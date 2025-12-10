ΕΛΣΤΑΤ:-Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-για-τη-θέση-του-προέδρου

Διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) απευθύνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, στην πρόσκληση αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38), όπως ισχύει,

β) της παρ. 2 του άρθρου 338 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759, της 29ης Απριλίου 2015 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/3018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2024,

γ) του άρθρου 28 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

2. Την υπ’ αρ. 200899 ΕΞ 2025/19.11.2025 απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ)» (ΑΔΑ: 9ΜΕ3Η-ΡΕΙ).

3. Την υπ’ αρ. 2/78238/ΔΕΠ/21.12.2015 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 950).

4. Του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, της 16ης Νοεμβρίου 2017.

5. Την ανάγκη επιλογής νέου προέδρου, κατόπιν της από 02.10.2025 ανακοίνωσης διορισμού του υπηρετούντος προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., Αθανασίου Κων. Θανόπουλου, στη θέση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Eurostat – European Statistics (DG ESTAT).

6. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΕΛ. ΣΤΑΤ. επιλέγεται μετά από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης του προέδρου της «Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)», Ανεξάρτητης Αρχής, που αποτελεί την εθνική στατιστική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 87/164), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και που εδρεύει στην Αθήνα, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση αυτή. Η φύση, τα καθήκοντα, τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής καθορίζονται ως ακολούθως:

I. ΦΥΣΗ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΘΗΤΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

i) Ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι το ανώτατο όργανο της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ασκεί όλες τις αρμοδιότητές της και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της για την εκπλήρωση των σκοπών της σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και των βέλτιστων διεθνών στατιστικών πρακτικών.

ii) Ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εγκρίνει το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛ.Σ.Π.),

β) καταρτίζει τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛ.Σ.Σ.) και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ,

γ) καταρτίζει το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος του προηγούμενου έτους,

δ) αποφασίζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 12 του ν. 3832/2010, όπως ισχύει,

ε) λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και με το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τη διαβίβαση των επίσημων στατιστικών του ΕΛ.Σ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και γενικότερα σχετικά με τη διαβίβαση, υποβολή ή γνωστοποίηση στατιστικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς στατιστικής συνεργασίας,

στ) είναι αρμόδιος για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας, καθώς και για την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των στατιστικών,

ζ) μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικών ερευνών, απογραφών και μελετών, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο ΕΛ.Σ.Π. και στο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

η) εκπροσωπεί την ΕΛ.ΣΤΑΤ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε Αρχής και τρίτων.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή της στο Νομικό Σύμβουλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή σε υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

Ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή της στο Νομικό Σύμβουλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή σε υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., θ) προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ, συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία τους, παρέχει τις υπηρεσιακές εντολές για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά την εκπλήρωση της αποστολής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και συγκροτεί ομάδες εργασίας από το ειδικό επιστημονικό ή το λοιπό προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζοντας και το αντικείμενο τους,

ι) προΐσταται ιεραρχικά και πειθαρχικά του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και μεριμνά για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ια) καταρτίζει και υποβάλλει τον συνοπτικό προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ., υιοθετεί και εγκρίνει τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και καταρτίζει τον ισολογισμό και τον απολογισμό αυτής,

ιβ) είναι αρμόδιος για κάθε θέμα που αφορά τη διοικητική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αναλαμβάνει ως διατάκτης των δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τις υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της,

ιγ) ανακατανέμει ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα τις κενές οργανικές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

ιδ) δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε άλλα όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και να εξουσιοδοτεί με απόφασή του όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. να υπογράφουν «με εντολή προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της με αποφάσεις που δημοσιεύονται με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χωρίς να απαιτείται άλλη δημοσίευση τους,

ιε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που προβλέπει ο νόμος και ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

iii) Ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαύει προσωπικής ανεξαρτησίας δεσμευόμενος κατά την άσκηση των καθηκόντων του από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τελεί υποχρεωτικά σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

iv) Ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. διορίζεται για πενταετή θητεία με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του προέδρου μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

v) Ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται να παυθεί, με απόφαση του οργάνου που τον διόρισε, για αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας ή για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως ιδίως η αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ή η κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή εμπορικό όφελος. Οι λόγοι παύσης δεν επιτρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελματική και επιστημονική του ανεξαρτησία.

ΙΙ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:

i) Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής στη θέση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι:

α) η υψηλή επιστημονική κατάρτιση με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο των στατιστικών ερευνών και μελετών,

β) η ικανότητα του υποψηφίου, όπως προκύπτει από την επαγγελματική και επιστημονική του πορεία, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των στατιστικών αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 338 παρ. 2 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 2 του Κανονισμού 223/2009 και στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και

γ) η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

ii) Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης:

Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

iii) Κωλύματα Διορισμού:

Δεν διορίζεται πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) υποψήφιος, εάν συντρέχει στο πρόσωπό του οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κωλύματα:

α) έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, κατά περιουσιακών δικαιωμάτων, για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα, σχετικά με την υπηρεσία, κατά των ηθών, καθώς και εάν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002),

β) έχει εκπέσει ή παυθεί από την ιδιότητα του προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3832/2010.

γ) κατέχει άλλη θέση ή ασκεί επάγγελμα που αντίκειται στην υποχρέωση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του ν. 3832/2010.

Οι υποψήφιοι πρέπει να μην εμπίπτουν στα προβλεπόμενα κωλύματα συμμετοχής κατά τον χρόνο του διορισμού (έκδοση της πράξης διορισμού). Η ύπαρξη κωλύματος κατά τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών, ακόμη και αν ο υποψήφιος έχει επιλεγεί αρχικά, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία ή την μη έκδοση της πράξης διορισμού.

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

i) Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [- -] (Γραμματεία Επιλογής Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ), από τις 10.12.2025 και ώρα 9:00 π.μ. έως και τις 19.12.2025, με καταληκτική ώρα 4:00 μ.μ.

Η αίτηση υποψηφιότητας συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα του Παραρτήματος και θα πρέπει να έχει βεβαιωθεί ψηφιακά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ελληνικού κράτους “gov.gr”, που βρίσκεται διαθέσιμη στην διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou.

Αιτήσεις που δεν πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Εμπρόθεσμη και ηλεκτρονική υποβολή στην καθορισμένη διεύθυνση.

β) Υποβολή ρητής δήλωσης ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα διορισμού για τη θέση του προέδρου.

γ) Αναφορά δέσμευσης από τον υποψήφιο ότι, σε περίπτωση επιλογής του, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση τυχόν ασυμβίβαστων.

δ) Υποβολή πλήρων στοιχείων επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή/και ηλεκτρονικά), δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ii) Αξιολόγηση υποψηφίων από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ θα αξιολογηθούν από πενταμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 200899 ΕΞ 2025/ 19.11.2025 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 9ΜΕ3Η-ΡΕΙ), αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

1. Ιωάννη Τσουκαλά, εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων, Επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων και Καθηγητή Οικονομικής Επιστήμης στο Adam Smith Business School του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, Πρόεδρο της Επιτροπής. Διαθέτει εκτενή ερευνητική και ακαδημαϊκή εμπειρία με συνεργασίες σε διεθνείς φορείς, μεταξύ των οποίων τα CES-ifo Research Network, Federal Reserve Banks των Η.Π.Α. και το The Productivity Institute – Scotland Forum, στο οποίο είναι Επιστημονικός Διευθυντής.

2. Ιωάννη Ντζούφρα, εκπρόσωπο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Καθηγητή Στατιστικής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σημαντικό ερευνητικό και διδακτικό έργο στη Μπεϋζιανή και Υπολογιστική Στατιστική, στη μοντελοποίηση δεδομένων και στην εφαρμογή προηγμένων στατιστικών μεθόδων σε κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες.

3. Jean-Luc Tavernier, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), Γενικό Επιθεωρητή Οικονομικών της Γαλλίας (Inspecteur Général des Finances), πρώην Γενικό Διευθυντή της Γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSEE, 2012-2025), με εκτενή εμπειρία στη στατιστική διοίκηση και στη χάραξη οικονομικής πολιτικής.

4. Priit Potisepp, εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον Τομέα της Στατιστικής, Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας στο υπουργείο Οικονομικών της Εσθονίας. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη δημοσιονομική πολιτική, τη διακυβέρνηση των επίσημων στατιστικών και την ευρωπαϊκή συνεργασία.

5. Pádraig Dalton, εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC), Διευθυντή της PD Management Consulting Ltd και πρώην Γενικός Διευθυντής της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ιρλανδίας (Central Statistics Office – CSO, 2012-2024). Έχει υπηρετήσει σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην CSO, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Assistant Director General και Director Statistical Support & Innovation.

Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή θα παρέχουν οι κάτωθι υπάλληλοί της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

1) η Αικατερίνη Καλλιώτη του Γεωργίου, με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Στατιστικών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, της Δ/νσης Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.), ως τακτική και

2) η Αικατερίνη Μαρκουλάκη του Παναγιώτη, με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοίκησης της της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.), ως αναπληρώτρια.

Η Γραμματεία της Επιτροπής θα δημοσιοποιεί, με τρόπο που να διασφαλίζεται η διαφάνεια, τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων καθώς καιτα πορίσματά της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

iii) Έργο της Επιτροπής.

Βάσει των στοιχείων που υποβάλλονται από τους υποψηφίους και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που συλλέγει, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγείται αιτιολογημένα στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την επιλογή του υποψηφίου που ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό στα νόμιμα κριτήρια επιλογής της Ενότητας ΙΙ της παρούσας. Σε περίπτωση που ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δε συμφωνεί με την εισήγηση της Επιτροπής, μπορεί να διορίσει ως πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τον υποψήφιο που επιλέγει ο ίδιος, μετά από προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή, πλήρους αιτιολογίας της επιλογής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα II, κριτήρια επιλογής και αφού η Επιτροπή του γνωστοποιήσει την κρίση της, σχετικά με την ανταπόκριση του υποψηφίου στα κριτήρια επιλογής. Η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η αιτιολογία της τυχόν αποκλίνουσας από την εισήγηση της Επιτροπής, επιλογής του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η σχετική επ’ αυτής κρίση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

