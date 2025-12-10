Λαγκάρντ:-Η-ΕΚΤ-πιθανό-να-αναθεωρήσει-ξανά-ανοδικά-τις-προβλέψεις-για-την-ανάπτυξη

Η Λαγκάρντ επανέλαβε επίσης το μότο της ότι η νομισματική πολιτική βρισκόταν σε «καλή θέση», ένα σήμα που οι επενδυτές εκλαμβάνουν ως ένδειξη ότι δεν απαιτείται αλλαγή επιτοκίων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προανήγγειλε ότι οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις που θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα αντικατοπτρίζουν μια πιο αισιόδοξη εικόνα για την ανάπτυξη της ευρωζώνης.

Η ευρωζώνη των 20 εθνών ήταν πιο ανθεκτική από ό,τι φοβόμασταν κατά τη διάρκεια της δασμολογικής «επίθεσης» που δέχτηκε από τις ΗΠΑ, δήλωσε η Λαγκάρντ στην εκδήλωση Global Boardroom των Financial Times. Τόνισε ότι η ΕΕ δεν είχε αντιδράσει ακόμη σε αυτά τα μέτρα, ενώ το ευρώ δεν έχει υποτιμηθεί και η αγορά εργασίας παρέμεινε ισχυρή.

«Στις τελευταίες ασκήσεις προβλέψεων, αναβαθμίσαμε τις προβλέψεις μας», τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ. «Η υποψία μου είναι ότι μπορεί να το κάνουμε ξανά τον Δεκέμβριο». Επισήμανε παράλληλα τους δείκτες κλίματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τη μεταποίηση, και τα στοιχεία για την απασχόληση ως σημάδια ανθεκτικότητας.

Τα ομόλογα της ευρωζώνης υποχώρησαν, ανεβάζοντας τις αποδόσεις των γαλλικών 10ετών ομολόγων σε υψηλό εννέα μηνών πάνω από 3,60% πριν περιορίσουν γρήγορα την κίνηση. Οι χρηματαγορές βλέπουν τώρα μια πιθανότητα 40% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25% το επόμενο έτος – από 30% την Τρίτη.

Η Λαγκάρντ επανέλαβε επίσης το μότο της ότι η νομισματική πολιτική βρισκόταν σε «καλή θέση», ένα σήμα που οι επενδυτές εκλαμβάνουν ως ένδειξη ότι δεν απαιτείται αλλαγή επιτοκίων.

Οι αναλυτές «βλέπουν» σχεδόν μηδενική πιθανότητα οποιασδήποτε αλλαγής των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 18 Δεκεμβρίου και βλέπουν αμετάβλητα τα επιτόκια για τους επόμενους μήνες, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά στον στόχο του 2% καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ωστόσο, η Λαγκάρντ απέρριψε τις εκκλήσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για πολιτική που να υποστηρίζει περισσότερο την ανάπτυξη, υποστηρίζοντας ότι ο φθηνότερος δανεισμός «δεν θα έκανε πολλά για να διορθώσει τα διαρθρωτικά ελαττώματα», συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών εμποδίων που παρεμποδίζουν τη ροή αγαθών και κεφαλαίων.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν πειστεί ολοένα και περισσότερο ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να παραμείνει αμετάβλητο στο άμεσο μέλλον, χάρη εν μέρει στην ανθεκτικότητα της οικονομίας. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 0,3% στο τρίτο τρίμηνο, περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

«Με τον πληθωρισμό περίπου στο 2% και μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη στο 2%, θα έλεγα ξανά ότι βρισκόμαστε σε καλή θέση», κατέληξε η Λαγκάρντ.