ΕΚΤ:-Κίνηση-συμβιβασμού-για-τις-κεφαλαιακές-απαιτήσεις-των-τραπεζών

Την απλοποίηση των κανόνων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών που θεσπίστηκαν μετά την οικονομική κρίση του 2008, πρόκειται να εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ τα σχετικά μέτρα θα παρουσιάσει την Πέμπτη η ΕΚΤ, όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές στη «Ν».

Τα μέτρα θα παρουσιάσει την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος και, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπουν τη συγχώνευση του αποθεματικού ασφαλείας συστημικού κινδύνου (SyRB) και του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (CCyB) – δύο ξεχωριστών κεφαλαιακών απαιτήσεων που ορίζονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Ωστόσο, η αγορά αναφέρει ότι η εν λόγω κίνηση της ΕΚΤ παραπέμπει σε μια προσπάθεια απλοποίησης με στόχο την κατάργηση της αλληλεπικάλυψης των κανόνων, όμως χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διάθεση για μείωση των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Στην πράξη, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ΕΚΤ κάνει «μισό» βήμα προς τα μπρος, και όχι ένα ολόκληρο -που θα ήταν η μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων-, η οποία θα καθιστούσε διαθέσιμα δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια στην ευρωπαϊκή αγορά από τις τράπεζες. Συνεπώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν σε μειονεκτική ανταγωνιστικά θέση έναντι των αμερικανικών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς οι ευρωπαϊκοί κανόνες παραμένουν υπερβολικά περίπλοκοι σε αντίθεση με τους αντίστοιχους στις ΗΠΑ, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί την απορρύθμιση.

Μάλιστα, την προηγούμενη Παρασκευή, οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές κατάργησαν τις κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούσαν στον περιορισμό των δανείων με μόχλευση, γεγονός που συνέβαλε στη μετατόπιση των δραστηριοτήτων προς ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια με ελαφριά ρύθμιση.

Τα επίμαχα εργαλεία

Τα εν λόγω μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα αφορούν τα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής SyRB και CCyB.

Το μεν SyRB επιτρέπει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να απαιτούν πρόσθετα κεφάλαια όταν εντοπίζουν κινδύνους που δεν καλύπτονται από άλλες απαιτήσεις ή τις απαιτήσεις του CCyB ή G-SII/O-SII. Το επίπεδο του SyRB μπορεί να διαφέρει μεταξύ ιδρυμάτων ή ομάδων ιδρυμάτων, καθώς και μεταξύ υποομάδων ανοιγμάτων. Ωστόσο δεν υπάρχει ανώτατο όριο για αυτό το απόθεμα. Στην Ευρωζώνη και με βάση τις τελευταίες ανανεωμένες απαιτήσεις κυμαίνεται από 0,5 έως 7%.

Από την άλλη, το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας έχει σχεδιαστεί για να αντισταθμίζει την προκυκλικότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όταν κρίνεται ότι ο κυκλικός συστημικός κίνδυνος αυξάνεται, τα ιδρύματα πρέπει να συσσωρεύουν κεφάλαια για να δημιουργήσουν αποθεματικά που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα σε περιόδους πίεσης, όταν υλοποιούνται ζημίες.

Αυτό θα συμβάλει στη διατήρηση της προσφοράς πιστώσεων στην οικονομία και θα μετριάσει την πτώση του χρηματοπιστωτικού κύκλου.

Οι απαιτήσεις για το εν λόγω αποθεματικό, κυμαίνονται από 0% έως 2,5% με την Ελλάδα να βρίσκεται στο 0,25%, μετά από πρόσφατη μείωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η συγχώνευση

Μια συγχώνευση του SyRB με το CCyB -που έχει σχεδιαστεί για τον περιορισμό κερδοσκοπικής πιστωτικής φούσκας- θα μείωνε ουσιαστικά τον αριθμό των απαιτήσεων χωρίς να μειώνει τη συνολική ζήτηση.

Το ποσό του κεφαλαίου που χρειάζονται οι τράπεζες στο πλαίσιο του συνδυασμένου αποθέματος ασφαλείας θα εξακολουθεί να υπόκειται στην εθνική εποπτική αρχή.

Οι δύο μηχανισμοί προστασίας κεφαλαίου τέθηκαν σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 για να αποτραπεί μια περαιτέρω κατάρρευση του τραπεζικού τομέα.

«Στόχος είναι η μείωση του αριθμού των κανόνων και όχι η χαλάρωση του επιπέδου των κεφαλαιακών απαιτήσεων», λένε οι ίδιες πηγές. Προσθέτουν μάλιστα ότι οι συστάσεις της ΕΚΤ είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ διαφορετικών χωρών-μελών της Ευρωζώνης.

Στις προτάσεις της ΕΚΤ για την απλοποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων κατέληξε μετά από μήνες διαβουλεύσεων μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η ομάδα εργασίας προτείνει επίσης την εναρμόνιση των δεδομένων που διαβιβάζουν οι τράπεζες στις εποπτικές αρχές, τις αρχές εξυγίανσης και τις στατιστικές υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης.

«Οι συστάσεις της ΕΚΤ είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού με τις αρχές της Ευρωζώνης, αλλά αντανακλούν επίσης την έλλειψη συναίνεσης σε άλλους τομείς» πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Τα επόμενα βήματα

Η πρόταση της ΕΚΤ, όπως αναφέρουν πηγές στη «Ν», θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την εξουσία να προτείνει τροποποιήσεις στο δίκαιο της Ε.Ε. από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Μια πιθανή αναθεώρηση αυτών των μέτρων θα διαρκέσει χρόνια και θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τις μακροχρόνιες συζητήσεις σχετικά με το πώς η Ευρώπη θα πρέπει να χαλαρώσει τους κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των φορολογουμένων από μελλοντικές διασώσεις» αναφέρουν τραπεζικές πηγές.