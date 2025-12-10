Η-Άγκυρα-«αποκαθιστά»-τις-ισορροπίες-στον-αέρα:-Συμφωνία-για-12-eurofighter-από-το-Κατάρ-τον-επόμενο-μήνα

Η Άγκυρα επιχειρεί να αποκαταστήσει τις ισορροπίες στον «αέρα». Η προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter κερδίζει δυναμική στην Τουρκία αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

Πριν από έξι ημέρες, η τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας Ζιγιά Κεμάλ Καντίογλου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ. Πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την απόκτηση 12 μεταχειρισμένων Eurofighter. Ακολούθησε επίσκεψη και στο Ομάν.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, οι πηγές ανέφεραν ότι οι συζητήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της απόκτησης βρίσκονται σε εξέλιξη, προσθέτοντας: «η συμφωνία ( με το Κατάρ) θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους ή μέσα στον επόμενο μήνα. Θα αποκτήσουμε 12 αεροσκάφη με περιορισμένες ώρες πτήσης. Αυτά θα είναι η τελευταία έκδοση του αεροσκάφους».

Τα σχέδια της Άγκυρας περιλαμβάνουν την απόκτηση 12 αεροσκαφών από το Κατάρ, 12 από το Ομάν και 20 από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρώτη παρτίδα αεροσκαφών θα φτάσει από το Κατάρ και αναμένεται να φτάσει στην Τουρκία εντός ενός μήνα από την υπογραφή της συμφωνίας.

Η Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας έχει ήδη ξεκινήσει θεωρητική εκπαίδευση για Τούρκους πιλότους στα Eurofighter. Προσομοιωτές θα φτάσουν επίσης στην Τουρκία για να υποστηρίξουν τη διαδικασία εκπαίδευσης.

Τα αεροσκάφη που θα αποκτηθούν από το Ομάν και το Ηνωμένο Βασίλειο θα φτάσουν στην Τουρκία το 2028 και το 2030.