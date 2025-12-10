Βρέθηκε-το-ισραηλινό-ιστιοφόρο-νότια-της-Λεμεσού,-σώοι-οι-επιβαίνοντες

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για το ισραηλινό γιοτ που είχε χαθεί από τα ραντάρ στην περιοχή μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, εν μέσω της κακοκαιρίας «Byron». Το σκάφος εντοπίστηκε πριν λίγη ώρα σε διεθνή ύδατα, 90 ναυτικά μίλια νότια της Λεμεσού, με τους επιβαίνοντες και τον καπετάνιο να είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το ιδιωτικό σκάφος εντοπίστηκε γύρω στις 17:20 από ερευνητικό πλοίο που δραστηριοποιείται στην περιοχή, εντός της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τέσσερις Ισραηλινοί επιβαίνοντες, όπως και ο καπετάνιος, παραμένουν πάνω στο γιοτ και δεν έχουν ζητήσει ιατρική βοήθεια. Το σκάφος φέρεται να έχει κατεύθυνση προς το Ισραήλ, υπό την παρακολούθηση πτητικών και ναυτικών μέσων, πληροφορία που επιβεβαίωσε και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Συναγερμός σε Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ

Ο συναγερμός σήμανε όταν χάθηκε η επικοινωνία με το γιοτ, το οποίο είχε αποπλεύσει από το ισραηλινό λιμάνι Άσντοντ με προορισμό την Κύπρο. Στην περιοχή επικρατούσαν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες της κακοκαιρίας «Byron», με ισχυρούς ανέμους και κύματα που δυσχέραιναν τον πλου.

Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε επαφή με το σκάφος, τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο έρευνας και διάσωσης με συμμετοχή υπηρεσιών από το Ισραήλ, την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα. Η επιχείρηση συντονιζόταν μέσω του ΚΣΕΔ Λάρνακας, ενώ αξιοποιήθηκαν διαθέσιμα μέσα επιτήρησης και πλοία που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή.

Χαρακτηριστικό της ανησυχίας που είχε προκαλέσει η εξαφάνιση του γιοτ ήταν η κινητοποίηση των ισραηλινών αρχών, με το θέμα να απασχολεί και τα τοπικά ΜΜΕ, καθώς συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής καταγωγής των επιβαινόντων ζητούσαν ενημέρωση για την τύχη τους.

Ερωτήματα για τον απόπλου μέσα στην κακοκαιρία

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε έρευνα από τις ισραηλινές αρχές για τον τρόπο με τον οποίο επετράπη ο απόπλους του σκάφους, παρά τις προειδοποιήσεις για την καταιγίδα που κινείτο προς την ανατολική Μεσόγειο. Ζητείται επίσης να διαπιστωθεί γιατί το γιοτ δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου, παρότι για ώρες θεωρείτο αγνοούμενο.

Τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες φέρονται να είναι Άραβες Ισραηλινοί από την πόλη Σίμπλι Ουμ αλ Γκανέμ στη νότια Γαλιλαία, ενώ ο καπετάνιος προέρχεται από τη Χάιφα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Για τις κυπριακές αρχές, η υπόθεση κλείνει με θετικό τρόπο, καθώς δεν υπήρξε ανάγκη για επιχείρηση διάσωσης με μεταφορά ναυαγών, ωστόσο παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για τους κανόνες ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.