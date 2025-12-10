ΕΔΕΥΕΠ:-Σύσταση-επιτροπής-παρακολούθησης-για-το-στρατηγικό-έργο-αποθήκευσης-co2-στον-Πρίνο

Με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ανακοινώνει ότι, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προχώρησε στην επίσημη σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το στρατηγικό έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην περιοχή του Πρίνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή απαρτίζεται από επιστήμονες με εξειδίκευση στα συναφή επιστημονικά πεδία, στελέχη της ΕΔΕΥΕΠ, και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η πρωτοβουλία για τη σύσταση της Επιτροπής είχε παρουσιαστεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνη Στεφάτο, στο πλαίσιο των τακτικών θεσμικών συναντήσεων με εκπροσώπους των τοπικών αρχών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για το εθνικής σημασίας έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο.

Κατόπιν στοχευμένης επιλογής επιστημόνων βάσει της ειδικότητας και εμπειρίας τους στο αντικείμενο του έργου, καθώς και ορισμού εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:

– Δρ. Νικόλαος Κόκκινος, Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

– Δρ. Αναστασία Κυρατζή, Ομότιμη Καθηγήτρια Σεισμολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

– Δρ. Δημήτριος Σακελλαρίου, Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

– Δρ. Γεώργιος Συλαίος, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

– Δρ. Ευθύμιος Ταρτάρας, Επικεφαλής Τμήματος Γεωεπιστημών και Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ, και εκτελών χρέη οργανωτικού γραμματέα της Επιτροπής

Εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης:

– Μαρία Χαμητίδου, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

– Σωτήριος Λαζαρίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

Σχολιάζοντας τη σύσταση της Επιτροπής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, δήλωσε: «Η σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΔΕΥΕΠ, για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αξιόπιστη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, θεσμικούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους εθνικών επιστημονικών φορέων με γνωστική συνάφεια με το έργο.

Το έργο εντάσσεται στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό και υπηρετεί τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης με όρους ασφάλειας, βιωσιμότητας και πλήρους συμμόρφωσης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Αποστολή της Επιτροπής είναι να παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου ως προς τις τεχνικές, επιστημονικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, να αξιολογεί τα διαθέσιμα δεδομένα και να διατυπώνει ανεξάρτητες, μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις, σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο».

Ο ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι αμιγώς γνωμοδοτικός, χωρίς εκτελεστικές ή αδειοδοτικές αρμοδιότητες, και δεν υποκαθιστά τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Αντικείμενό της είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του έργου βάσει των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και των μέτρων ασφάλειας, καθώς και η παροχή ανεξάρτητων, μη δεσμευτικών γνωμοδοτήσεων, κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων. Οι γνωμοδοτήσεις θα αποτυπώνονται σε τακτικές εκθέσεις προς την ΕΔΕΥΕΠ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της θεσμικής ενημέρωσης.

Η υπόγεια αποθήκευση CO2 στο εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου στα ανοιχτά της Καβάλας, συνιστά εξαιρετικά σημαντικό ενεργειακό έργο και υποδομή δημοσίου συμφέροντος. Κατά τη λειτουργία του, το έργο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα, με απόλυτο σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Παράλληλα, υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα της ενεργοβόρας ελληνικής βιομηχανίας, η οποία δεν διαθέτει άλλες ώριμες τεχνολογικές επιλογές απανθρακοποίησης της λειτουργίας και παραγωγής της, όπως οι κλάδοι των τσιμέντων, των διυλιστηρίων, των λιπασμάτων και της χαλυβουργίας.

Ταυτόχρονα, το έργο αποτελεί στρατηγική επένδυση για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημιουργώντας νέα αλυσίδα αξίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του, και αναπτύσσοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και δεξιότητες κρίσιμες για τα επόμενα χρόνια, καθώς η τεχνολογία αποθήκευσης CO2 θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.