Είναι-αίσχος-αυτό-που-έγινε,-λέει-ο-Γεωργιάδης-για-τις-ακυρώσεις-ραντεβού-ογκολογικών-ασθενών-στο-ΠΑΓΝΗ-λόγω-των-αγροτικών-μπλόκων

«Αυτό που έγινε είναι πραγματικά τραγικό», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην ακύρωση των ραντεβού για εξετάσεις PET-SCAN στο ΠΑΓΝΗ λόγω των μπλόκων των αγροτών. Ο υπουργός μιλώντας στο Action24 σημείωσε ότι «αποδεικνύεται στην πράξη πως η αβλεψία, η αλαζονεία, η αμετροέπεια, η έλλειψη μέτρου ορισμένων στη διεκδίκηση όπου δίκιου θεωρούν ότι έχουν μπορεί να βλάψει σοβαρά τον συμπολίτη τους».

«Είναι ένα αίσχος αυτό που έγινε», είπε και στη συνέχεια εξήγησε ότι «στο ΠΑΓΝΗ είναι το μόνο μέρος στην Κρήτη όπου έχουμε PET SCAN, είναι η ειδική εξέταση που κάνουμε για να ανιχνεύσουμε τους όγκους στους καρκινοπαθείς. Για να γίνει η εξέταση αυτή χρειάζεται ένα ειδικό σκιαγραφικό φάρμακο το οποίο δεν υπάρχει στην Κρήτη και το φέρνουμε κάθε μέρα με αεροπλάνο της Aegean με ειδική συμφωνία που έκανα εγώ».

«Την ώρα που μπήκαν οι αγρότες στον αεροδιάδρομο, το αεροπλάνο που αναγκάστηκε να φύγει ήταν αυτό που μετέφερε το φάρμακο. Ως αποτέλεσμα η Κρήτη για δύο ημέρες περίπου μένει χωρίς φάρμακο», είπε για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις κινητοποιήσεις.

Εξήγησε επίσης ότι «είναι πολύ μεγάλη η διαδικασία μεταφοράς γιατί αυτό το φάρμακο είναι ραδιενεργό. Δεν είναι απλά η μεταφορά ενός κουτιού, υπάρχει ειδικό αεροπλάνο που το μεταφέρει».

«Κατά συνέπεια, άνθρωποι οι οποίοι είχαν κλείσει πριν αρκετές εβδομάδες το ραντεβού τους, γιατί στην Κρήτη υπάρχει καθυστέρηση στο PET SCAN επειδή υπάρχει μόνο μία μονάδα στο νησί, πάνε εβδομάδες μπροστά»

Εξήγησε ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί περισσότερο φάρμακο με άλλη πτήση, καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό. «Κάντε ότι διαμαρτυρία θέλετε. Άλλο η διαμαρτυρία, άλλο το χάος», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Όπως έγραψε χθες το thetimes|-.gr, τα ραντεβού είκοσι ογκολογικών ασθενών στο PET -SCAN του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου, που είχαν κλειστεί ακόμη και τρεις μήνες πριν ακυρώθηκαν την Τρίτη καθώς το αναγκαίο ραδιοφάρμακο δεν έφτασε ποτέ στο ΠΑΓΝΗ λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων και της κατάληψης του αεροδρομίου που δεν επέτρεψε να γίνει η πτήση με το φάρμακο από την Αθήνα.

«Ημουν έτοιμη να πάω στο αεροδρόμιο, να βρω έναν αγρότη που έδειχνε από τις δηλώσεις του να είναι ο επικεφαλής και να τον παρακαλέσω να φύγουν, ή έστω να γίνει η πτήση με τα φάρμακα», είπε στο thetimes|-.gr η διευθύντρια του εργαστηρίου, καθηγήτρια Σοφία Κουκουράκη, που περιέγραψε ότι ήδη η μονάδα κλείνει ραντεβού για τον Απρίλιο, ενώ ανάμεσα σε εκείνους που μία νοσηλεύτρια, από το σπίτι της, χθες το βράδυ, κάλεσε σε έναν έναν για να ειδοποιήσει για την ακύρωση, βρίσκονται άνθρωποι που πρέπει να υποβληθούν σε pet-scan για σταδιοποίηση στον καρκίνο και προσδιορισμό της θεραπευτικής διάγνωσης.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ραδιοφάρμακα που παράγονται στην Αθήνα μεταφέρονται καθημερινά στην Κρήτη, καθώς είναι ευαίσθητο υλικό.