Η-spacex-επιδιώκει-ipo-το-2026-στοχεύοντας-σε-αποτίμηση-1,5-τρισ.-δολαρίων

Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει με βάση την κατάσταση της αγοράς και άλλους παράγοντες, ενώ μία πηγή δήλωσε ότι θα μπορούσε να μεταφερθεί και στο 2027.

Εισαγωγή στο χρηματιστήριο επιδιώκει η Space X στοχεύοντας να συγκεντρώσει πάνω από 30 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το -, που επισημαίνει πως εάν αυτό πράγματι υλοποιηθεί, θα μιλάμε για την μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) όλων των εποχών.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ αποβλέπει σε αποτίμηση τουλάχιστον 1,5 τρισ. δολαρίων για ολόκληρη την εταιρεία, κάτι που θα την έφερνε κοντά στην αξία – ρεκόρ των 29 δισ. δολαρίων που είχε συγκεντρώσει η Saudi Aramco κατά την εισαγωγή της το 2019.

Η διοίκηση και οι σύμβουλοι της SpaceX στοχεύουν IPO να λάβει χώρα ήδη από τα μέσα προς έως τα τέλη του 2026, αναφέρουν οι πηγές. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει με βάση την κατάσταση της αγοράς και άλλους παράγοντες, ενώ μία πηγή δήλωσε ότι θα μπορούσε να μεταφερθεί και στο 2027.

Η ταχύτατη πορεία προς τις αγορές οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ισχυρή ανάπτυξη της υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου Starlink, συμπεριλαμβανομένης της υπόσχεσης για λήψη απευθείας από κινητά όπως και στην ανάπτυξη του πυραύλου Starship για το φεγγάρι και τον Άρη.

Η εταιρεία αναμένεται να σημειώσει έσοδα περίπου 15 δισ. δολαρίων το 2025, αυξανόμενα σε 22 έως 24 δισ. δολάρια το 2026, σύμφωνα με το -, με την πλειονότητα των πωλήσεων να προέρχεται από την Starlink.

Η SpaceX πρόκειται να χρησιμοποιήσει μέρος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από την IPO για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς των τσιπ που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, κάτι για το οποίο ο Μασκ εξέφρασε ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης με την Baron Capital.