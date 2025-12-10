ΗΠΑ:-Με-τον-χαμηλότερο-ρυθμό-από-τα-μέσα-του-2021-αυξήθηκε-το-εργασιακό-κόστος

Το κόστος εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο με τον χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Το κόστος εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο με τον χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η ύφεση στην αγορά εργασίας συμβάλλει στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS), ο δείκτης κόστους απασχόλησης, ο οποίος παρακολουθεί τις μεταβολές σε μισθούς και παροχές, αυξήθηκε κατά 3,5% στο δωδεκάμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, υποχωρώντας στον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών, συγκεκριμένα από τα μέσα του 2021. Σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,8%.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία υπογραμμίζουν μια αγορά εργασίας που έχει χάσει τη δυναμική της, καθώς πολλοί εργοδότες μετριάζουν τον ρυθμό προσλήψεων, ενώ ορισμένοι μειώνουν τον αριθμό των εργαζομένων, όπως σημειώνει το -.

Για τους αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, οι οποίοι αναμένεται να μειώσουν τα επιτόκια σήμερα την Τετάρτη, η πιο ήπια αύξηση του εργασιακού κόστους θεωρείται ότι βοηθά στη συγκράτηση του πληθωρισμού.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη από το BLS έδειξαν ότι οι προσλήψεις μειώθηκαν και οι απολύσεις ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023, ενώ παράλληλα το ποσοστό των οικειοθελών αποχωρήσεων μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.

Αυτή η αλλαγή του κλίματος συνέπεσε με την πιο αργή αύξηση των μισθών, γεγονός που επηρέασε κυρίως τους νεότερους υπαλλήλους.

Επίσης, η έκθεση ECI έδειξε ότι οι μισθοί και τα ημερομίσθια των πολιτικών εργαζομένων αυξήθηκαν κατά 0,8% το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο και 3,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.