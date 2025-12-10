Close Menu
    Ελβετία: Οι δασμοί 15% των ΗΠΑ θα ισχύσουν αναδρομικά από τα μέσα Νοεμβρίου

    Ευρώπη 1 Min Read

    Ο νέοι αμερικανικοί δασμοί ύψους 15% στα εισαγόμενα ελβετικά προϊόντα, μειωμένοι από το εντυπωσιακό 39%, ισχύουν αναδρομικά από τις 14 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση.

    «Με το ανώτατο όριο των αμερικανικών δασμών να ορίζεται στο 15%, οι αμερικανικοί δασμοί με βάση το εμπόριο στην Ελβετία θα μειωθούν κατά μέσο όρο κατά περίπου 10%. Αυτό θα βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ για τις ελβετικές εταιρείες. Η ανταγωνιστικότητα των ελβετικών εταιρειών θα ενισχυθεί επίσης, καθώς θα απολαμβάνουν και πάλι παρόμοιες συνθήκες στην αγορά των ΗΠΑ με εταιρείες από την ΕΕ ή άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ με παρόμοια οικονομική δομή», ανέφερε η κυβερνητική ανακοίνωση.

    Σε αντάλλαγμα, η Ελβετία θα μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς σε ορισμένα αμερικανικά αλιευτικά και γεωργικά προϊόντα.

