ΕΛΣΤΑΤ:-Μείωση-42,1%-στις-εργασίες-των-υποθηκοφυλακείων-το-2023

Mείωση 42,1% καταγράφηκε στις πράξεις καθώς και αντίστοιχα μείωση 46,2% στα εισπραχθέντα δικαιώματα στις εργασίες των υποθηκοφυλακείων της χώρας το 2023 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες πράξεις του 2022, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, 206.114 πράξεις τελέστηκαν το 2023 επί συνόλου 178 ενεργών υποθηκοφυλακείων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα (κάλυψη 73,3%), με συνολική αξία συναλλαγών 18,98 εκατ. ευρώ και εκδόθηκαν 581.884 αντίγραφα και πιστοποιητικά.

Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από τα δικαιώματα ανέρχεται σε 62.426 ευρώ, εκ των οποίων το 43,2% αναλογεί σε δικαιώματα Πάγια, ΤΑΧΔΙΚ, ΕΚΧΑ1, το 23,8% σε δικαιώματα του Δημοσίου και το 33,0% σε δικαιώματα των Υποθηκοφυλακείων.

Ως προς την κατανομή των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2023, βάσει της κατηγοριοποίησης που ακολουθείται, τη μεγαλύτερη κίνηση παρουσιάζουν οι μεταγραφές (55,6%), ακολουθούμενες από τις λοιπές πράξεις (18,7%) και από τις υποθήκες (16,6%). Αντίθετα, οι κατασχέσεις και οι διεκδικήσεις παρουσιάζουν μη σημαντική κίνηση, 5,3% και 3,7% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πράξεων μεταγραφών, κατά το έτος 2023, ανήλθε σε 114.575 πράξεις παρουσιάζοντας μείωση 47,1% σε σχέση με το 2022 ενώ η αξία συναλλαγών τους ανήλθε σε 7,814 εκατ. ευρώ έναντι 14,763 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας μείωση 47,1%. Στο σύνολο των μεταγραφών οι αγοραπωλησίες αντιστοιχούν στο 38,3%.

Από τη σύγκριση των καταχωρηθεισών πράξεων αγοραπωλησιών των δύο τελευταίων ετών (2023/2022), προκύπτει μείωση στις πράξεις αγοραπωλησιών 41,3% καθώς και αντίστοιχα μείωση στην αξία συναλλαγών 41,5%.

Ο αριθμός των πράξεων υποθηκών, το έτος 2023, παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2022 κατά 33,2%, δηλαδή 34.281 πράξεις το 2023 έναντι 51.305 πράξεων το 2022. Από το σύνολο των πράξεων υποθηκών του έτους 2023, το 9,2% αντιστοιχεί σε υποθήκες υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το 90,8% σε λοιπές πράξεις υποθηκών.

Η αξία συναλλαγών στις καταχωρηθείσες πράξεις υποθηκών κατά το έτος 2023 ανήλθε σε 9,869 εκατ. ευρώ έναντι 14,837 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας μείωση κατά 33,5%. Σχετικά με την κατανομή της αξίας συναλλαγών των υποθηκών, παρατηρείται ότι το 12,1% αφορά στην αξία υποθηκών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το 87,9% στην αξία των λοιπών πράξεων υποθηκών.

Ως προς την ανάλυση των πράξεων κατασχέσεων συγκριτικά τα δύο τελευταία έτη (2023/2022), παρουσιάζεται μείωση κατά 38,4%. Κατά το έτος 2023, από το σύνολο των 10.824 καταχωρηθεισών πράξεων κατασχέσεων, οι 1.595 προήλθαν από πράξεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και οι 9.229 από λοιπές πράξεις, ποσοστό κατανομής 14,7% και 85,3% αντίστοιχα.

Η αξία συναλλαγών στις καταχωρηθείσες πράξεις κατασχέσεων κατά το έτος 2023 παρουσίασε μείωση κατά 38,3% σε σχέση με το έτος 2022 και ανήλθε σε 990 εκατ. ευρώ έναντι 1,605 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Από την κατανομή της αξίας συναλλαγών κατασχέσεων παρατηρείται ότι το 63,2% αφορά στην αξία κατασχέσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το 36,8% στην αξία των λοιπών πράξεων κατασχέσεων.

Οι καταχωρηθείσες πράξεις ενεχύρων για τα δύο τελευταία έτη (2023/2022) παρουσιάζουν μείωση στις πράξεις κατά 92,4% καθώς και αντίστοιχα μείωση στην αξία συναλλαγών κατά 91,1%.

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό ανταπόκρισης στην έρευνα τα έτη 2020, 2021 και 2022 ήταν 95,3%, 90,8% και 83,3% αντίστοιχα.