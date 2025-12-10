«Καρφιά» και ξεσπάσματα από βουλευτές της ΝΔ για τους αγρότες – Πώς θα πληρωθούν ως τις 29 Δεκεμβρίου όσοι ελέγχονται για αποκλίσεις

Για το μέτρο 23, που αφορά επιδοτήσεις για την μειωμένη παραγωγή, έως 29 Δεκεμβρίου, θα πληρωθούν οι αγρότες για τις εκτάσεις που ταυτίζονται με το Ε9 και θα παραμένει δεσμευμένο το ποσό που αντιστοιχεί στην έκταση για την οποία υπάρχει απόκλιση. Κάτι ανάλογο θα εφαρμοστεί και για την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης.

Σε πολύ υψηλούς τόνους, με «εκρήξεις» βουλευτών, αλλά και «καρφιά» για την διαχείριση των αγροτικών κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Πειραιώς η ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα προς την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, με αντικείμενο το αγροτικό ζήτημα και ειδικότερα τη διαχείριση των πληρωμών του Μέτρου «23».

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο υπουργός έκανε τις εξής δηλώσεις:

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πραγματικά σοβαρή και εποικοδομητική συζήτηση χθες με τους συναδέλφους βουλευτές. Είναι πάντα πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς με διάλογο να εντοπίζει όλα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και να επιχειρεί με διάλογο. Πιστεύω ότι με το διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Και σήμερα ήταν μία έντονη αλλά ουσιαστική συζήτηση με τους συναδέλφους βουλευτές για όλα τα θέματα που τους απασχολούν γιατί βεβαίως μπορούμε να δώσουμε λύση μέσα από διαδικασίες που υπάρχουν.

Στη συνέχεια ο κ. Τσιάρας ρωτήθηκε αν υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης – και απάντησε ως εξής:

«Σαφώς υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης είναι αντικείμενο καθημερινής συζητήσεις. Για να υπάρξει αυτή η εκτόνωση την οποία όλοι θέλουμε θα πρέπει η άλλη πλευρά δηλαδή εκπρόσωποι των αγροτών να βρεθούν στο τραπέζι της συζήτησης.

Νομίζω ότι αυτό σήμερα με τα δεδομένα που υπάρχουν μας δημιουργεί ουσιαστικά την αναμονή προκειμένου να κάνουμε αυτή την πραγματική συζήτηση τρόπο. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει με κάθε δυνατό τρόπο και αυτό είναι καταγεγραμμένο και ενδιαφέρον βίντεο από όλη την προηγούμενη περίοδο και μετά όπου στέκεσαι με ότι στέκεται με κάθε δυνατό μέσο και με κάθε δυνατή βοήθεια από δίπλα στους έλληνες αγρότες είναι μια πολιτική που η Νέα Δημοκρατία υπηρετεί διαχρονικά».

Ακούσαμε φωνές, παρατήρησαν οι δημοσιογράφοι και ο υπουργός απάντησε: «Υπήρξε μία έντονη έκφραση, αυτή την πραγματικότητα αλλά όταν υπάρχει ένταση και ζωντάνια μέσα σε μια συζήτηση τότε υπάρχει πραγματικά η υγεία. Το Μέτρο 23 το έχουνε πάρει παραπάνω από 131.000 αγρότες και μέχρι το τέλος του μήνα θα το πάρουν όσοι βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου- και όπως γνωρίζετε, το Μέτρo 23 ήταν μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης».

«Χωρίς ελέγχους, δεν θα είχαμε πόρους»

«Οι έλεγχοι ήταν προαπαιτούμενο. Αν δεν γίνονταν έλεγχοι θα διακινδύνευαν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι» είπε σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, ο κ. Τσιάρας στους βουλευτές στη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε μετά από 4,5 ώρες.

Χαρακτήρισε τις αγροτικές κινητοποιήσεις μεγάλες και συμπλήρωσε πως «κάθε μπλοκ όμως στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Δεν έχουν για αυτό το λόγο οι αγρότες βγάλει συντονιστικό. Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία. Τα βασικά τους όμως αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχει ικανοποιηθεί».

«Κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου “εγγυημένης χαμηλής τιμής” δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά…», ανέφερε μεταξύ άλλων και είπε πως «όπου μπήκαν λιγότερα χρήματα (πέραν των 2000 δεσμευμένων ΑΦΜ) έγινα γιατί βρέθηκαν ζητήματα κατά τους ελέγχους».

Ακολούθησε παρέμβαση του Ανδρέα Λυκουρέντζου για τις δεσμεύσεις χρημάτων στον ΕΛΓΑ: «Σε λίγα σχετικά άτομα παρουσιάστηκε το ζήτημα αυτό. Οι ίδιοι οι αγρότες εδώ και τριάντα χρόνια επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής των εισφορών αυτών. Σε όσους αφαιρέθηκαν τα χρήματα αυτά, παρακρατήθηκαν με τη θέληση τους. Επειδή έχουν δηλώσει δηλαδή παρακράτηση μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ».

Οι βουλευτές

Από την πλευρά της, η βουλευτής Μαγνησίας Ζέττα Μακρή χαρακτήρισε «πρωτοφανή» τη συμμετοχή στα αγροτικά μπλόκα λέγοντας πως «όλοι οι δικοί μας είναι μέσα, τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;».

