ανορθόδοξο. Δεν υπάρχει καμία σαφήνεια για τη σχέση που θα έχει το Υπουργείο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θολώνεται ακόμη περισσότερο το τοπίο. Κάνετε είπε «πράγματα που είναι ασυνάρτητα και πολύ πρόχειρα, θεσμικά τσαπατσούλικα». Ο κ. Καζαμίας επισήμανε ότι ένα μεγάλο ζήτημα που δημιουργήθηκε, ήταν οι κενές οργανικές θέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα παίρνετε όλο τον Οργανισμό έτσι όπως είναι, τον συγκολλάτε στην ΑΑΔΕ με έναν τρόπο ο οποίος δεν φαίνεται να εφαρμόζει καλά, και χωρίς να έχετε λύσει κανένα από τα δομικά προβλήματα του.

