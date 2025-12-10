Η-Ρωσία-ανακοίνωσε-απότομη-πτώση-του-πληθωρισμού-στο-6,6%-από-7,7%

Η Ρωσία ανακοίνωσε την πλέον απότομη πτώση του ετήσιου πληθωρισμού μέχρι στιγμής για το τρέχον έτος, σύμφωνα με στοιχεία της κρατικής στατιστικής υπηρεσίας, καθώς τα υψηλά επιτόκια υποχωρούν εν μέσω της λεγόμενης πολεμικής οικονομίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία Rosstat, ο ετήσιος πληθωρισμός τον Νοέμβριο μειώθηκε στο 6,6% σε σύγκριση με 7,7% έναν μήνα νωρίτερα.

Τον περασμένο μήνα, η Rosstat ανακοίνωσε ότι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας ήταν κοντά στο μηδέν κατά το τρίτο τρίμηνο, ενώ η κεντρική τράπεζα αναμένει να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ρυθμιστική αρχή προβλέπει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα μειωθεί στον στόχο του 4% μόνο το 2027.

Οι αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες είχαν ενισχύσει τη ρωσική οικονομία τα δυο τελευταία χρόνια και ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη η στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία.

Ώθησαν ταυτόχρονα και τον πληθωρισμό, ο οποίος τώρα επιβαρύνει την ανάπτυξη, καθώς οι επιχειρήσεις διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος δανεισμού, το οποίο, όπως λένε, εμποδίζει την οικονομία.

Προκειμένου να καλύψει τα κενά στα πιεσμένα δημόσια οικονομικά της Ρωσίας, το Κρεμλίνο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις «τσέπες» των πολιτών και των επιχειρήσεων για να καλύψει ένα κενό στον προϋπολογισμό που ανέρχεται σε περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής για το 2025.

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενέκρινε πρόσφατα την αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο 22% από 20% για το επόμενο έτος.

Οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου ήταν επίσης πονοκέφαλος για τον προϋπολογισμό, με τα ορυκτά καύσιμα να αποφέρουν σχεδόν το ένα πέμπτο των κρατικών εσόδων.