Θρίλερ-στην-Ανατολική-Μεσόγειο:-Αγνοείται-ισραηλινό-γιοτ-ανοιχτά-της-Κύπρου

Σε συναγερμό τελούν οι κυπριακές και οι ισραηλινές αρχές για τον εντοπισμό ισραηλινού γιοτ που χάθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κύπρου, εν μέσω της κακοκαιρίας «Byron». Σύμφωνα - πηγές στο Ισραήλ στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, με την τύχη τους να παραμένει άγνωστη.

Όπως μετέδωσαν το ισραηλινό κανάλι N12 και η Jerusalem Post, το γιοτ απέπλευσε από το λιμάνι του Ασντόντ με προορισμό την Κύπρο την Κυριακή. Η επικοινωνία με το σκάφος χάθηκε λίγο πριν πλησιάσει τις κυπριακές ακτές, σε θαλάσσια περιοχή που ήδη επηρεαζόταν από την κακοκαιρία.

Η Διοίκηση Εμπορικής Ναυτιλίας στο Ισραήλ και οι κυπριακές ναυτικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επαφή, ενώ από πλευράς Λευκωσίας στη θαλάσσια περιοχή όπου εθεάθη τελευταία φορά το σκάφος έχουν αποσταλεί πλωτά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας για έρευνες.

Κοινή επιχείρηση με Ισραήλ και Ελλάδα

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν, πέρα από την Κύπρο, και οι αρχές του Ισραήλ αλλά και της Ελλάδας, στο πλαίσιο ενός συντονισμένου σχεδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Πλωτά και εναέρια μέσα «χτενίζουν» θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κύπρο, με το έργο τους να δυσκολεύεται από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ούτε το σκάφος ούτε ίχνη ναυαγίου, ενώ δεν έχει καταγραφεί σήμα κινδύνου ή εντοπιστεί σωστική λέμβος. Κάποιες αναφορές σε ισραηλινά μέσα κάνουν λόγο για τέσσερις επιβαίνοντες, ωστόσο η Jerusalem Post μιλά ξεκάθαρα για πέντε άτομα πάνω στο γιοτ, ένδειξη της σύγχυσης που συχνά επικρατεί στα πρώτα στάδια τέτοιων περιστατικών.

Η κακοκαιρία «Byron» σφυροκοπά την περιοχή

Το συμβάν εκτυλίσσεται ενώ το βαρομετρικό χαμηλό «Byron» πλήττει διαδοχικά Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ δυνατούς ανέμους. Στην Κύπρο τις τελευταίες ημέρες η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει συνεχείς προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα, με προβλήματα κυρίως σε Λάρνακα και άλλες περιοχές των ανατολικών επαρχιών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μετεωρολόγων, η θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κύπρου επηρεάζεται από ισχυρούς ανέμους και υψηλό κυματισμό, με το ύψος των κυμάτων να φθάνει ακόμη και τα 1,5 με 2 μέτρα κατά διαστήματα, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την πλεύση μικρότερων σκαφών αναψυχής αλλά και το έργο των ομάδων έρευνας και διάσωσης.

Ήδη, σύμφωνα - ισραηλινά ΜΜΕ, οι αρχές στο Ισραήλ διερευνούν για ποιους λόγους επετράπη στο σκάφος να αποπλεύσει από το Ασντόντ, ενώ υπήρχαν προειδοποιήσεις για την επιδείνωση του καιρού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για την ώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι σε θέση να δώσει πολλές πληροφορίες, καθώς πρόκειται για επιχείριση σε εξέλιξη και κάθε πληροφορία πρέπει να επιβεβαιώνεται. Πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν ότι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις, σε συνεργασία με τις ισραηλινές αρχές, και είναι έτοιμο να ενισχύσει περαιτέρω τα μέσα που επιχειρούν στην περιοχή, ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες.