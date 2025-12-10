Λαγκάρντ:-Η-ΕΚΤ-μπορεί-να-αναθεωρήσει-ξανά,-προς-τα-πάνω,-τις-προβλέψεις-της-για-την-ανάπτυξη

Η οικονομία της ευρωζώνης αποδεικνύεται ανθεκτική στις εμπορικές εντάσεις και η Ένωση αναπτύσσεται κοντά στη δυναμική της, γεγονός που θα μπορούσε να ωθήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναθεωρήσει – προς τα πάνω – τις προβλέψεις της για ανάπτυξη την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Η ευρωζώνη αναμενόταν να υποστεί πτώση στην ανάπτυξη, καθώς οι δασμοί των ΗΠΑ, η άνοδος του ευρώ και ο αυξημένος ανταγωνισμός από την Κίνα μειώνουν τις εξαγωγές. Αλλά τα πραγματικά αποτελέσματα ήταν πολύ πιο ήπια, υποδεικνύοντας μια μάλλον ανθεκτική εγχώρια οικονομία.

«Στις τελευταίες ασκήσεις προβλέψεων, αναβαθμίσαμε τις προβλέψεις μας», δήλωσε η Λαγκάρντ σε εκδήλωση των Financial Times. «Η υποψία μου είναι ότι μπορεί να το κάνουμε ξανά τον Δεκέμβριο». Επισήμανε τους δείκτες κλίματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τη μεταποίηση, και τα στοιχεία για την απασχόληση ως σημάδια ανθεκτικότητας.

Για το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων

Η Λαγκάρντ επανέλαβε επίσης το μότο της ότι η νομισματική πολιτική βρισκόταν σε «καλή θέση», ένα σήμα που οι επενδυτές εκλαμβάνουν ως ένδειξη ότι δεν απαιτείται αλλαγή επιτοκίων.

Οι χρηματοοικονομικοί επενδυτές βλέπουν σχεδόν μηδενική πιθανότητα οποιασδήποτε αλλαγής των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 18 Δεκεμβρίου και βλέπουν αμετάβλητα τα επιτόκια για τους επόμενους μήνες, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά στον στόχο του 2% όλο το χρόνο.

Ωστόσο, η Λαγκάρντ απέρριψε τις εκκλήσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για πολιτική που να υποστηρίζει περισσότερο την ανάπτυξη, υποστηρίζοντας ότι ο φθηνότερος δανεισμός δεν θα έκανε πολλά για να διορθώσει τα διαρθρωτικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών εμποδίων που παρεμποδίζουν τη ροή αγαθών και κεφαλαίων.

«Αν μείωνα τα επιτόκια στο ναδίρ, αν έκανα μαζική ποσοτική χαλάρωση,… θα άλλαζε αυτό τα εμπόδια για τα οποία μιλούσα;»

«Θα διευκόλυνε την κυκλοφορία αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη; Όχι, δεν θα το έκανε», είπε η Λαγκάρντ.

Παρόλα αυτά, είπε ότι ήταν μια καλή συζήτηση και ήταν «ενδιαφέρον» να εξεταστεί μια αλλαγή στη Συνθήκη της ΕΕ, η οποία ορίζει τον πρωταρχικό ρόλο της ΕΚΤ ως την παροχή σταθερότητας των τιμών.

- Reuters