Ο βουλευτής Καρδίτσας Αριστοτέλης Σπανιάς, σχολίασε πως «θα έπρεπε να μην πάρουνε τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό», με τον κ. Λυκουρέντζο να απαντά πως θα υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας αν γινόταν αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί βουλευτές θέτουν το ζήτημα των ατελών πληρωμών για το «Μέτρο 23» που προκάλεσε και τη χθεσινή αντίδραση των βουλευτών της ΝΔ και το θέμα του ΑΤΑΚ για τα χωράφια. Κατά πηγές, βουλευτές αμφισβητούν το μοντέλο μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Φάνης Παππάς, έκανε λόγο για σειρά προβλημάτων στις πληρωμές λόγω των ελέγχων: «οι έλεγχοι διασταύρωσης γίνονται από την ΑΑΔΕ όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;».

Ο βουλευτής Ανδρέας Κατσανιώτης σχολίασε πως «και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία». Επιπλέον, ανέφερε πως «εάν δεν έχουμε σχέδιο προσέγγισης των αγροτών και απλά περιμένουμε να ξεφουσκώσουν οι κινητοποιήσεις, θα εκπλαγούμε».

Στη συνεδρίαση έγιναν έντονοι διάλογοι για την τοποθέτηση του κ. Τσιάρα περί «μεγάλης κάθαρσης και τεράστιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας».

Δηκτικός ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, είπε: «έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

«Τρώμε πολύ ξύλο έξω, άλλα να πούμε και τα καλά: Στην Μαγνησία το μέτρο 23 έχει πληρωθεί ικανοποιητικά», είπε από την πλευρά του ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος.

Έντονη αντιπαράθεση είχε η Φωτεινή Αραμπατζή με τον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καβαδδά, με τις φωνές της βουλευτού Σερρών να ακούγονται εκτός της αίθουσας. «Μας κοροϊδεύετε», του φώναζε.

Στην ενημέρωση είναι 36 βουλευτές και συμμετέχουν 20 μέσω zoom.Οι δηλώσεις των βουλευτών



Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε κλίμα αυξημένου ενδιαφέροντος μετά την κοινή δήλωση έξι «γαλάζιων» βουλευτών, η οποίοι άσκησαν πίεση στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο για την αποδέσμευση των χρημάτων. Οι Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Γιάννης Γιώργος είχαν ζητήσει χθες να προχωρήσουν άμεσα οι πληρωμές των δικαιούχων αγροτών των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, επισημαίνοντας πως η εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε «έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς».

Η Ζέττα Μακρή

Ανδρέας Κατσανιώτης και Μίλτος Χρυσομάλλης

Με βάση την ανακοίνωσή τους, παρά το «σήμα κινδύνου» που είχαν εκπέμψει για τη συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, «η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος», αφήνοντας εκτός πληρωμής χιλιάδες παραγωγούς που είχαν χαρακτηριστεί Παραδεκτές Αιτήσεις Στήριξης του Μέτρου 23 με επίσημη υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων.

Οι δηλώσεις της Ζέττας Μακρή κατά την άφιξή της:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν οι βουλευτές, από τα 178.507.863,52 ευρώ που προβλέπει το πρόγραμμα, τελικά διανεμήθηκαν 157.466.387,8 ευρώ, γεγονός που εντείνει τις αντιδράσεις περί αδικαιολόγητων αποκλεισμών. «Δεν νοείται το κράτος να αμφισβητεί τις δικές του πράξεις και να αυτοαναιρείται», επισημαίνουν χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Στράτου Σιμόπουλου:

Ο Μακάριος Λαζαρίδης χαρακτήρισε «άστοχη» τη δήλωση των έξι βουλευτών. «Πάντα συζητάνε οι υπουργοί με τους βουλευτές, αυτή είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Θεωρώ τη δήλωση των έξι βουλευτών άστοχη γιατί στην ουσία είναι σαν να λέμε ότι δεν πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι», δήλωσε μεταξύ άλλων.

«Οι αγρότες διαμαρτύρονται, η κυβέρνηση ακούει τη διαμαρτυρία τους. Για αυτό είμαστε σήμερα εδώ για να ενημερωθούμε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και κυρίως για τον σχεδιασμό που υπάρχει για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του πρωτογενή τομέα», είπε ο Χρήστος Μπουκώρος και σημείωσε πως «όπου υπάρχει λογική και ουσιαστικός διάλογος -όχι για επικοινωνιακούς λόγους αλλά για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων- πάντα οδηγούμαστε σε λύση».

«Εδώ και 15 χρόνια ο ΕΛΓΑ εισπράττει την ειδική ασφαλιστική εισφορά μέσω των ενισχύσεων τις οποίες καταβάλλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ίδιο έγινε και φέτος. Τα 2/3 των παραγωγών οι οποίοι ασφαλίζονται στον ΕΛΓΑ εξουσιοδότησαν τον οργανισμό μας να εισπράξει την ειδική ασφαλιστική εισφορά και εισπράξαμε περίπου 85 εκατ. ευρώ τα οποία στις 17 Οκτωβρίου μαζί με άλλα 40 από το αποθεματικό του οργανισμού επιστρέφουν στους παραγωγούς ως προκαταβολές για ζημιές του 2025, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Ο υπουργός Τσιάρας με νομοθετική πρωτοβουλία θα θωρακίσει τον ΕΛΓΑ για να μπορεί να καταβάλλει αυτές τις προκαταβολές. Η είσπραξη δημοσίων εσόδων διέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία και ο ΕΛΓΑ είναι ασφαλιστικός οργανισμός ο οποίος εισπράττει έσοδα δημόσιου χαρακτήρα», δήλωσε Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Ο κάθε συνάδελφος και πολιτικός που τοποθετείται δημοσίως κρίνεται από τον λαό και όχι από τους συναδέλφους του», είπε.